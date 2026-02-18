Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 18., szerda Bernadett

5 szépségtrükk Magyarország első szépségkirálynőjétől, Simon Böskétől

ikon Simon Böske szépségtrükk szépségkirálynő Miss Hungary
Jónás Ágnes
2026.02.18.
Mitől válik egy nő igazán emlékezetessé? Az első magyar szépségkirálynő, Simon Böske már közel egy évszázaddal ezelőtt pontos választ adott erre a kérdésre. Mutatjuk azt az 5 szépségtrükköt, amelyet a modern nők is bátran elleshetnek tőle.

Mit tanulhatunk az első magyar szépségkirálynőtől mi, modern nők? Simon Böske úgy vélte, hogy a vonzó külső és a természetesség nem zárják ki egymást, és hogy nem feltétlenül a feltűnő darabok tesznek egy nőt észrevehetővé, hanem az olyan ruhák, amelyek a legjobban passzolnak az alkathoz és a személyiséghez. Mutatjuk az 5 szépségtrükköt, amit érdemes tőle ellesni. 

Simn Böske portré
Simon Böske az első magyar szépségkirálynő.
Forrás: wikipédia
  • Simon Böske mindössze 16 éves volt, amikor felfedezték szépségét. Barátnői unszolására indult a Keszthelyi Korzó Szépe versenyen, amit aztán könnyűszerrel megnyert, nem sokkal később pedig a Balaton Tündérévé választották. 
  • 20 évesen az esélytelenek nyugalmával nevezett az első Miss Hungary (akkor még Miss Hungária) versenyre 1929. január 6-án – ő lepődött meg a legjobban, amikor a fejére került a korona. 
  • Mit tanulhatunk tőle mi, modern nők az eleganciáról és a stílusról? 
  • Íme 5 szépségtipp!

Simon Böske, az első magyar szépségkirálynő 

A szépséges Simon Böske az 1929-es párizsi Miss Európa megmérettetésre édesanyjával utazott az Orient Expresszen.  Nem volt kishitű, de meg sem fordult a fejében, hogy ezen a rangos versenyen is győzhet. Ő az angol, a jugoszláv és a lengyel lányt tartotta esélyesnek, ám mégis az ő fejére került végül a korona. A lánynak legalább annyi rajongója akadt, mint ellensége: a kék szemű, szőke hajú szépséget rendszeresen bántották zsidó származása miatt, ő pedig nem tehetett mást, mint méltósággal tűrt. Bár az volt a terv, hogy a későbbiekben Miss Európaként részt vesz az amerikai megrendezendő Miss Universe versenyen, erre sajnos nem került sor.  Az ötvenes években már alig emlékeztek rá. 

Férjét, Jób Dánielt a nyilas terror miatt veszítette el, szülei Auschwitzban haltak meg. Simon Böske élete vége felé egyre súlyosbodó agysorvadással és mozgáskorlátozottsággal küzdött, végül 1970-ben örökre elaludt. 

Szépségtippek az első magyar szépségkirálynőtől

Ha úgy szeretnél kinézni, mint egy trendi nő az 1930-as években, akkor a legjobb, ha az első magyar szépségkirálynő, Simon Böske stílusát veszed alapul és a nőiesség, az elegancia és a sejtetően villantós fogalmakban gondolkodsz.  Válassz egy, a test vonalát követő, lágy esésű szövet- vagy selyemruhát, amely hangsúlyozza a derekad és a csípőd. 

1. Emeld magasabb szintre megjelenésed csillogó Gatsby-party kiegészítőkkel

Az 1920-as évek közepére a nők már nem voltak hajlandóak fájdalmakat elviselni csak azért, hogy derekuk vékonyabbnak látszódjon – a fűzőknek és abroncsos szoknyáknak végleg leáldozott. 

Divatba jöttek – Coco Chanel hatására – az egyenes szabásvonalú ruhák, a testszínű nejlonharisnyák, amelyet tartóval erősítettek az alsóneműre, és az olyan feltűnő kiegészítők, mint a cloche (harang alakú, fejre simuló kalap), a tollboa, a hosszú gyöngy nyaklánc és a strasszokkal díszített homlokpánt, amelyeket manapság csak úgy hívunk: káprázatos Gatsby-party kiegészítők. 

 

Simon Böske-cikkhez fotó, nő hátul kivágott ruhában.
Ki mondta, hogy csak a mély dekoltázs lehet szexi? Simon Böske büszkén mutatta meg izmos hátát.
Forrás: Shutterstock

Ha nem vagy híve a kirívó kiegészítőknek, egészítsd ki öltözéked bőrkesztyűvel, egy diszkrét kis méretű táskával vagy egy barett sapkával.

Simon Böske ajánlásával, kiegészítők.
Gatsby stílusú tollas, csillogós fejpánt a partik elengedhetetlen kelléke.
Forrás: Shutterstock

2. Selyem és szatén minden mennyiségben

Nemcsak ruhákban, de fehérneműben is hódított a selyem és a szatén. A vastag, lenvászonból készült csipkés fehérneműről a magyar szépségkirálynők is áttértek a selyemből és szaténból készült alsóneműkre, melltartó gyanánt pedig kombinét hordtak. 

3. Próbáld ki a nőies sportokat

Simon Böske pontosan tudta, hogy szépnek születni egy dolog, a szépséget fenntartani és alakítani igenis áldozatokat követel. 

Nem zsigerelte ki magát, de aktívan sportolt, ami nagyban hozzájárult kecses megjelenéséhez. Rendszeresen úszott, szívesen teniszezett és előszeretettel evezett a Balatonon. 

1930, úszó nő, Simon Böske-cikkhez
A sikkes öltözék nem minden. A sport segít formában maradnod. 
 Forrás: Hulton Archive

4. Sokat sejtető, de nem sokat mutató darabok

Szerencsére visszajött divatba a válltömés, így könnyen találsz olyan alapdarabot, amelynek vállai hangsúlyosak. Próbáld ki a hátul nyitott fazont – állítólag sokkal jobban lázba hozza a férfiakat, mint a mély dekoltázs.

5. Visszafogott smink

Ahogy 2026-ban, úgy a ’30-as években is a természetesség hódított, csak akkoriban még nem K-beautynak, nem skinimalizmusnak vagy porcelánbőrnek nevezték a lookot. Némi világos púder az arcra, pirosító csak visszafogottan és fiatalosan, málnaszínű rúzs is csak mértékkel. A szemeket szürkés vagy barnás árnyalatokkal hangsúlyozd, jöhet a vékony tusvonal és az ízlésesen formázott szemöldök (de ne vékonyítsd el túlzottan!)

