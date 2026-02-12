Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 12., csütörtök Lídia, Lívia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
divat

3 ultramenő tavaszi kabáttrend, ami miatt jobban várjuk a felmelegedést, mint valaha

Getty Images North America - Jeremy Moeller
divat tavasz kabát
Nagy Kata
2026.02.12.
A 2026-os tavaszi kabáttrendek kiválóan bizonyítják, hogy a régi klasszikusok sosem mennek ki a divatból, csak olykor egy kis renoválást kapnak: egy-két apró részlet, pár játékos arány és máris új életet kapnak az örök darabok!

Ha már alig várod a jó időt és minden porcikád a napsütésért és a madárcsicsergésért könyörög, akkor szemezgess egy kicsit a 2026-os tavaszi kabáttrendek közül, amik egy pillanat alatt jobb kedvre derítenek. Idén a hosszú, lebegő daraboktól a strukturált bőrkabátokig mindenki talál kedvencet és azoknak sem kell aggódniuk, akik inkább a minimalizmus hívei. 

Fiatal nő a velúr kabáttrendben
A tavaszi kabáttrendekben központi szerepet kap a velúr.
Forrás: Getty Images Europe

2026 tavaszi kabáttrendje már az ajtódon kopogtat 

  • Már most kezdhetünk megbarátkozni a trendi tavaszi kabátokkal, amiket pár hónap múlva mindenki viselni fog. 
  • Idén a letisztult alapok válnak különlegessé egy-egy extra részletnek köszönhetően. 
  • A sálas megoldások mellett hódítanak a pasztell színek és a velúr anyagok.

A tavaszi kabáttrendek azt üzenik, hogy vége a sötétségnek és a szürkeségnek és legfőbb ideje ragyogni: újra hódítanak a pasztell színek, a velúr darabok és a különleges megoldások, amikkel a kabátod sokkal több lesz, mint egy egyszerű ruhadarab. 

Bármennyire is imádtuk az orosz cárnőket idéző bundákat és a különleges kiegészítőket, most már azért kissé meguntuk, hogy úgy érezzük magunkat, mint egy betekert tortilla és szeretnénk nemcsak az alapján öltözködni, hogy mi az, ami a leginkább melegen tart.

Szerencsére már nem kell sokáig várnunk a jó időre (ugye?!), addig is mutatjuk, hogy melyek azok a kabátok, amiket jobb, ha még időben beszerzel! 

Velúr 

A velúr kabát egyáltalán nem új keletű a trendek között, de időről időre téli álmot alszik, majd újra berobban. Idén leginkább az oversized darabok hódítanak, de ha a karcsúsított szabást szereted, akkor is találsz kedvedre valót. Ezeknek a dzsekiknek az egyik nagy előnye, hogy szinte bármivel jól mutatnak és ha még egy velúr csizmát vagy táskát is felpattintasz melléjük, akkor egész biztosan garantált lesz a siker! 

1. Parfois bőrkabát 39 995 Ft, 2. Lipsy ballonkabát 63 020 Ft, 3. Reserved velúrhatású dzseki 18 995 Ft
Forrás: www.parfois.com, www.zalando.hu, www.reserved.com

Pasztell színek 

A depis fekete szövetkabátokat felváltják a vidám, pasztell darabok, amik jóval játékosabbak és nőiesebbek, mint komor elődeik. Idén attól sem kell tartanod, hogy túl sok színt viselsz egyszerre, hiszen elképesztően menőnek számít majd a colour blocking, csak nézz utána, hogy mely színkombinációk mutatnak jól együtt! 

1. Reserved gyapjúkabát 35 995 Ft, 2.  Mohito 29 995 Ft, 3. Parfois kabát 16 995 Ft
Forrás: www.reserved.com, www.mohito.com, www.parfois.com

Sálas megoldások

A sálrészlettel megáldott kabátok már egy ideje hódítanak és úgy tűnik, nem is mennek sehová: mind a blúzokban, mint a pulcsikban és mind a szövetkabátokban nagyot mennek majd és minél több részlettel vannak megáldva, annál jobb! 

1. Marc O'Polo kabát 147 995 Ft, 2. Genevieve női kabát 62 000 Ft, 3. Reserved kabát 49 995 Ft
Forrás: www.answear.hu, https://mundowear.fr, www.reserved.com

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

Ha érdekelnek a divattrendek, ezek a cikkek is tetszeni fognak: 

Újra divat a fülklipsz és modernebb, mint gondolnád

Hangsúlyos és extravagáns kiegészítők fájdalom nélkül. Mutatjuk a legszebbeket.

4 friss szépségtrend, amik igazán meghatározzák majd a 2026-os évet

Az év eleji hónapok kiváló lehetőséget nyújtanak arra, hogy egy kicsit megújuljunk: jöhetnek az új frizurák, sminkek és szépségápolási rutinok, amiket eddig csak kíváncsian nézegettük.

A ruhadarab, amellyel teljes lesz a téli szetted: a sálkabát az új kedvenc – Termékekkel, árakkal

Hidd el, ennél jobbat biztos nem találsz!

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu