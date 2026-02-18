Csárdás szólt a téli olimpián – piros-fehér-zöldben kápráztatta el a közönséget a műkorcsolyázó – videó

A hétfő esti rövidprogram során Sofia Samodelkina műkorcsolyázó Vittorio Monti művére épített koreográfiával mutatkozott be a milánói–cortinai téli olimpián.

Sofia Samodelkina csárdásra korcsolyázott a téli olimpián

Forrás: AFP

Magyar csárdás szólt a téli olimpián: Sofia Samodelkina előadása mindenkit elvarázsolt

A produkcióhoz a versenyző dressze is igazodott: ruhája nemzeti színeinkben pompázott. A dinamikus elemekkel és hangsúlyos zenei váltásokkal tarkított program alaposan megmozgatta a közönséget, szinte végig tapsoltak.

Sofia Samodelkina Moszkvában született, orosz édesapa és kazah édesanya gyermekeként. Pályafutását orosz színekben kezdte, majd 2024-ben váltott, és azóta Kazahsztánt képviseli a nemzetközi versenyeken. Az olimpián bemutatott programja különösen nagy visszhangot kapott a választott zene, a különleges koreográfia és a csodás ruha miatt.

Sofia Samodelkina a rövidprogramra 68,74 pontot kapott, amellyel nem volt maradéktalanul elégedett. A téli olimpia azonban még nem ért véget számára: csütörtökön a szabadprogrammal folytatja szereplését az olimpián.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: