Katie Holmes szívszorító üzenetben búcsúzott James Van Der Beektől

Katie Holmes – aki a Dawson és a haverok című kultikus sorozatban Joey Pottert alakította – kézzel írt üzenetet tett közzé az Instagramon, a levelet James Van Der Beeknek írta. Úgy fogalmazott, a veszteséget rendkívül nehéz feldolgoznia, fájó szívvel írta le sorait.

Katie Holmes és James Van Der Beek a Dawson és a haverokban

Forrás: AFP

James Van Der Beek halála: Katie Holmes kézzel írt üzenettel búcsúzott

„James, köszönöm” – kezdte üzenetét, megszólítva egykori partnerét, aki 1998 és 2003 között Dawson Leery szerepében vált világszerte ismertté. Katie Holmes arról írt, milyen különleges volt dolgozni Van Der Beekkel, és mennyire hálás, hogy ez megadatott nekik ez a barátság. Hozzátette: mindannyian nagyon szerették őt. Üzenete végén Van Der Beek feleségéhez, Kimberlyhez és hat gyermekükhöz fordult. Biztosította őket arról, hogy mindig számíthatnak rá.

A sorozat szereplői közül Busy Philipps az elsők között búcsúzott James Van Der Beektől. A színésznő – aki az ötödik évadtól Audrey Liddell szerepét játszotta – azt írta, egymilliárdból csak egy olyan ember van, mint James. Közösségi oldalán régi, a Dawson és a haverok forgatáson készült fotókat osztott meg, és azt írta: mindenki szívét fájdalom tölti el, aki ismerte, szerette vagy akár csak a munkáján keresztül kötődött Van Der Beekhez.

Busy Philipps is arra kérte a rajongókat, hogy támogassák a család számára létrehozott GoFundMe-gyűjtést.

A Dawson és a haverok szereplőgárdájához tartozott még Joshua Jackson, Michelle Williams, Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith és Meredith Monroe is. A sorozat a kilencvenes évek végének egyik meghatározó tinidrámája volt. Tavaly, 2025. szeptember 22-én a szereplők New Yorkban egy jótékonysági esten gyűltek össze, amivel James Van Der Beeket támogatták. A színész egészségi állapota miatt az utolsó pillanatban lemondta a részvételt, de egy videóüzenetben köszöntötte a közönséget. Arról beszélt, mennyire szeretett volna személyesen a színpadra állni. Háláját fejezte ki a színészeknek, a stábtagoknak és a rajongóknak.