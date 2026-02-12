Búcsú egy generáció kedvencétől: James Van Der Beek utolsó sorozata hamarosan debütál

Miután szerdán megérkezett a megrázó hír, hogy James Van Der Beek 48 éves korában elhunyt, egy apró vigasz is napvilágot látott: a rajongók még láthatják őt egy utolsó szerepben, amely különösen a női közönséghez áll majd közel. James kulcsfontosságú szerepet kapott a Prime Video és az Amazon MGM Studios hamarosan érkező sorozatában, az Elle-ben, amely a nagy sikerű Doktor Szöszi (Legally Blonde) előzménysorozata. A forgatás időközben befejeződött, a széria pedig hamarosan elkészül. A bemutatót július 1-jére tervezik – akkor még senki sem sejthette, hogy a sorozat egyik meghatározó alakját formáló James Van Der Beek már nem élheti meg a premiert. Összegyűjtöttük, mit érdemes tudni a sorozatról.
James Van Der Beek és az Elle sorozat
- James Van Der Beek 48 éves korában hunyt el, hátrahagyva feleségét és 6 gyermekét.
- A Dawson és a haverok sztárja az utolsó pillanatig aktív maradt.
- A Doktor szöszi filmek előzménysorozata, az Elle július 1-jén debütál 8 résszel, de mér most biztos, hogy lesz második éved is.
James Van Der Beek halála mélyen megrázta a világot. A mindössze 48 évesen elhunyt színész sorozattörténelmet írt a Dawson és a haverok című szériával, amely egy generáció számára vált meghatározóvá. Bár pályafutása utolsó pillanatáig aktív maradt, utolsó alakítását csak hónapok múlva láthatja majd a közönség. A Doktor Szöszi előzménysorozatában Dean Wilsont formálja meg, a város új polgármesterjelöltjét és jelenlegi tankerületi felügyelőjét. Ez a szerep különösen sokat jelenthet a női rajongók és a fiatal lányok számára, akik most egy új oldaláról ismerhetik meg a legendás színészt – abban a karakterben, amely egyben pályájának utolsó emléke is marad.
Miről fog szólni az Elle sorozat?
Az Elle című sorozatot Laura Kittrell alkotta meg, és a fiatal Elle Woods (Lexi Minetree) középiskolás éveit követi nyomon, miközben a nézők megismerhetik azokat az életeseményeket, amelyek formálták a személyiségét. A történet évekkel az első film eseményei előtt játszódik, amely akkor indult, amikor Elle (Reese Witherspoon) lediplomázott, és a Harvard jogi karára ment, hogy karriert építsen. Így a cselekmény a '90-es években játszódik majd. Az első évadban 8 részes lesz, de a Prime Video annyira elégedett volt a végeredménnyel, hogy már most aláírt egy második évadra is. Sajnos ezt már James nélkül kell folytatniuk.
Reese Witherspoon, aki az eredeti Doktor szöszi filmek főszereplője volt most az előzménysorozat egyik ötletgazdája és producere. A színésznő Isntagram-sztoriban emlékezett meg színésztársáról. „Micsoda rendkívüli, tehetséges ember volt, aki minden tettében nagy kedvességet és méltóságot mutatott. Imádkozom, hogy az angyalok vigyázzanak a családjára ebben a nehéz időszakban” – írta róla egy fénykép kíséretében.
„James Van Der Beek pályafutását szeretett tinibálványként kezdte, és a közönség azóta is kapcsolódni tud munkásságának sokszínűségéhez és mélységéhez. Férjként és édesapaként is példamutató volt, legutóbb pedig a rák elleni küzdelem szókimondó támogatójaként állt ki. Büszkék vagyunk arra, hogy kreatív partnerként dolgozhattunk vele az Overcompensating és a hamarosan érkező Elle című produkciókban, ahol kivételes komikai érzéke emlékezetes alakításokat eredményezett. Mélyen megrendített bennünket a halála, és őszinte részvétünket fejezzük ki családjának, barátainak és számos rajongójának” – áll a Prime Video és az Amazon MGM Studios közleményében.
