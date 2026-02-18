5 szépségtrükk Magyarország első szépségkirálynőjétől, Simon Böskétől

Mit tanulhatunk az első magyar szépségkirálynőtől mi, modern nők? Simon Böske úgy vélte, hogy a vonzó külső és a természetesség nem zárják ki egymást, és hogy nem feltétlenül a feltűnő darabok tesznek egy nőt észrevehetővé, hanem az olyan ruhák, amelyek a legjobban passzolnak az alkathoz és a személyiséghez. Mutatjuk az 5 szépségtrükköt, amit érdemes tőle ellesni.
- Simon Böske mindössze 16 éves volt, amikor felfedezték szépségét. Barátnői unszolására indult a Keszthelyi Korzó Szépe versenyen, amit aztán könnyűszerrel megnyert, nem sokkal később pedig a Balaton Tündérévé választották.
- 20 évesen az esélytelenek nyugalmával nevezett az első Miss Hungary (akkor még Miss Hungária) versenyre 1929. január 6-án – ő lepődött meg a legjobban, amikor a fejére került a korona.
- Mit tanulhatunk tőle mi, modern nők az eleganciáról és a stílusról?
- Íme 5 szépségtipp!
Simon Böske, az első magyar szépségkirálynő
A szépséges Simon Böske az 1929-es párizsi Miss Európa megmérettetésre édesanyjával utazott az Orient Expresszen. Nem volt kishitű, de meg sem fordult a fejében, hogy ezen a rangos versenyen is győzhet. Ő az angol, a jugoszláv és a lengyel lányt tartotta esélyesnek, ám mégis az ő fejére került végül a korona. A lánynak legalább annyi rajongója akadt, mint ellensége: a kék szemű, szőke hajú szépséget rendszeresen bántották zsidó származása miatt, ő pedig nem tehetett mást, mint méltósággal tűrt. Bár az volt a terv, hogy a későbbiekben Miss Európaként részt vesz az amerikai megrendezendő Miss Universe versenyen, erre sajnos nem került sor. Az ötvenes években már alig emlékeztek rá.
Férjét, Jób Dánielt a nyilas terror miatt veszítette el, szülei Auschwitzban haltak meg. Simon Böske élete vége felé egyre súlyosbodó agysorvadással és mozgáskorlátozottsággal küzdött, végül 1970-ben örökre elaludt.
Szépségtippek az első magyar szépségkirálynőtől
Ha úgy szeretnél kinézni, mint egy trendi nő az 1930-as években, akkor a legjobb, ha az első magyar szépségkirálynő, Simon Böske stílusát veszed alapul és a nőiesség, az elegancia és a sejtetően villantós fogalmakban gondolkodsz. Válassz egy, a test vonalát követő, lágy esésű szövet- vagy selyemruhát, amely hangsúlyozza a derekad és a csípőd.
1. Emeld magasabb szintre megjelenésed csillogó Gatsby-party kiegészítőkkel
Az 1920-as évek közepére a nők már nem voltak hajlandóak fájdalmakat elviselni csak azért, hogy derekuk vékonyabbnak látszódjon – a fűzőknek és abroncsos szoknyáknak végleg leáldozott.
Divatba jöttek – Coco Chanel hatására – az egyenes szabásvonalú ruhák, a testszínű nejlonharisnyák, amelyet tartóval erősítettek az alsóneműre, és az olyan feltűnő kiegészítők, mint a cloche (harang alakú, fejre simuló kalap), a tollboa, a hosszú gyöngy nyaklánc és a strasszokkal díszített homlokpánt, amelyeket manapság csak úgy hívunk: káprázatos Gatsby-party kiegészítők.
Ha nem vagy híve a kirívó kiegészítőknek, egészítsd ki öltözéked bőrkesztyűvel, egy diszkrét kis méretű táskával vagy egy barett sapkával.
2. Selyem és szatén minden mennyiségben
Nemcsak ruhákban, de fehérneműben is hódított a selyem és a szatén. A vastag, lenvászonból készült csipkés fehérneműről a magyar szépségkirálynők is áttértek a selyemből és szaténból készült alsóneműkre, melltartó gyanánt pedig kombinét hordtak.
3. Próbáld ki a nőies sportokat
Simon Böske pontosan tudta, hogy szépnek születni egy dolog, a szépséget fenntartani és alakítani igenis áldozatokat követel.
Nem zsigerelte ki magát, de aktívan sportolt, ami nagyban hozzájárult kecses megjelenéséhez. Rendszeresen úszott, szívesen teniszezett és előszeretettel evezett a Balatonon.
4. Sokat sejtető, de nem sokat mutató darabok
Szerencsére visszajött divatba a válltömés, így könnyen találsz olyan alapdarabot, amelynek vállai hangsúlyosak. Próbáld ki a hátul nyitott fazont – állítólag sokkal jobban lázba hozza a férfiakat, mint a mély dekoltázs.
5. Visszafogott smink
Ahogy 2026-ban, úgy a ’30-as években is a természetesség hódított, csak akkoriban még nem K-beautynak, nem skinimalizmusnak vagy porcelánbőrnek nevezték a lookot. Némi világos púder az arcra, pirosító csak visszafogottan és fiatalosan, málnaszínű rúzs is csak mértékkel. A szemeket szürkés vagy barnás árnyalatokkal hangsúlyozd, jöhet a vékony tusvonal és az ízlésesen formázott szemöldök (de ne vékonyítsd el túlzottan!)
