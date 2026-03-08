Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 8., vasárnap Zoltán

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Hollywood

Az örök női mellékszereplő: minden, amit tudnod kell Jackie Sandlerről, Adam Sandler feleségéről

Variety - John Nacion
Hollywood feleség Adam Sandler
Life.hu
2026.03.08.
Adam Sandler nevét mindenki ismeri, még az is, aki nem szereti. Korunk egyik legnagyobb humoristája és producere filmjeiben azonban mindig feltűnik egy női mellékszereplő, nem véletlenül. Ő Jackie, Adam Sandler felesége. De mit kell tudni a nőről, aki a „vicces férfi" állandó kelléke?

Adam Sandler filmjeiben az egyik legfeltűnőbb, hogy magát általában valótlanul gyönyörű nőkkel párosítja össze. Így lesz a felesége Salma Hayek vagy Jennifer Aniston a mozivásznon. Az azonban keveseknek tűnhet fel, hogy minden Sandler filmben van valami közös: egy női mellékszereplő, aki csak pár sort kap, mégis mindegyikben ott van. Ő Jackie, Adam Sandler felesége, aki az örök mellékszereplő, miközben férje Hollywood legszebb nőivel produkálja magát a vásznon. De ki is valójában Jackie Sandler? Utánajártunk. 

Adam Sandler felesége, Jackie Sandler
Adam Sandler felesége, Jackie Sandler mindenben támogatja férjét. Forrás: NBCUniversal

Ő Adam Sandler felesége: minden, amit tudni kell Jackie Sandlerről

  • Jackie Sandler 1974. szeptember 24-én született Coral Springsben, Floridában.
  • Első filmszerepe a Tök alsóban volt.
  • Adam Sandlerrel az Apafej forgatásán találkoztak.
  • 2003-ban házasodtak össze, két lányuk született.

Bár kevesen tudják, Adam Sandler felesége eredetileg a kifutókat uralta. Középiskolában kezdett modellkedni, országos és nemzetközi ruhamárkákkal dolgozott együtt, mielőtt színészként debütált Sally szerepében, Rob Schneiderrel az 1999-es Tök alsóban. Későbbi férjével, Adam Sandlerrel éppen Rob Schneidernek hála találkoztak, aki beajánlotta Jackie-t az Apafej castingjára, ahol pincérnőt alakított. Itt találkozott Adam Sandlerrel, amire a férje később úgy emlékezett vissza, hogy első pillantásra szerelem volt. A forgatás után négy évvel, 2003. június 22-én össze is házasodtak egy gyönyörű tengerparti ceremónián, Malibuban. Házasságukból két lányuk született, Sunny és Sadie Sandler, akik már közös filmekben is játszottak édesapjukkal. 

A Sandler-család igazi közös vállalkozásként űzi a filmgyártást. Míg Adam Sandler alakítja a főszerepet, addig Jackie továbbra is pincérnőt, exfeleséget, a filmbéli feleségének barátnőjét vagy csak egy random nőt alakít a filmekben, de úgy tűnik, hogy őt ez egyáltalán nem zavarja. Nagyobb szerepeket ugyanis sosem kapott, így viszont férje mellett dolgozhat. A lányaik pedig már bontogatják a szárnyaikat Hollywoodban, szüleik nyomdokaiba lépve. 

Adam Sandler feleségével és lányaival.
Adam Sandler feleségével és lányaival, akik már szintén bontogatják a szárnyaikat Hollywoodban. Forrás: Variety

A 22 éve töretlen szerelem és házasság titka máig megfejtetlen a filmes iparban, és a sztárpárt gyakran kérdezik arról, hogy mi miatt működik ilyen jól a házasságuk. Erre azonban ők sem tudják a választ, de az biztos, hogy mindig egymással akarnak lenni és egymást megnevettetni. 

Jackie bár úgy tűnhet, hogy eltörpül Adam Sandler mellett, valójában ez egyáltalán nincs így. A közös forgatásokon mindig dicsérik a filmes kollégák Jackie-t és a lányaikat, akik nagyon jól neveltek és kedvesek. Azt pedig sokan megjegyezték, hogy hiába alakít szerelmes férfit Adam Sandler a mozivásznon, a forgatásokon elég csak Jackie-re néznie, és máris létrejön egy különleges kapocs köztük. Házasságukat egész Hollywood irigyli, még ha a filmekben úgy is tűnhet, hogy Adam elnyomja, valójában az egekbe magasztalja feleségét, aki a zsidó hitre is áttért miatta és modell karrierjét sem folytatta. De sokat elmond a kapcsolatukról az is, hogy nincs premier, amire Jackie ne kísérné el Adam Sandlert, a vörös szőnyeges fotókon pedig mindig közösen szerepelnek. 

Ezeket a cikkeket olvastad már Adam Sandlerről?

A Happy Gilmore visszatért, de mégis Adam Sandler kinézetén pörög mindenki

A Happy Gilmore 2 már nézhető a Netflixen. De a közönség nem tud napirendre térni Adam Sandler fáradt tekintete és "elvált férj" aurája felett.

Elképesztő videó: Adam Sandler melegítőben üvöltözött az Oscar-gálán – Kizavarták a világsztárt

Neonkék kapucnis pulcsiban, hawaii ingben és rövidnadrágban jelent meg az Oscar-gálán Adam Sandler, aki kiabálós adok-kapokba keveredett Conan O'Briennel, mielőtt távozott az eseményről.

Eminem is szerepet kapott Adam Sandler új vígjátékában, de Travis Kelce is feltűnik a filmben

Adam Sandler a The Dan Patrick Show-ban mesélt készülő vígjátékáról, a Happy, a flúgos nyomozó 2-ről. Kiderült, hogy a Netflixen júliustól látható komédiában Eminem is szerepet kapott, aki Sandler szerint nagyon vicces figura, de más hírességek is feltűnnek majd a szereplők között.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu