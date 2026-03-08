Gyászol Hollywood: meghalt a Will & Grace és a 9 és fél hét sztárja

Hatvanéves korában elhunyt Corey Parker, aki többek között a Will & Grace című sorozatból lehet ismerős a nézőknek. A színész hosszabb ideje rákkal küzdött, halálhírét családja erősítette meg.

Forrás: Getty Images

Corey Parkert a Will & Grace visszatérő szereplőjeként ismerte meg a közönség

A TMZ beszámolója szerint Corey Parker csütörtökön halt meg a Tennessee állambeli Memphisben. A hírt a színész nagynénje, Emily Parker közölte a lappal, és megerősítette, hogy a színész halálát daganatos betegség okozta. Corey Parker halálának pontos körülményeiről egyelőre kevés részlet ismert, és az sem derült ki, milyen típusú daganatos betegséggel küzdött.

A nézők elsősorban a Will & Grace című népszerű szituációs komédiából emlékezhetnek Corey Parkerre. A színész Josh karakterét alakította, aki Grace – a sorozatban Debra Messing által megformált főszereplő – barátja volt. Parker összesen öt epizódban tűnt fel a sorozatban.

Pályafutása során több televíziós és filmes produkcióban is szerepet kapott, mint a Biloxi Blues, a White Palace, a Love Boat: The Next Wave, a Nashville és a Blue Skies is.

A színész már az 1980-as években ismertté vált Hollywoodban, miután Pete szerepét kapta a Péntek 13. rész: Új kezdet című horrorfilmben. Később Kim Basinger oldalán szerepelt az 1986-os 9 és fél hét című romantikus drámában.

Rövid életű, de emlékezetes televíziós főszerepe is volt

Corey Parker karrierjének egyik meghatározó televíziós szerepe a Flying Blind című szituációs komédiához kötődik. A sorozatban a frissen végzett Neil Barash karakterét alakította, aki kapcsolatba kerül szabad szellemű barátnőjével, Aliciával, akit Téa Leoni játszott. A produkcióban több ismert színész is vendégszerepelt, köztük Lisa Kudrow, Peter Boyle, Andy Dick és Noah Emmerich. A sorozat azonban mindössze egy évadot élt meg.

