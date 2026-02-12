Se nem vörös, se nem zöld: itt a bézs zászló, a párkapcsolatok szürkezónája

Azt már a kisiskolások is tudják, hogy a társkeresésnél figyelni kell a jelekre. Ha egy pasi az első randin az exéről beszél, az vörös zászló (Red Flag), és futni kell. Ha pedig kinyitja az ajtót és figyelmes, akkor az egy zöld zászló (Green Flag). Minél több a zöld jelzés, annál potenciálisabb férjalapanyag az illető. De mi van azokkal a fickókkal, akiknek nincsenek sötét titkaik, egy kicsit sem pszichopaták, csak éppen... fura a szoftverük? Mi van, ha velük kezdesz párkapcsolatba?

Az idegesítő tulajdonságok a párkapcsolatok legnagyobb kihívásai. A lényeg, hogy mennyire tudják a felek mégis kiegészíteni egymást.

Forrás: Shutterstock

Mi az a bézs zászló egyáltalán? Árthat egy párkapcsolatnak? A bézs zászlók szürkezónák a piros és zöld zászlók között.

Nem szakítóokok, de idegeidre mehetnek.

Akkor működik egy párkapcsolat, ha a zsák megtalálja a foltját.

Túl lehet lendülni ezeket a hibákon.

A boldog párkapcsolat titka, hogy a másik hülyeségeit is szeretni kell. Nos, a közösségi média népe erre is kitalált egy címkét: ez a bézs zászló (Beige Flag). Ez a fogalom az ártalmatlan hóbortokat öleli fel, amikből nem lehet messzemenő, általános következtetéseket levonni, de minden esetre kiderül belőlük, hogy a másik sem hibátlan, sőt...

Honnan ismerd fel a bézs zászlókat?

A vörös és zöld zászlók egyre inkább elhitetik velünk, hogy létezik olyan, hogy tökéletes partner. Nos, ennek a tévhitnek az eloszlatására találta ki az internet népe a bézs szászló címkét, ami a szürke zóna az előjelek erdejében. Ide gyűlnek azok a furcsa hóbortok és személyiségjellemzők, amik amúgy ártalmatlanok, de ha szembe találod magad velük, lehet, hogy a tarkódig szalad a szemöldököd.

Íme a 23 leggyakoribb bézs zászló az internet népe szerint:

Ezek a tulajdonságok akár szeretetővé is tehetnek valakit és ha bírod az ilyesmit, évekig elszórakoztat majd. Ha viszont a rend és a logika embere vagy, az agyadra fog menni.

Olyan random időpontokra állítja az ébresztőt, mint 6:58, 7:02 vagy 7:19. Csak a felét eszi meg a chipsznek, a maradékot pedig stratégiai pontokon hagyja szét a lakásban. Akkor is fogat mos, ha csak a közeli boltba ugrik le egy tejért. Kizárólag kádban hajlandó fürdeni, a zuhany nála ismeretlen fogalom. Csak úgy tudja megkülönböztetni a két irányt, ha az ujjaival „L” betűt formáz. Minden élettelen tárgynak nevet ad a lakásban, az autójától kezdve a konyhai spatuláig. Minden egyes SMS-t kizárólag csupa nagybetűvel (CAPS LOCK) ír. A sült krumplit a kávéjába mártogatja. Megszállottja a pihe-puha szőrös zokniknak, és még 35 fokban is abban nyomja. Minden jó hírt kizárólag kézzel írt levélben hajlandó közölni. Minden egyes poszt alá oda kell kommentelnie a véleményét, akkor is, ha nem kérdezték. Szinte vallási fanatikus szinten utálja az ananászos pizzát. Bemutatkozásnál csak a vezetéknevét használja. Saját szavakat talál ki tárgyakra (pl. a grill nála a „grillszter”). Annyira környezettudatos, hogy napokig képes ugyanazt a papírzsebkendőt használni. Soha, egyetlen konyhaszekrényajtót sem csuk be maga után. Minden egyes zoknipárt biztosítótűvel tűz össze a fiókban, hogy ne vesszenek el. Mindent késsel és villával eszik, még a csirke nuggets-et is. Afféle Kínából rendelt Sheldon Cooperként kizárólag a „saját helyén” hajlandó ülni a kanapén, és morcos lesz, ha elfoglalod azt. Szívószállal issza a bort. Ébresztőóra helyett visszaszámlálót állít be a telefonján, hogy felkeljen. Autóvezetés közben vadidegeneknek integet és dudál, mintha ezeréves barátok lennének. Minden repülőút alkalmával landoláskor látványosan gratulál a személyzetnek.

Cuki hóbort vagy szakító ok?

Minden embernek megvannak a fura hóbortjai – valószínűleg neked is. Egyes kutatások pedig egyenesen azt állítják, hogy amikor szerelmesek vagyunk, a másik hibáiba szeretünk bele. Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus szerint a kérdés az, hogy megtalálja-e a zsák a foltját? Hiszen ami ma vicces és cuki, az egy év múlva, az első közös nyaralás alatt az őrületbe tud majd kergetni. Dr. Makai a határhúzás fontosságára hívja fel a figyelmet.