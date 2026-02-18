5 szépségtrükk Magyarország első szépségkirálynőjétől, Simon Böskétől

Mit tanulhatunk az első magyar szépségkirálynőtől mi, modern nők? Simon Böske úgy vélte, hogy a vonzó külső és a természetesség nem zárják ki egymást, és hogy nem feltétlenül a feltűnő darabok tesznek egy nőt észrevehetővé, hanem az olyan ruhák, amelyek a legjobban passzolnak az alkathoz és a személyiséghez. Mutatjuk az 5 szépségtrükköt, amit érdemes tőle ellesni.

Simon Böske az első magyar szépségkirálynő.

Forrás: wikipédia

Simon Böske mindössze 16 éves volt, amikor felfedezték szépségét. Barátnői unszolására indult a Keszthelyi Korzó Szépe versenyen, amit aztán könnyűszerrel megnyert, nem sokkal később pedig a Balaton Tündérévé választották.

20 évesen az esélytelenek nyugalmával nevezett az első Miss Hungary (akkor még Miss Hungária) versenyre 1929. január 6-án – ő lepődött meg a legjobban, amikor a fejére került a korona.

Mit tanulhatunk tőle mi, modern nők az eleganciáról és a stílusról?

Íme 5 szépségtipp!

A szépséges Simon Böske az 1929-es párizsi Miss Európa megmérettetésre édesanyjával utazott az Orient Expresszen. Nem volt kishitű, de meg sem fordult a fejében, hogy ezen a rangos versenyen is győzhet. Ő az angol, a jugoszláv és a lengyel lányt tartotta esélyesnek, ám mégis az ő fejére került végül a korona. A lánynak legalább annyi rajongója akadt, mint ellensége: a kék szemű, szőke hajú szépséget rendszeresen bántották zsidó származása miatt, ő pedig nem tehetett mást, mint méltósággal tűrt. Bár az volt a terv, hogy a későbbiekben Miss Európaként részt vesz az amerikai megrendezendő Miss Universe versenyen, erre sajnos nem került sor. Az ötvenes években már alig emlékeztek rá.

Férjét, Jób Dánielt a nyilas terror miatt veszítette el, szülei Auschwitzban haltak meg. Simon Böske élete vége felé egyre súlyosbodó agysorvadással és mozgáskorlátozottsággal küzdött, végül 1970-ben örökre elaludt.

Szépségtippek az első magyar szépségkirálynőtől

Ha úgy szeretnél kinézni, mint egy trendi nő az 1930-as években, akkor a legjobb, ha az első magyar szépségkirálynő, Simon Böske stílusát veszed alapul és a nőiesség, az elegancia és a sejtetően villantós fogalmakban gondolkodsz. Válassz egy, a test vonalát követő, lágy esésű szövet- vagy selyemruhát, amely hangsúlyozza a derekad és a csípőd.