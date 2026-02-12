Akciós air fryer a Spar-ban: varázsolj otthon Valentin-napi gourmet hangulatot!

Valentin-nap tökéletes alkalom arra, hogy egy pillanatra megálljunk a mindennapok forgatagában, és kizárólag a párunkra figyeljünk. Nem feltétlenül kell drága étteremig menni ahhoz, hogy igazán különleges, romantikus élményben legyen részünk: néhány jól megválasztott alapanyag és egy praktikus konyhai eszköz segítségével otthon is varázsolhatunk ünnepi hangulatot az asztalra. A Spar aktuális kínálata éppen ezt a lehetőséget kínálja: minőségi alapanyagok és praktikus eszközök, amikkel stresszmentesen készíthetünk el egy ínycsiklandó menüt.
Spar tipp Valentin-napra: egyszerű és ínycsiklandó vacsora a GOURMETmaxx air fryerrel
A Spar üzleteiben most 44%-os kedvezménnyel kapható a GOURMETmaxx forró levegős sütő, amely ideális választás lehet egy kétszemélyes, ünnepi menühöz.
A készülék főbb jellemzői:
- 1500 W teljesítmény
- 4,5 literes kapacitás
- hűvös tapintású fogantyú
- csúszásgátló lábak
- 6 funkció és 8 előre beállított program
Az air fryer nagy előnye, hogy kevés zsiradékkal, gyorsan és egyenletesen készíthetők el benne a sültek – így Valentin-napon sem kell órákig a konyhában állni. A készülék 24 999 Ft helyett most 13 999 Ft-ért kapható, így akár ajándéknak is tökéletes választás lehet.
Valentin-napi alapanyagok a Sparból
Egy igazán romantikus vacsorához nem kell túlzásba esni, elég két jól megválasztott alapanyag:
- Pecsenye kacsamellfilé (csont nélkül, bőrrel, 420 g): 1 859 Ft
- Norvég lazacfilé (4 × 125 g): 3 999 Ft
Mindkettő tökéletesen elkészíthető air fryerben, és garantáltan ünnepi hangulatot varázsol az asztalra.
Ropogós kacsamell air fryerben
Hozzávalók (2 adag):
- 1 csomag Spar pecsenye kacsamellfilé
- só, frissen őrölt bors
- 1 csipet kakukkfű vagy rozmaring
Elkészítés:
- A kacsamell bőrét éles késsel rácsosan beirdaljuk, vigyázva, hogy a húsba ne vágjunk bele.
- Sózzuk, borsozzuk, megszórjuk fűszerekkel.
- A GOURMETmaxx air fryert 180 °C-ra előmelegítjük.
- A kacsamellet bőrrel lefelé helyezzük a kosárba, és 12–14 percig sütjük, majd megfordítva további 6–8 percig pirítjuk.
- Szeletelés előtt 5 percig pihentetjük.
Citromos-fűszeres lazac air fryerben
Hozzávalók (2 adag):
- 2 db norvég lazacfilé
- 1 evőkanál olívaolaj
- só, bors
- reszelt citromhéj
- friss kapor vagy petrezselyem
Elkészítés:
- A lazacfiléket meglocsoljuk olívaolajjal, sózzuk, borsozzuk, megszórjuk citromhéjjal.
- Az air fryert 180 °C-ra állítjuk.
- A lazacot 8–10 perc alatt omlósra sütjük.
- Tálalás előtt friss zöldfűszerrel szórjuk meg.
Akár egy különleges ajándékot keresel, akár egy meghitt Valentin-napi vacsorát szeretnél készíteni, a Spar kínálatában mindent megtalálsz egy helyen: minőségi alapanyagokat, praktikus konyhai eszközöket és kedvező árakat. Ünnepelj otthon, egyszerűen és ízletesen, és tedd felejthetetlenné a Valentin-napot!