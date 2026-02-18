Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Megszületett A nagy pénzrablás sztárjának első gyermeke: így tudatta a nagy hírt Úrsula Corberó

gólyahír a nagy pénzrablás Netflix
2026.02.18.
Megszületett A nagy pénzrablás című sorozatból ismert színésznő első gyermeke. Az örömhírt közösségi oldalán osztotta meg a rajongóival. Úrsula Corberó egy Barcelonában készült fotóval tudatta, hogy édesanya lett.

A nagy pénzrablás 36 éves színésznője még tavaly ősszel jelentette be, hogy babát vár. Úrsula Corberó akkor egy, a gömbölyödő pocakját mutató képet tett közzé az Instagramon.

Úrsula Corberó, A nagy pénzrablás sztárja ezzel a fotóval jelentette be, hogy kisbabát vár
Úrsula Corberó, A nagy pénzrablás sztárja ezzel a fotóval jelentette be, hogy kisbabát vár
Forrás: Instagram

Megszületett Úrsula Corberó kisbabája

Úrsula Corberó a minap már a kisbabájával jelentkezett be az Instagram-sztorijában. A babakocsis fotóhoz pedig mindössze ennyit írt: „Sziasztok, anya lettem!”

Megszületett Úrsula Corberó kisbabája
Forrás: Instagram

Corberó és párja, az argentin Chino Darín csaknem tíz éve alkotnak egy párt. A friss szülők egyelőre nem hozták nyilvánosságra sem a gyermek nevét, sem a nemét.

