Megszületett A nagy pénzrablás sztárjának első gyermeke: így tudatta a nagy hírt Úrsula Corberó

Megszületett A nagy pénzrablás című sorozatból ismert színésznő első gyermeke. Az örömhírt közösségi oldalán osztotta meg a rajongóival. Úrsula Corberó egy Barcelonában készült fotóval tudatta, hogy édesanya lett.
A nagy pénzrablás 36 éves színésznője még tavaly ősszel jelentette be, hogy babát vár. Úrsula Corberó akkor egy, a gömbölyödő pocakját mutató képet tett közzé az Instagramon.
Megszületett Úrsula Corberó kisbabája
Úrsula Corberó a minap már a kisbabájával jelentkezett be az Instagram-sztorijában. A babakocsis fotóhoz pedig mindössze ennyit írt: „Sziasztok, anya lettem!”
Corberó és párja, az argentin Chino Darín csaknem tíz éve alkotnak egy párt. A friss szülők egyelőre nem hozták nyilvánosságra sem a gyermek nevét, sem a nemét.
