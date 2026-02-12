Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Összeszorul a szív: ezt a fotót tette közzé utoljára James Van Der Beek

gyász fotó James Van Der Beek
Horváth Angéla
2026.02.12.
Az egész világot megrázta James Van Der Beek halála. A Dawson és a haverok egykori sztárja 48 éves korában hunyt el vastagbélrák következtében. A hatgyermekes édesapa utolsó nyilvános Instagram-bejegyzése különösen szívszorító: a fotón az egyik kislányával látható.

James Van Der Beek halálhírét a felesége, Kimberly Van Der Beek jelentette be szerdán. Rajongók milliói búcsúztak a színésztől, aki generációk számára vált példaképpé.

A képen James Van Der Beek látható barna kabátban, komor arckifejezéssel
James Van Der Beek 48 éves korában hunyt el
Forrás: Penske Media

James Van Der Beek utolsó fotója: a lányát és az apját köszöntötte 

James Van Der Beek január 25-én, lánya, Annabel 12. születésnapján osztotta meg az utolsó fotóját. A képen a színész gyapjúsapkát visel, és feltűnően soványnak tűnik.

A bejegyzésben arról írt, hogy egy napon van a lánya és az édesapja születésnapja. Eleinte azt gondolta, hogy a két, számára oly fontos emberben ennek ellenére semmi közös nincsen, nagyon különbözőnek látta őket. Később azonban felismerte bennük ugyanazt a különleges, Vízöntőkre jellemző kreativitást és eredetiséget. Hozzátette: mindketten képesek élettel megtölteni bármelyik szobát, ahová belépnek.

 

James Van Der Beek özvegye szerint a színész békésen hunyt el, utolsó napjait bátorsággal, hittel és méltósággal élte meg. Kimberly azt írta, sok mindent szeretne még megosztani férjével kapcsolatban, de most időre és csendre van szükségük, hogy meggyászolhassák. 

James Van Der Beek és felesége hat gyermeket neveltek: Oliviát (15), Joshuát (13), Annabelt (11), Emiliát (9), Gwendolynt (7) és a legkisebb Jeremiaht (4).

A tragédia után a család barátai és Kimberly adománygyűjtő oldalt indítottak, mert James Van Ver Beek betegsége és kezelései miatt felélték az összes tartalékukat. 

