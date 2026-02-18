Shia LaBeouföt letartóztatták: válogatott botrányok sora kíséri a színész életét

Két rendbeli testi sértéssel vádolják Shia LaBeouföt. A színészt kedden éjszaka vitték be a rendőrkapitányságra, miután verekedett a New Orleans-i Mardi Gras karneválon.

Shia LaBeouf verekedésbe keveredett, két rendbeli testi sértéssel vádolják.

Shia LaBeouf verekedésbe keveredett

A TMZ a videót is megszerezte arról, ahogy Shia LaBeouf kedd éjszakája a New Orleans-i Mardi Gras karneválon verekedésbe torkollott. A lap arról ír, hogy a színészt a személyzet tessékelte ki egy bárból. A felvételen LaBeouf a mentőkkel beszélget. Úgy tudni, a színészt letartóztatták két rendbeli testi sértésért.

Shia LaBeouf élete bővelkedik botrányokban

Shia LaBeouf korán kezdte a nyilvános balhézást − amelyekről itt olvashatsz bővebben − és a nagy figyelmet kiváltó botrányokat. Még épp csak túl volt élete első filmes főszerepén a Disturbiával, amikor a nagykorúságát ünneplő buli csúnyán végződött. LaBeouf hajnalban egy gyógyszertárban kötött ki részegen, és miután nem sikerült cigarettát vennie, nem volt hajlandó elhagyni az üzletet, sőt balhézni kezdett a biztonságiakkal. Kihívták rá a rendőröket, akik letartóztatták, de aztán a patika véhül nem tett feljelentést. Később összetűzésbe keveredett Steven Spielberggel, de volt, hogy egy autogramot késő rajongója az aláírás helyett egy maflást kapott tőle.A Fékezhetetlen című gengszterfilmben ittasan állt a kamerák elé, 2014-ben egy New York-i színházból a Kabaré című előadásról a biztonságiak vezették ki, miután a nézőtéren rágyújtott, de az is előfordult, hogy a Central Parkban hajtotta álomra a fejét. Később Mia Goth színésznő, akivel az A nimfomániás forgatásán ismerkedtek meg párkapcsolati erőszakkal vádolta, volt párja FKA Twigs pedig szexuális zaklatásért kért 10 milliós kártérítést a színésztől.

Azt állítja PTSD-ben szenved 2018-ban elmondta, a rengeteg botránya és viselkedési zavara oka, hogy poszttraumás stressz szindrómában szenved, ugyanis 9 éves korában végig kellett hallgatnia, hogy édesanyját megerőszakolják. Hozzátette, többször is kezelték mentális gondjai miatt, sikertelenül.

