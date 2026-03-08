Andrásnak már csak két alkalmazottja maradt: az is kiderült, hogyan szólítják a kegyvesztett volt herceget

A 66 éves Andrew Mountbatten-Windsor addig a sandringhami birtokon található Wood Farmon él, amíg a közeli Marsh Farmon felújítási munkálatok zajlanak. A változás nemcsak lakhatási körülményeit érinti: az egykori királyi udvartartás is jelentősen lecsökkent.

Andrew Mountbatten-Windsort a születésnapján vették őrizetbe.

Andrew Mountbatten-Windsor jelenleg a sandringhami Wood Farmon él.

A Marsh Farmra költözése után mindössze két alkalmazott – egy szakács és egy inas – segíti majd.

A személyzetet arra utasították, hogy a jövőben egyszerűen Uramnak szólítsák.

Andrew Mountbatten-Windsor megszólítása egyszerűen csak Uram

Andrew Mountbatten-Windsornak teljesen új helyzethez kellett alkalmazkodnia a sandringhami birtokon. A beszámolók szerint a kegyvesztett Andrást, akit korábban nagyszámú személyzet szolgált ki, mostantól mindössze két háztartási alkalmazott támogatja. A személyzet számára az egyik legelső kérdés az volt, hogyan szólítsák meg a korábbi herceget. „Miután hivatalosan is megfosztották címeitől, tehát már nem Ő Királyi Fensége, a személyzet tanácstalan volt. Ezért útmutatót küldtek nekik, amely egyértelművé teszi, hogy egyszerűen Uramként kell rá hivatkozni, tehát semmi olyat nem kell neki mondani, ami tükrözné korábbi rangját. Gyakorlatilag a háztartása létszáma is drámaian lecsökkent. Amikor András a Marsh Farmra költözik, mindössze két alkalmazottja lesz, egy szakács és egy inas. Ez egészen más, mint amit megszokott a Royal Lodge-ban, hatalmas életszínvonalbeli változás, ami a kényelemét és az életét átszövő ceremóniákat illeti” − fogalmazott egy bennfentes.

Szerényebb élet a személyzetnek is szokatlan

A királyi birtok dolgozói számára a helyzet új és szokatlan. A jólértesült szerint a személyzetnek, amellyel András egyébként sosem bánt jól, teljesen más működési körülményekhez kell alkalmazkodnia. „Sok alkalmazott számára ez teljesen új terep. Hozzászoktak a kialakult struktúrákhoz, a hagyományos hatalmi vonalakhoz és a jól finanszírozott háztartásokhoz. Most arra kérik őket, hogy támogassanak egy sokkal szerényebb működést, amelyet a Palota szigorúan ellenőriz” − nyilatkozta a forrás. „András korábbi személyzetének tagjai közül sokan haboztak, egyáltalán dolgozzanak-e a volt hercegnek. A Palota ezt látva leszögezte, hogy senkit sem fognak kényszeríteni arra, hogy András mellett maradjon a megváltozott helyzetben. Kényessé és feszültté vált a helyzet” − idézi a bennfentest a RadarOnline.