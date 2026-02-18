Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Ilyen versenytársra nem számítottak! Farkaskutya üldözte a célig a sífutónőket a téli olimpián – Videó

Milánó-Cortina 2026 téli olimpia Sífutás kutya
Virág Emília
2026.02.18.
Váratlan jelenet borzolta a kedélyeket a milánói téli olimpián: egy farkasra nagyon hasonlító kutya tűnt fel a sífutóverseny hajrájában, és egészen a célvonalig követte a versenyzőket. A nézők egy része imádta a jelenetet, mások szerint azonban komoly bajt is okozhatott volna az állat.

A téli olimpia idén nagy megelepetéseket okozott, de a legutóbbi incidens minden korábbit felülmúlt. Egy csehszlovák farkaskutya jelent meg váratlanul sífutók között a pályán. 

Téli olimpia 2026: a sífutókkal együtt egy kutya is átlépte a célvonalat
Forrás: AFP

A felvételeken jól látszik, ahogy az állat a célba érkező horvát és görög sífutónők nyomába ered, majd a célvonalon is áthalad. A jelenet pillanatok alatt bejárta a világsajtót.

 

Milánó-Cortina 2026: felrobbantotta a netet a téli olimpia csehszlovák farkaskutyája

A svéd aranyérmes, Jonna Sundling derűsen fogta fel a történteket, és aranyosnak találta, hogy váratlan kísérőjük akadt. Norvég riválisa, Astrid Oyre Slind tréfásan meg is jegyezte: „A kutya volt a kisebbik gondom, a svéd volt nagyobb.”

Később kiderült, a kutyát Nazgulnak hívják – a Gyűrűk Ura gyűrűszellemei után kapta a nevét –, és csak a gazdáját kereste. A tulajdonos egy norvég lapnak azt mondta, fiatal kutyája egyszerűen elszökött otthonról. „Nagyon kedves kutya. Nagyon makacs, nagyon édes és nagyon igényli a társaságot” – jellemezte az állatot a gazda. „Mindig az emberek társaságát keresi. Nem bánt senkit.”

Az internet népe imádta a különös versenyzőt. Az X-en egy felhasználó így viccelődött: „Nevezzék be azt a kutyát a 2030-as francia téli olimpiára!” Egy másik hozzászóló pedig azt írta: „Csak az olimpián lehet világszínvonalú sportolókat látni… de egy kutya el tudja lopni a reflektorfényt.”

Nem mindenki találta azonban viccesnek az esetet. A síelés szakértője, Fredrik Aukland szerint egy szabadon kóborló állat a pályán akár katasztrófához is vezethetett volna. A horvát sífutónő, Tena Hadzic valóban attól tartott, hogy az állat megharapja. „Először azt hittem, farkas, és hogy a kimerítő verseny miatt hallucinálok. Rendkívül nagy volt, és amikor elhaladtam mellette, attól féltem, megharap. Az, hogy egyáltalán feljutott a pályára, nem jó dolog. Számomra ez nem volt akkor ügy, mivel nem értemért versenyeztem, de ha ez a döntőben történik, ahol érmek forognak kockán, veszélyes lehetett volna” – fogalmazott.

A görög Konstantina Charalampido kicsit sem haragudott a kutyára. Szerinte Nazgul nagyon jól viselkedett.

„A célvonalnál a kamerát követte, aranyos volt, és szerencsére nem zavarta meg a versenyt. Vicces volt. Elfeledtette velem a stresszt, mert nem ment jól a verseny. Neki köszönhetően most felfigyeltek rám, szóval hálásnak kell lennem neki” – mondta.

