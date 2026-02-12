Milánó–Cortina 2026: megszólalt Sturla Holm Lægreid megcsalt barátnője – ezt mondta a sportoló nyilvános vallomásáról

Sturla Holm Lægreid nyilvános vallomása megrázta a sportvilágot a Milánó–Cortina 2026-os téli olimpián. Ahogy arról mi is hírt adtunk, a 28 éves norvég biatlonos február 10-én, kedden, miután bronzérmet szerzett a férfi 20 kilométeres versenyszámban, élő televíziós interjúban ismerte be, hogy megcsalta élete szerelmét. A sportoló abban reménykedett, hogy őszinte, a világ előtt tett vallomása segíthet visszahódítani párját, ám úgy tűnik, erre kevés az esély.
- Sturla Holm Lægreid bronzérmet nyert a férfi 20 km-es biatlonversenyen a 2026-os téli olimpián.
- Az NRK élő adásában vallotta be, hogy megcsalta élete szerelmét.
- Azt reméli, nyilvános őszintesége segíthet visszaszerezni párját.
- Volt barátnője a VG-nek azt mondta: a történtek nehezen megbocsáthatók.
- A sportoló szerint a hűtlenség élete legnagyobb hibája volt.
- A történet futótűzként terjedt a nemzetközi sajtóban és a közösségi médiában.
Milánó–Cortina 2026: így reagált a hűtlenségre Sturla barátnője
A norvég VG napilapnak február 11-én, szerdán nyilatkozó volt barátnő – aki névtelenséget kért – azt mondta: a történtek nehezen megbocsáthatók, még azután is, hogy az egész világ előtt vallott szerelmet.
„Nem én választottam, hogy ebbe a helyzetbe kerüljek, és fáj, hogy ebben kell lennem. Kapcsolatban voltunk, és tisztában van a véleményemmel erről” – fogalmazott. Hozzátette: hálás a családjának és a barátainak, akik mellette állnak ebben az időszakban, valamint mindazoknak, akik együttérzésüket fejezték ki, anélkül hogy tudták volna, kiről van szó.
Sturla Holm Lægreid megcsalásáról beszél mindenki
Lægreid a bronzérem megszerzése után az NRK-nak adott interjúban, könnyek között beszélt arról, hogy nehéz szívvel éli meg a sikert. „Van valaki, akivel meg akartam osztani ezt a pillanatot, de lehet, hogy ma nem nézi” – mondta.
A nőt a világ legszebb és legkedvesebb emberének nevezte, és kijelentette: a hűtlenség élete legnagyobb hibája volt. Elárulta, hogy körülbelül egy hete vallotta be párjának a történteket, azóta pedig élete legrosszabb hetét éli.
„Megnyertem az aranyérmet az életben. Lehet, hogy sokan másképp látják, de én csak őt látom. Az elmúlt napokban a sport másodlagossá vált. Bárcsak megoszthatnám vele ezt a sikert” – fogalmazott. Hozzátette: mindig igyekezett jó példaképként viselkedni, de valami ostobaságot tett, és be kell ismernie, hogy amikor az ember olyasmit követ el, amit maga sem tud elfogadni, azzal mélyen megbántja azt, akit a legjobban szeret.
Nem sokkal később egy sajtótájékoztatón újságírói kérdésre arról beszélt, nem tudja, helyes döntés volt-e a nyilvánosság előtt beszélni a magánéletéről.
„Ma úgy döntöttem, hogy elmondom a világnak, mit tettem. Talán, talán így van esély arra, hogy meglátja, mit jelent valójában nekem. És talán nincs. De nem akarom azt érezni, hogy nem tettem meg mindent azért, hogy visszaszerezzem” – mondta angolul a sajtó képviselőinek.
A történet napok alatt bejárta a nemzetközi sajtót, és a közösségi médiában is futótűzként terjedt, árnyékot vetve Lægreid olimpiai szereplésére. Hogy a nyilvános bűnbánat elegendő lesz-e a kapcsolat megmentéséhez, egyelőre kérdéses – volt párja nyilatkozata alapján azonban a megbocsátás korántsem magától értetődő – írja a People magazin.
