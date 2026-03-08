Éljenek a lázadó nők! A nemzetközi nőnap története

A nőnap ötlete akkor született meg, amikor a 20. század elején a nőknek elegük lett a másodrendű állampolgár szerepből, a méltatlan munkakörülményekből és abból, hogy biodíszletként kezelik őket. New York füstös utcáitól az orosz forradalom fagyos hétköznapjaikig mindenhol felélénkültek a nőjogi mozgalmak, amik elhozták az általános választójogot. Ma már inkább a fogyasztás egyik ünnepévé silányult, de eredetileg ez a nap az egyenlő jogokért vívott küzdelemről szólt, amit vérrel és verítékkel harcoltak ki a bátor munkáshölgyek.

A nőnap eredete: ikonikus feminista plakát a '20-as évekből.

Forrás: Shutterstock

A nemzetközi nőnap eredete és története 1908-as New York-i sztrájk: a nők fellázadtak a 12 órás munkaidő és a gyatra fizetések ellen.

Amerikai Szocialista Párt 1909: ekkor tartották meg az első hivatalos nemzeti nőnapot az USA-ban

Clara Zetkin 1910-es javaslata hatására a koppenhágai konferencián nemzetközi összefogás jött létre.

1917-ben a petrográdi nők döntötték meg végleg a cári rendszert.

1921-ben a nemzetközi szocialista mozgalom a nők napjává nyilvánította március 8-át.

1945-ben az ENSZ nemzetközivé tette a nőnapot

1908-ban 15000 textilipari munkásnő vonult New York utcáin, mert emberséges munkaidőre, tisztességes bérre vágytak és arra, hogy ne rabszolgaként tekintsenek rájuk a gyárigazgatók. Ez a szikra lobbantotta lángra azt a feminista mozgalmat, ami később Koppenhágán keresztül egészen az orosz cári birodalom bukásáig lendítette a történelem kerekét.

Milyen volt a nők helyzete Magyarországon a nőmozgalmak előtt?

A nők a 18. század végén hazánkban nagyrészt a dohányiparban, illetve e a textil- és építőanyag iparban dolgoztak. A munkásnők nagy része fiatal lány volt, akik általában csak addig dolgoztak, amíg családot nem alapítottak. Mivel képzetlenek voltak, leginkább segédmunkát végeztek és csak kis részük dolgozhatott betanított munkásként. Bár ugyanúgy 11-12 órás műszakokban voltak, mint a férfiak, csak fele annyi bért kaptak.

A nőnap tüntetésekkel és sztrájkokkal kezdődött

Az egyenlő jogok kiharcolása nem volt egyszerű feladat. Az 1980-as évektől kezdve a munkásnők világszerte egyre többet sztrájkoltak. Az ikonikus We Can Do It plakát lett a mozgalom jelképe, amit a cégek egyfajta ösztönzőnek ragasztottak ki a gyár falakira, hogy motiválják a női dolgozókat. Magyarországon 1902-ben alakult meg a Budapesti Munkásnők Asztaltársasága, majd tagjaikból létrejött az Országos Nőszervező Bizottság, amelyből 1903-ban megalapult a Magyarországi Munkásnők egylete. A szervezettséggel együtt egyre nőtt az akciók száma itthon is, 1904-ben pedig már 1000 munkás vett részt egy budapesti munkásgyűlésen. A feminista mozgalom egyre nagyobbra nőtte magát és az egyre több sikert ért el a világban az jogok terén. A fő kitűzésük az általános választó jog, a 8 órás munkaidőbevezetése és a mérgező munkakörülmények megszüntetése volt.