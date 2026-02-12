3 ultramenő tavaszi kabáttrend, ami miatt jobban várjuk a felmelegedést, mint valaha

Ha már alig várod a jó időt és minden porcikád a napsütésért és a madárcsicsergésért könyörög, akkor szemezgess egy kicsit a 2026-os tavaszi kabáttrendek közül, amik egy pillanat alatt jobb kedvre derítenek. Idén a hosszú, lebegő daraboktól a strukturált bőrkabátokig mindenki talál kedvencet és azoknak sem kell aggódniuk, akik inkább a minimalizmus hívei.

A tavaszi kabáttrendekben központi szerepet kap a velúr.

Forrás: Getty Images Europe

2026 tavaszi kabáttrendje már az ajtódon kopogtat Már most kezdhetünk megbarátkozni a trendi tavaszi kabátokkal, amiket pár hónap múlva mindenki viselni fog.

Idén a letisztult alapok válnak különlegessé egy-egy extra részletnek köszönhetően.

A sálas megoldások mellett hódítanak a pasztell színek és a velúr anyagok.

A tavaszi kabáttrendek azt üzenik, hogy vége a sötétségnek és a szürkeségnek és legfőbb ideje ragyogni: újra hódítanak a pasztell színek, a velúr darabok és a különleges megoldások, amikkel a kabátod sokkal több lesz, mint egy egyszerű ruhadarab.

Bármennyire is imádtuk az orosz cárnőket idéző bundákat és a különleges kiegészítőket, most már azért kissé meguntuk, hogy úgy érezzük magunkat, mint egy betekert tortilla és szeretnénk nemcsak az alapján öltözködni, hogy mi az, ami a leginkább melegen tart.

Szerencsére már nem kell sokáig várnunk a jó időre (ugye?!), addig is mutatjuk, hogy melyek azok a kabátok, amiket jobb, ha még időben beszerzel!

Velúr

A velúr kabát egyáltalán nem új keletű a trendek között, de időről időre téli álmot alszik, majd újra berobban. Idén leginkább az oversized darabok hódítanak, de ha a karcsúsított szabást szereted, akkor is találsz kedvedre valót. Ezeknek a dzsekiknek az egyik nagy előnye, hogy szinte bármivel jól mutatnak és ha még egy velúr csizmát vagy táskát is felpattintasz melléjük, akkor egész biztosan garantált lesz a siker!

1. Parfois bőrkabát 39 995 Ft, 2. Lipsy ballonkabát 63 020 Ft, 3. Reserved velúrhatású dzseki 18 995 Ft

Forrás: www.parfois.com, www.zalando.hu, www.reserved.com

Pasztell színek

A depis fekete szövetkabátokat felváltják a vidám, pasztell darabok, amik jóval játékosabbak és nőiesebbek, mint komor elődeik. Idén attól sem kell tartanod, hogy túl sok színt viselsz egyszerre, hiszen elképesztően menőnek számít majd a colour blocking, csak nézz utána, hogy mely színkombinációk mutatnak jól együtt!