Elhunyt a Dawson és a haverok sztárja, akinek színészi karrierje jóval több volt egy tinisorozatnál. James Van Der Beekre emlékezve most felidézzük, milyen sokoldalú szerepekben láthattuk a tévé képernyőjén és a mozivásznon.
James Van Der Beek több volt, mint egy tinisztár
- A Dawson és a haverok hozta meg számára az áttörést, de nem ragadt bele egyetlen szerepbe.
- Színházi háttérrel érkezett Hollywoodba, és mindig is színházi színésznek tartotta magát.
- A James Van Der Beek filmek és sorozatok listája meglepően sokszínű, a drámától a thrilleren át a fekete komédiáig.
- Utolsó filmszerepe, a The Gates idén kerül a mozikba.
A 48 éves James Van Der Beek 2023-ban kapta meg a lesújtó diagnózist, miszerint harmadik stádiumú vastagbélrákkal küzd. A színész 2024 novemberében beszélt először nyilvánosan a betegségéről, akkor még bizakodóan nyilatkozott, és tudatos lassításról, pihenésről beszélt. James Van Der Beek rák elleni harca sokakat megérintett, és igazi harcosnak tartották a színészt. Az elmúlt hónapokban azonban egyre aggasztóbb hírek érkeztek, végül családja február 11-én jelentette be, hogy a Dawson és a haverok sztárja elhunyt. James Van Der Beek halála rajongók millióit rendítette meg világszerte, hiszen nagyon fiatalon, szerető feleségét és hat gyermekét hagyta hátra.
A színészet jelentett számára mindent
James Van Der Beek mindössze 16 éves volt, amikor az off-Broadwayn színpadra állt. Saját bevallása szerint a New York-i korai színházi tapasztalatok alapozták meg azt a fegyelmet és érzelmi mélységet, amely később a televízióban és a filmvásznon is visszaköszönt játékában.
A nagy filmes áttörést 1998-ban a Dawson és a haverok hozta meg számára. A négy barát felnövéstörténetét egy egész generáció követte végig, miközben a másik három főszereplő – Katie Holmes, Joshua Jackson és Michelle Williams – karrierjét is beindította. James Van Der Beek már a hat évadon át futó széria közben tudatosan kereste az eltérő karaktereket. Több nagy hatású sorozatban is láthattuk epizódszereplőként, feltűnt például a Gyilkos elmékben, az Így jártam anyátokkal epizódjaiban, valamint a CSI: Cyber helyszínelőkben is. Tehetségét azonban filmekben is kamatoztatta. Most összegyűjtöttük azt a hármat, amit mindenképp meg kell nézned!
A legjobb James Van Der Beek filmek
Prérifarkas blues (1999)
A sportdráma nemcsak az amerikai futball világát mutatja be, de a fiatalok útkeresését és a megfelelési kényszer súlyát is. James Van Der Beek Jonathon Moxont, egy texasi kisváros lázadó tartalékirányítóját alakítja. Itt bizonyította először igazán, hogy képes levetkőzni a jófiú szerepet, és mélyebb karaktereket is képes hitelesen alakítani.
A vonzás szabályai (2002)
Egészen más arcát mutatta meg a Bret Easton Ellis regénye alapján készült filmben. Sean Bateman karaktere cinikus, zavarodott és önpusztító, a lehető legtávolabb áll a romantikus tinihősöktől. A film sötét hangulata és provokatív témái komoly színészi bátorságot követeltek, James Van Der Beek pedig vállalta a kockázatot.
Az elárult sziget (2009)
A politikai thrillerben Jake Kelly ügynök szerepében láthatjuk, aki egy gyilkossági nyomozás során nemzetközi összeesküvés szálaira bukkan, amit megpróbál kibogozni. A történet valós események alapján készült, és ismét lehetőséget adott James Van Der Beeknek, hogy egy komolyabb, érettebb karaktert formálhasson meg.
Életművében ugyan nem kapott helyet több száz alkotás, a James Van Der Beek filmek és sorozatok mégis azt bizonyítják, hogy tehetséges színészként mindig a változatosságot és a kihívást kereste. Utolsó filmjét, a The Gates című thrillert idén fogják bemutatni. A történetben három barát rémálomszerű kálváriáját követhetjük nyomon.
A nagyszerű színész mellett, James Van Der Beek betegsége és kitartása emberi oldalát is megmutatta a világnak. Hatgyermekes édesapaként mindent megtett a gyógyulásért, és a nehéz időszakban is igyekezett erőt sugározni. Bár James Van Der Beek halála hatalmas veszteség, szerepeiben tovább él.
Ezek is érdekelhetnek: