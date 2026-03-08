Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 8., vasárnap Zoltán

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
corey parker

Gyászol Hollywood: meghalt a Will & Grace és a 9 és fél hét sztárja

corey parker búcsú will & grace
Corey Parker 60 éves volt.

Hatvanéves korában elhunyt Corey Parker, aki többek között a Will & Grace című sorozatból lehet ismerős a nézőknek. A színész hosszabb ideje rákkal küzdött, halálhírét családja erősítette meg.

60 évesen meghalt a Will & Grace színésze, Corey Parker.
60 évesen meghalt a Will & Grace színésze, Corey Parker.
Forrás: Getty Images

Corey Parkert a Will & Grace visszatérő szereplőjeként ismerte meg a közönség

A TMZ beszámolója szerint Corey Parker csütörtökön halt meg a Tennessee állambeli Memphisben. A hírt a színész nagynénje, Emily Parker közölte a lappal, és megerősítette, hogy a színész halálát daganatos betegség okozta. Corey Parker halálának pontos körülményeiről egyelőre kevés részlet ismert, és az sem derült ki, milyen típusú daganatos betegséggel küzdött.

A nézők elsősorban a Will & Grace című népszerű szituációs komédiából emlékezhetnek Corey Parkerre. A színész Josh karakterét alakította, aki Grace – a sorozatban Debra Messing által megformált főszereplő – barátja volt. Parker összesen öt epizódban tűnt fel a sorozatban.

Pályafutása során több televíziós és filmes produkcióban is szerepet kapott, mint a Biloxi Blues, a White Palace, a Love Boat: The Next Wave, a Nashville és a Blue Skies is.

A színész már az 1980-as években ismertté vált Hollywoodban, miután Pete szerepét kapta a Péntek 13. rész: Új kezdet című horrorfilmben. Később Kim Basinger oldalán szerepelt az 1986-os 9 és fél hét című romantikus drámában.

Rövid életű, de emlékezetes televíziós főszerepe is volt

Corey Parker karrierjének egyik meghatározó televíziós szerepe a Flying Blind című szituációs komédiához kötődik. A sorozatban a frissen végzett Neil Barash karakterét alakította, aki kapcsolatba kerül szabad szellemű barátnőjével, Aliciával, akit Téa Leoni játszott. A produkcióban több ismert színész is vendégszerepelt, köztük Lisa Kudrow, Peter Boyle, Andy Dick és Noah Emmerich. A sorozat azonban mindössze egy évadot élt meg.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Demi Moore után Bella Hadid is bob frizurára váltott – vagy mégsem? – Fotó

A szupermodellt néhány nappal ezelőtt Párizsban kapták lencsevégre. Bella Hadid rövidnek tűnő bob frizurával és elegáns, lezser stílusú összeállításban jelent meg.

Ryan Gosling és Eva Mendes 13 év után újra együtt jelent meg a nyilvánosság előtt – Fotó

Ryan Gosling és Eva Mendes több mint tíz év után most Jimmy Fallon műsorában jelent meg együtt, sőt, a színész dalra is fakadt.

Így reagált Fergie, amikor kiderült, hogy volt férje, Josh Duhamel újra apa lesz

A sármos színész és felesége, Audra Mari második gyermeküket várják, a nagy bejelentést pedig a színész volt felesége, Fergie sem hagyta szó nélkül.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu