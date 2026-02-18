Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 18., szerda Bernadett

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Budapest Central European Fashion Week
Milánó-Cortina 2026

Csárdás szólt a téli olimpián – piros-fehér-zöldben kápráztatta el a közönséget a műkorcsolyázó – videó

Milánó-Cortina 2026 téli olimpia csárdás műkorcsolya
Virág Emília
2026.02.18.
Látványos koreográfiával és csodás, piros-fehér-zöld ruhában lépett jégre a milánói–cortinai téli olimpián Sofia Samodelkina. A kazah műkorcsolyázó csárdásra épülő rövidprogramja nemcsak a jégcsarnok közönségét, hanem közvetítést figyelő nézőket is elvarázsolta.

A hétfő esti rövidprogram során Sofia Samodelkina műkorcsolyázó Vittorio Monti művére épített koreográfiával mutatkozott be a milánói–cortinai téli olimpián.

Sofia Samodelkina csárdásra korcsolyázott a téli olimpián
Sofia Samodelkina csárdásra korcsolyázott a téli olimpián
Forrás: AFP

Magyar csárdás szólt a téli olimpián: Sofia Samodelkina előadása mindenkit elvarázsolt

A produkcióhoz a versenyző dressze is igazodott: ruhája nemzeti színeinkben pompázott. A dinamikus elemekkel és hangsúlyos zenei váltásokkal tarkított program alaposan megmozgatta a közönséget, szinte végig tapsoltak. 

Sofia Samodelkina Moszkvában született, orosz édesapa és kazah édesanya gyermekeként. Pályafutását orosz színekben kezdte, majd 2024-ben váltott, és azóta Kazahsztánt képviseli a nemzetközi versenyeken. Az olimpián bemutatott programja különösen nagy visszhangot kapott a választott zene, a különleges koreográfia és a csodás ruha miatt.

Sofia Samodelkina a rövidprogramra 68,74 pontot kapott, amellyel nem volt maradéktalanul elégedett. A téli olimpia azonban még nem ért véget számára: csütörtökön a szabadprogrammal folytatja szereplését az olimpián.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Ilyen versenytársra nem számítottak! Farkaskutya üldözte a célig a sífutónőket a téli olimpián – Videó

Váratlan jelenet borzolta a kedélyeket a milánói téli olimpián: egy farkasra nagyon hasonlító kutya tűnt fel a sífutóverseny hajrájában, és egészen a célvonalig követte a versenyzőket. A nézők egy része imádta a jelenetet, mások szerint azonban komoly bajt is okozhatott volna az állat.

Jutta Leerdam egyetlen apró mozdulattal keresett milliókat: egy villantás sem ért még ennyit - Videó

Jutta Leerdam olimpiai szereplése nemcsak sporttörténeti, hanem üzleti szempontból is kiemelkedő lehet. Egy holland reklámszakértő szerint a gyorskorcsolyázó akár egymillió dollárt is kereshetett azzal, hogy a győzelme után melltartót villantott.

Téli olimpia 2026: Kettős lábtörése után aranyérmet szerzett az olasz síelő, ellenfelei térdre borultak előtte - Videó

Egy valódi tündérmesének lehettek szemtanúi, akik ma figyelemmel követték az óriás-műlesiklás versenyszámát.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu