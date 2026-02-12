Búcsú egy generáció kedvencétől: James Van Der Beek utolsó sorozata hamarosan debütál

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Július 1-jén láthatjuk utoljára a TV-képernyőjén a Dawson és a haverok sztárját. James Van Der Beek utolsó szerepe a Doktor szöszi-filmek előzménysorozatában volt, amit már a halálhír előtt is tűkön ülve vártak a rajongók. Mutatjuk, mit kell tudnod!

Miután szerdán megérkezett a megrázó hír, hogy James Van Der Beek 48 éves korában elhunyt, egy apró vigasz is napvilágot látott: a rajongók még láthatják őt egy utolsó szerepben, amely különösen a női közönséghez áll majd közel. James kulcsfontosságú szerepet kapott a Prime Video és az Amazon MGM Studios hamarosan érkező sorozatában, az Elle-ben, amely a nagy sikerű Doktor Szöszi (Legally Blonde) előzménysorozata. A forgatás időközben befejeződött, a széria pedig hamarosan elkészül. A bemutatót július 1-jére tervezik – akkor még senki sem sejthette, hogy a sorozat egyik meghatározó alakját formáló James Van Der Beek már nem élheti meg a premiert. Összegyűjtöttük, mit érdemes tudni a sorozatról.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - MAY 14: James Van Der Beek attends the Los Angeles premiere of the Prime video series "Overcompensating" at Hollywood Palladium on May 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by JC Olivera/GA/The Hollywood Reporter via Getty Images)
James Van Der Beek utolsó projektje nyáron érkezik.
Forrás:  Getty Image

James Van Der Beek és az Elle sorozat

James Van Der Beek halála mélyen megrázta a világot. A mindössze 48 évesen elhunyt színész sorozattörténelmet írt a Dawson és a haverok című szériával, amely egy generáció számára vált meghatározóvá. Bár pályafutása utolsó pillanatáig aktív maradt, utolsó alakítását csak hónapok múlva láthatja majd a közönség. A Doktor Szöszi előzménysorozatában Dean Wilsont formálja meg, a város új polgármesterjelöltjét és jelenlegi tankerületi felügyelőjét. Ez a szerep különösen sokat jelenthet a női rajongók és a fiatal lányok számára, akik most egy új oldaláról ismerhetik meg a legendás színészt – abban a karakterben, amely egyben pályájának utolsó emléke is marad.

Minden, amit tudnod kell az új Doktor Szöszi sorozatról, az Elle-ről.
Forrás: Amazon Prime Video

Miről fog szólni az Elle sorozat?

Az Elle című sorozatot Laura Kittrell alkotta meg, és a fiatal Elle Woods (Lexi Minetree) középiskolás éveit követi nyomon, miközben a nézők megismerhetik azokat az életeseményeket, amelyek formálták a személyiségét. A történet évekkel az első film eseményei előtt játszódik, amely akkor indult, amikor Elle (Reese Witherspoon) lediplomázott, és a Harvard jogi karára ment, hogy karriert építsen. Így a cselekmény a '90-es években játszódik majd. Az első évadban 8 részes lesz, de a Prime Video annyira elégedett volt a végeredménnyel, hogy már most aláírt egy második évadra is. Sajnos ezt már James nélkül kell folytatniuk. 

Reese Witherspoon, aki az eredeti Doktor szöszi filmek főszereplője volt most az előzménysorozat egyik ötletgazdája és producere. A színésznő Isntagram-sztoriban emlékezett meg színésztársáról. „Micsoda rendkívüli, tehetséges ember volt, aki minden tettében nagy kedvességet és méltóságot mutatott. Imádkozom, hogy az angyalok vigyázzanak a családjára ebben a nehéz időszakban” – írta róla egy fénykép kíséretében.

Reese Witherspoon doktor szöszi
Reese Witherspoon az Elle sorozat bejelentésén.
Forrás: Getty Images North America

James Van Der Beek pályafutását szeretett tinibálványként kezdte, és a közönség azóta is kapcsolódni tud munkásságának sokszínűségéhez és mélységéhez. Férjként és édesapaként is példamutató volt, legutóbb pedig a rák elleni küzdelem szókimondó támogatójaként állt ki. Büszkék vagyunk arra, hogy kreatív partnerként dolgozhattunk vele az Overcompensating és a hamarosan érkező Elle című produkciókban, ahol kivételes komikai érzéke emlékezetes alakításokat eredményezett. Mélyen megrendített bennünket a halála, és őszinte részvétünket fejezzük ki családjának, barátainak és számos rajongójának” – áll a Prime Video és az Amazon MGM Studios közleményében.

