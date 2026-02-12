Összeszorul a szív: ezt a fotót tette közzé utoljára James Van Der Beek

James Van Der Beek halálhírét a felesége, Kimberly Van Der Beek jelentette be szerdán. Rajongók milliói búcsúztak a színésztől, aki generációk számára vált példaképpé.

James Van Der Beek 48 éves korában hunyt el

Forrás: Penske Media

James Van Der Beek utolsó fotója: a lányát és az apját köszöntötte

James Van Der Beek január 25-én, lánya, Annabel 12. születésnapján osztotta meg az utolsó fotóját. A képen a színész gyapjúsapkát visel, és feltűnően soványnak tűnik.

A bejegyzésben arról írt, hogy egy napon van a lánya és az édesapja születésnapja. Eleinte azt gondolta, hogy a két, számára oly fontos emberben ennek ellenére semmi közös nincsen, nagyon különbözőnek látta őket. Később azonban felismerte bennük ugyanazt a különleges, Vízöntőkre jellemző kreativitást és eredetiséget. Hozzátette: mindketten képesek élettel megtölteni bármelyik szobát, ahová belépnek.

James Van Der Beek özvegye szerint a színész békésen hunyt el, utolsó napjait bátorsággal, hittel és méltósággal élte meg. Kimberly azt írta, sok mindent szeretne még megosztani férjével kapcsolatban, de most időre és csendre van szükségük, hogy meggyászolhassák.

James Van Der Beek és felesége hat gyermeket neveltek: Oliviát (15), Joshuát (13), Annabelt (11), Emiliát (9), Gwendolynt (7) és a legkisebb Jeremiaht (4).

A tragédia után a család barátai és Kimberly adománygyűjtő oldalt indítottak, mert James Van Ver Beek betegsége és kezelései miatt felélték az összes tartalékukat.

