Akciós air fryer a Spar-ban: varázsolj otthon Valentin-napi gourmet hangulatot!

Valentin-nap tökéletes alkalom arra, hogy egy pillanatra megálljunk a mindennapok forgatagában, és kizárólag a párunkra figyeljünk. Nem feltétlenül kell drága étteremig menni ahhoz, hogy igazán különleges, romantikus élményben legyen részünk: néhány jól megválasztott alapanyag és egy praktikus konyhai eszköz segítségével otthon is varázsolhatunk ünnepi hangulatot az asztalra. A Spar aktuális kínálata éppen ezt a lehetőséget kínálja: minőségi alapanyagok és praktikus eszközök, amikkel stresszmentesen készíthetünk el egy ínycsiklandó menüt.

A Spar alapanyagaival és a GOURMETmaxx air fryerrel garantáltan te leszel a befutó Valentin-napon!

Forrás: Spar

Spar tipp Valentin-napra: egyszerű és ínycsiklandó vacsora a GOURMETmaxx air fryerrel

A Spar üzleteiben most 44%-os kedvezménnyel kapható a GOURMETmaxx forró levegős sütő, amely ideális választás lehet egy kétszemélyes, ünnepi menühöz.

A készülék főbb jellemzői:

1500 W teljesítmény

4,5 literes kapacitás

hűvös tapintású fogantyú

csúszásgátló lábak

6 funkció és 8 előre beállított program

Az air fryer nagy előnye, hogy kevés zsiradékkal, gyorsan és egyenletesen készíthetők el benne a sültek – így Valentin-napon sem kell órákig a konyhában állni. A készülék 24 999 Ft helyett most 13 999 Ft-ért kapható, így akár ajándéknak is tökéletes választás lehet.

Valentin-napi alapanyagok a Sparból

Egy igazán romantikus vacsorához nem kell túlzásba esni, elég két jól megválasztott alapanyag:

Pecsenye kacsamellfilé (csont nélkül, bőrrel, 420 g): 1 859 Ft

Norvég lazacfilé (4 × 125 g): 3 999 Ft

Mindkettő tökéletesen elkészíthető air fryerben, és garantáltan ünnepi hangulatot varázsol az asztalra.

Ropogós kacsamell air fryerben

Hozzávalók (2 adag):

1 csomag Spar pecsenye kacsamellfilé

só, frissen őrölt bors

1 csipet kakukkfű vagy rozmaring

Elkészítés:

A kacsamell bőrét éles késsel rácsosan beirdaljuk, vigyázva, hogy a húsba ne vágjunk bele. Sózzuk, borsozzuk, megszórjuk fűszerekkel. A GOURMETmaxx air fryert 180 °C-ra előmelegítjük. A kacsamellet bőrrel lefelé helyezzük a kosárba, és 12–14 percig sütjük, majd megfordítva további 6–8 percig pirítjuk. Szeletelés előtt 5 percig pihentetjük.





Citromos-fűszeres lazac air fryerben

Hozzávalók (2 adag):

2 db norvég lazacfilé

1 evőkanál olívaolaj

só, bors

reszelt citromhéj

friss kapor vagy petrezselyem

Elkészítés:

A lazacfiléket meglocsoljuk olívaolajjal, sózzuk, borsozzuk, megszórjuk citromhéjjal. Az air fryert 180 °C-ra állítjuk. A lazacot 8–10 perc alatt omlósra sütjük. Tálalás előtt friss zöldfűszerrel szórjuk meg.





Akár egy különleges ajándékot keresel, akár egy meghitt Valentin-napi vacsorát szeretnél készíteni, a Spar kínálatában mindent megtalálsz egy helyen: minőségi alapanyagokat, praktikus konyhai eszközöket és kedvező árakat. Ünnepelj otthon, egyszerűen és ízletesen, és tedd felejthetetlenné a Valentin-napot!