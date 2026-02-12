Búcsú egy generáció kedvencétől: James Van Der Beek utolsó sorozata hamarosan debütál

Miután szerdán megérkezett a megrázó hír, hogy James Van Der Beek 48 éves korában elhunyt, egy apró vigasz is napvilágot látott: a rajongók még láthatják őt egy utolsó szerepben, amely különösen a női közönséghez áll majd közel. James kulcsfontosságú szerepet kapott a Prime Video és az Amazon MGM Studios hamarosan érkező sorozatában, az Elle-ben, amely a nagy sikerű Doktor Szöszi (Legally Blonde) előzménysorozata. A forgatás időközben befejeződött, a széria pedig hamarosan elkészül. A bemutatót július 1-jére tervezik – akkor még senki sem sejthette, hogy a sorozat egyik meghatározó alakját formáló James Van Der Beek már nem élheti meg a premiert. Összegyűjtöttük, mit érdemes tudni a sorozatról.

James Van Der Beek utolsó projektje nyáron érkezik.

James Van Der Beek és az Elle sorozat James Van Der Beek 48 éves korában hunyt el, hátrahagyva feleségét és 6 gyermekét.

A Dawson és a haverok sztárja az utolsó pillanatig aktív maradt.

A Doktor szöszi filmek előzménysorozata, az Elle július 1-jén debütál 8 résszel, de mér most biztos, hogy lesz második éved is.

James Van Der Beek halála mélyen megrázta a világot. A mindössze 48 évesen elhunyt színész sorozattörténelmet írt a Dawson és a haverok című szériával, amely egy generáció számára vált meghatározóvá. Bár pályafutása utolsó pillanatáig aktív maradt, utolsó alakítását csak hónapok múlva láthatja majd a közönség. A Doktor Szöszi előzménysorozatában Dean Wilsont formálja meg, a város új polgármesterjelöltjét és jelenlegi tankerületi felügyelőjét. Ez a szerep különösen sokat jelenthet a női rajongók és a fiatal lányok számára, akik most egy új oldaláról ismerhetik meg a legendás színészt – abban a karakterben, amely egyben pályájának utolsó emléke is marad.

Minden, amit tudnod kell az új Doktor Szöszi sorozatról, az Elle-ről.

Miről fog szólni az Elle sorozat?

Az Elle című sorozatot Laura Kittrell alkotta meg, és a fiatal Elle Woods (Lexi Minetree) középiskolás éveit követi nyomon, miközben a nézők megismerhetik azokat az életeseményeket, amelyek formálták a személyiségét. A történet évekkel az első film eseményei előtt játszódik, amely akkor indult, amikor Elle (Reese Witherspoon) lediplomázott, és a Harvard jogi karára ment, hogy karriert építsen. Így a cselekmény a '90-es években játszódik majd. Az első évadban 8 részes lesz, de a Prime Video annyira elégedett volt a végeredménnyel, hogy már most aláírt egy második évadra is. Sajnos ezt már James nélkül kell folytatniuk.