3 ultramenő tavaszi kabáttrend, ami miatt jobban várjuk a felmelegedést, mint valaha

Ha már alig várod a jó időt és minden porcikád a napsütésért és a madárcsicsergésért könyörög, akkor szemezgess egy kicsit a 2026-os tavaszi kabáttrendek közül, amik egy pillanat alatt jobb kedvre derítenek. Idén a hosszú, lebegő daraboktól a strukturált bőrkabátokig mindenki talál kedvencet és azoknak sem kell aggódniuk, akik inkább a minimalizmus hívei.
2026 tavaszi kabáttrendje már az ajtódon kopogtat
- Már most kezdhetünk megbarátkozni a trendi tavaszi kabátokkal, amiket pár hónap múlva mindenki viselni fog.
- Idén a letisztult alapok válnak különlegessé egy-egy extra részletnek köszönhetően.
- A sálas megoldások mellett hódítanak a pasztell színek és a velúr anyagok.
A tavaszi kabáttrendek azt üzenik, hogy vége a sötétségnek és a szürkeségnek és legfőbb ideje ragyogni: újra hódítanak a pasztell színek, a velúr darabok és a különleges megoldások, amikkel a kabátod sokkal több lesz, mint egy egyszerű ruhadarab.
Bármennyire is imádtuk az orosz cárnőket idéző bundákat és a különleges kiegészítőket, most már azért kissé meguntuk, hogy úgy érezzük magunkat, mint egy betekert tortilla és szeretnénk nemcsak az alapján öltözködni, hogy mi az, ami a leginkább melegen tart.
Szerencsére már nem kell sokáig várnunk a jó időre (ugye?!), addig is mutatjuk, hogy melyek azok a kabátok, amiket jobb, ha még időben beszerzel!
Velúr
A velúr kabát egyáltalán nem új keletű a trendek között, de időről időre téli álmot alszik, majd újra berobban. Idén leginkább az oversized darabok hódítanak, de ha a karcsúsított szabást szereted, akkor is találsz kedvedre valót. Ezeknek a dzsekiknek az egyik nagy előnye, hogy szinte bármivel jól mutatnak és ha még egy velúr csizmát vagy táskát is felpattintasz melléjük, akkor egész biztosan garantált lesz a siker!
Pasztell színek
A depis fekete szövetkabátokat felváltják a vidám, pasztell darabok, amik jóval játékosabbak és nőiesebbek, mint komor elődeik. Idén attól sem kell tartanod, hogy túl sok színt viselsz egyszerre, hiszen elképesztően menőnek számít majd a colour blocking, csak nézz utána, hogy mely színkombinációk mutatnak jól együtt!
Sálas megoldások
A sálrészlettel megáldott kabátok már egy ideje hódítanak és úgy tűnik, nem is mennek sehová: mind a blúzokban, mint a pulcsikban és mind a szövetkabátokban nagyot mennek majd és minél több részlettel vannak megáldva, annál jobb!
