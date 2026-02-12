Edzés utáni „bye-bye háj” rakott csirkemell – Recept

Ráléptél az edzés útjára? Gratulálunk! Ám az új életmóddal bizony új bonyodalmak is beléphetne az életedbe. Például a receptek utáni kutatás. Ha olyan főételt keresel, ami edzés után is laktat, de nem kell miatta nullázni a napi kalóriadeficitet, jó hírünk van. Ez az egyszerűen és gyorsan elkészíthető rakott csirkemell a kedvenced lesz.

Brokkolival megspékelt sajtos rakott csirkemell recept.

Forrás: 123.rf.com

Krémes és komfortos „bye-bye háj” rakott csirkemell

Az edzés utáni étkezésnél sokan két véglet között őrlődnek. Vagy túl könnyű, és egy óra múlva újra éhesek, vagy túl nehéz, és lelkiismeret-furdalás lesz a vége. Pedig a kulcs nem a megvonás, hanem az okos alapanyag-választás. Ez a csirkemelles fogás pedig pontosan ezt a szemléletet követi, vagyis fehérjedús, krémes állagú és meglepően könnyű, miközben jól laksz tőle.

A recept lelke a csirkemell, ami az egyik legmegbízhatóbb diétás fehérjeforrás. Vékony szeletekre vágva gyorsan elkészül, és nem szárad ki. A rák elleni küzdelem élharcosa, a brokkoli – amit helyettesíthetsz bátran karfiollal vagy zöldbabbal is – rosttartalmával stabilizálja a vércukorszintet, épp akkor, amikor edzés után a szervezet hajlamos lenne túlpótolni.

„Bye-bye háj” rakott csirkemell recept

Edzés után nincs is jobb, mint egy rakott csirkemellnél.

Forrás: 123.rf.com

Hozzávalók:

40 dkg csirkemell filé

30 dkg brokkoli

2 dl zsírszegény tej

2 ek zsírszegény vaj

1 ek zabpehelyliszt

5 dkg szírszegény sajt reszelve

Fokhagyma, só, bors

Kókuszzsír

Elkészítés

Vágd fel vékony szeletekre a csirkemellet, fűszerezd meg a fokhagymával, sóval és borssal ízlés szerint, majd mehet is minimális kókuszzsírral a serpenyőbe. Hirtelen pirítsd meg a szeletek mindkét oldalát, majd tedd félre. A brokkolit sós vízben főzd félpuhára, majd szűrd le, közben készítsd el az egyszerű besamelmártást: egy tapadásmentes edényben forrósítsd fel a vajat, keverd el benne a zabpehelylisztet, add hozzá a felmelegített tejet, folyamatos kevergetés mellett főzd 2 percig, majd vedd le a tűzről és sózd borsozd ízlés szerint.

Következhet a rétegezés. Tedd hőálló edénybe a csirkemelleket, rá a brokkolit, a besamelmártást és a sajtot. Mehet is az előmelegített 200 fokos sütőbe 15 percre. Jó étvágyat hozzá!

Miért működik a „bye-bye háj” rakott csirkemell? Magas fehérjetartalmával – adagonként 30 g felett – segíti az izomregenerációt. Alacsony kalóriás étel, így a diéta alatt is működik. A rostban gazdag zöldség, a brokkoli hosszan eltelít és még az emésztést is támogatja. Így kapsz ezzel az egyszerű rakott csirkemell recepttel egy krémes és ízletes bűntudat nélküli tökéletes ebédet vagy vacsorát, light alapanyagokkal, felesleges zsírok nélkül.

