Milánó–Cortina 2026: megszólalt Sturla Holm Lægreid megcsalt barátnője – ezt mondta a sportoló nyilvános vallomásáról

Sturla Holm Lægreid nyilvános vallomása megrázta a sportvilágot a Milánó–Cortina 2026-os téli olimpián. Ahogy arról mi is hírt adtunk, a 28 éves norvég biatlonos február 10-én, kedden, miután bronzérmet szerzett a férfi 20 kilométeres versenyszámban, élő televíziós interjúban ismerte be, hogy megcsalta élete szerelmét. A sportoló abban reménykedett, hogy őszinte, a világ előtt tett vallomása segíthet visszahódítani párját, ám úgy tűnik, erre kevés az esély.

Forrás: AFP

A norvég VG napilapnak február 11-én, szerdán nyilatkozó volt barátnő – aki névtelenséget kért – azt mondta: a történtek nehezen megbocsáthatók, még azután is, hogy az egész világ előtt vallott szerelmet.

„Nem én választottam, hogy ebbe a helyzetbe kerüljek, és fáj, hogy ebben kell lennem. Kapcsolatban voltunk, és tisztában van a véleményemmel erről” – fogalmazott. Hozzátette: hálás a családjának és a barátainak, akik mellette állnak ebben az időszakban, valamint mindazoknak, akik együttérzésüket fejezték ki, anélkül hogy tudták volna, kiről van szó.

Sturla Holm Lægreid megcsalásáról beszél mindenki

Lægreid a bronzérem megszerzése után az NRK-nak adott interjúban, könnyek között beszélt arról, hogy nehéz szívvel éli meg a sikert. „Van valaki, akivel meg akartam osztani ezt a pillanatot, de lehet, hogy ma nem nézi” – mondta.

A nőt a világ legszebb és legkedvesebb emberének nevezte, és kijelentette: a hűtlenség élete legnagyobb hibája volt. Elárulta, hogy körülbelül egy hete vallotta be párjának a történteket, azóta pedig élete legrosszabb hetét éli.