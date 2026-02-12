Elhunyt a Dawson és a haverok sztárja, akinek színészi karrierje jóval több volt egy tinisorozatnál. James Van Der Beekre emlékezve most felidézzük, milyen sokoldalú szerepekben láthattuk a tévé képernyőjén és a mozivásznon.

48 éves korában elhunyt James Van Der Beek színész.

Forrás: GC Images

James Van Der Beek több volt, mint egy tinisztár A Dawson és a haverok hozta meg számára az áttörést, de nem ragadt bele egyetlen szerepbe.

Színházi háttérrel érkezett Hollywoodba, és mindig is színházi színésznek tartotta magát.

A James Van Der Beek filmek és sorozatok listája meglepően sokszínű, a drámától a thrilleren át a fekete komédiáig.

Utolsó filmszerepe, a The Gates idén kerül a mozikba.

A 48 éves James Van Der Beek 2023-ban kapta meg a lesújtó diagnózist, miszerint harmadik stádiumú vastagbélrákkal küzd. A színész 2024 novemberében beszélt először nyilvánosan a betegségéről, akkor még bizakodóan nyilatkozott, és tudatos lassításról, pihenésről beszélt. James Van Der Beek rák elleni harca sokakat megérintett, és igazi harcosnak tartották a színészt. Az elmúlt hónapokban azonban egyre aggasztóbb hírek érkeztek, végül családja február 11-én jelentette be, hogy a Dawson és a haverok sztárja elhunyt. James Van Der Beek halála rajongók millióit rendítette meg világszerte, hiszen nagyon fiatalon, szerető feleségét és hat gyermekét hagyta hátra.

A Dawson és a haverok sztárja, James Van Der Beek életművében tovább él.

Forrás: Getty Images/ Theo Wargo

A színészet jelentett számára mindent

James Van Der Beek mindössze 16 éves volt, amikor az off-Broadwayn színpadra állt. Saját bevallása szerint a New York-i korai színházi tapasztalatok alapozták meg azt a fegyelmet és érzelmi mélységet, amely később a televízióban és a filmvásznon is visszaköszönt játékában.

A nagy filmes áttörést 1998-ban a Dawson és a haverok hozta meg számára. A négy barát felnövéstörténetét egy egész generáció követte végig, miközben a másik három főszereplő – Katie Holmes, Joshua Jackson és Michelle Williams – karrierjét is beindította. James Van Der Beek már a hat évadon át futó széria közben tudatosan kereste az eltérő karaktereket. Több nagy hatású sorozatban is láthattuk epizódszereplőként, feltűnt például a Gyilkos elmékben, az Így jártam anyátokkal epizódjaiban, valamint a CSI: Cyber helyszínelőkben is. Tehetségét azonban filmekben is kamatoztatta. Most összegyűjtöttük azt a hármat, amit mindenképp meg kell nézned!