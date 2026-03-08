Akkor és most fotókon a '70-es évek gyönyörű színésznői – Bár más fényben, de ma is ragyognak

A '70-es évek színésznői közül ma már jó néhányat nem ismernénk fel az utcán. Noha a következő fiatalkori és jelenlegi fotóikból készült összeállításunk azt igazolja, hogy az idő vasfoga elől az egykor fiatal és gyönyörű dívák sem menekülhetnek, azért panaszra nincs okuk. Lássuk, kik ők!

A '70-es évek színésznői közül Helen Mirren az egyik legismertebb.

Forrás: Getty Images

Az idő vasfoga nemcsak a hétköznapi embereken, hanem a hollywoodi sztárokon is nyomot hagy.

Ezúttal olyan ikonikus színésznőket választottunk a '70-es évekből, akikre ma már nehezen ismerünk rá.

Ezek a színésznők méltósággal öregedtek meg, de mégis nagy változáson estek keresztül.

Akkor és most fotókon Hollywood dívái

'70-es évek színésznőire, akikre ma már alig ismerünk rá

Az 1960-as és 70-es években Hollywoodban még virágzott a nőgyűlölet, és szinte minden a férfiak kezében volt, így a legnagyobb filmsztárok is elsősorban férfiak voltak. Ebben az időszakban nőként nem volt könnyű a filmszakmában hírnévre szert tenni, azonban vannak olyan hölgyek, akiknek ez sikerült. A '70-es évek színésznőit — legalábbis a legtöbbjüket — ma már ritkán látni a filmvásznon, és lehet, hogy az utcán sem ismernénk fel őket, ha elhaladnának mellettünk.

Sissy Spacek

Forrás: Getty Images

Sissy Spacek

Stephen King kultikus horrorja, a Carrie című film főszereplője volt Sissy Spacek, aki mára szinte felismerhetetlen fiatalkori önmagához képest, annak ellenére, hogy igazán jól tartja magát 70 évesen is. Karrierje során számos ikonikus alakítást nyújtott, díjakat és elismeréseket gyűjtve velük. Az öregedés folyamatát teljesen természetesen viseli, esztétikai beavatkozások nélkül.

Faye Dunaway

Forrás: Getty Images

Faye Dunaway

Dunaway keményen dolgozott, hogy sikeres színésznővé váljon az 1960-as és 70-es években, mindezt úgy, hogy nem esett áldozatul a '70-es évek Hollywoodjában tetten érhető visszaéléseknek. Faye Dunaway nemrég, 2026. január 14-én ünnepelte 85. születésnapját. Az Oscar-díjas színésznő egykori vonásai ma már nehezen kivehetők, de még mindig sugárzik belőle az energia.

Helen Mirren

Forrás: Getty Images

Helen Mirren

Ha voltak ikonikus színésznők a 70-es évekből, akkor Helen Mirren biztosan köztük volt. A színésznő hangsúlyozza, hogy az öregedés természetes folyamat, de mindenkinek joga van a külsején változtatni. Mirren az egyetlen színésznő, aki elnyerte a „Színjátszás Hármas Koronáját” — Oscar-, Emmy- és Tony-díjat is kapott.