Az örök női mellékszereplő: minden, amit tudnod kell Jackie Sandlerről, Adam Sandler feleségéről

Adam Sandler filmjeiben az egyik legfeltűnőbb, hogy magát általában valótlanul gyönyörű nőkkel párosítja össze. Így lesz a felesége Salma Hayek vagy Jennifer Aniston a mozivásznon. Az azonban keveseknek tűnhet fel, hogy minden Sandler filmben van valami közös: egy női mellékszereplő, aki csak pár sort kap, mégis mindegyikben ott van. Ő Jackie, Adam Sandler felesége, aki az örök mellékszereplő, miközben férje Hollywood legszebb nőivel produkálja magát a vásznon. De ki is valójában Jackie Sandler? Utánajártunk.

Adam Sandler felesége, Jackie Sandler mindenben támogatja férjét. Forrás: NBCUniversal

Ő Adam Sandler felesége: minden, amit tudni kell Jackie Sandlerről

Jackie Sandler 1974. szeptember 24-én született Coral Springsben, Floridában.

Első filmszerepe a Tök alsóban volt.

Adam Sandlerrel az Apafej forgatásán találkoztak.

2003-ban házasodtak össze, két lányuk született.

Bár kevesen tudják, Adam Sandler felesége eredetileg a kifutókat uralta. Középiskolában kezdett modellkedni, országos és nemzetközi ruhamárkákkal dolgozott együtt, mielőtt színészként debütált Sally szerepében, Rob Schneiderrel az 1999-es Tök alsóban. Későbbi férjével, Adam Sandlerrel éppen Rob Schneidernek hála találkoztak, aki beajánlotta Jackie-t az Apafej castingjára, ahol pincérnőt alakított. Itt találkozott Adam Sandlerrel, amire a férje később úgy emlékezett vissza, hogy első pillantásra szerelem volt. A forgatás után négy évvel, 2003. június 22-én össze is házasodtak egy gyönyörű tengerparti ceremónián, Malibuban. Házasságukból két lányuk született, Sunny és Sadie Sandler, akik már közös filmekben is játszottak édesapjukkal.

A Sandler-család igazi közös vállalkozásként űzi a filmgyártást. Míg Adam Sandler alakítja a főszerepet, addig Jackie továbbra is pincérnőt, exfeleséget, a filmbéli feleségének barátnőjét vagy csak egy random nőt alakít a filmekben, de úgy tűnik, hogy őt ez egyáltalán nem zavarja. Nagyobb szerepeket ugyanis sosem kapott, így viszont férje mellett dolgozhat. A lányaik pedig már bontogatják a szárnyaikat Hollywoodban, szüleik nyomdokaiba lépve.

Adam Sandler feleségével és lányaival, akik már szintén bontogatják a szárnyaikat Hollywoodban. Forrás: Variety

A 22 éve töretlen szerelem és házasság titka máig megfejtetlen a filmes iparban, és a sztárpárt gyakran kérdezik arról, hogy mi miatt működik ilyen jól a házasságuk. Erre azonban ők sem tudják a választ, de az biztos, hogy mindig egymással akarnak lenni és egymást megnevettetni.

Jackie bár úgy tűnhet, hogy eltörpül Adam Sandler mellett, valójában ez egyáltalán nincs így. A közös forgatásokon mindig dicsérik a filmes kollégák Jackie-t és a lányaikat, akik nagyon jól neveltek és kedvesek. Azt pedig sokan megjegyezték, hogy hiába alakít szerelmes férfit Adam Sandler a mozivásznon, a forgatásokon elég csak Jackie-re néznie, és máris létrejön egy különleges kapocs köztük. Házasságukat egész Hollywood irigyli, még ha a filmekben úgy is tűnhet, hogy Adam elnyomja, valójában az egekbe magasztalja feleségét, aki a zsidó hitre is áttért miatta és modell karrierjét sem folytatta. De sokat elmond a kapcsolatukról az is, hogy nincs premier, amire Jackie ne kísérné el Adam Sandlert, a vörös szőnyeges fotókon pedig mindig közösen szerepelnek.