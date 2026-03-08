Andrásnak már csak két alkalmazottja maradt: az is kiderült, hogyan szólítják a kegyvesztett volt herceget

A 66 éves Andrew Mountbatten-Windsor addig a sandringhami birtokon található Wood Farmon él, amíg a közeli Marsh Farmon felújítási munkálatok zajlanak. A változás nemcsak lakhatási körülményeit érinti: az egykori királyi udvartartás is jelentősen lecsökkent.
- Andrew Mountbatten-Windsor jelenleg a sandringhami Wood Farmon él.
- A Marsh Farmra költözése után mindössze két alkalmazott – egy szakács és egy inas – segíti majd.
- A személyzetet arra utasították, hogy a jövőben egyszerűen Uramnak szólítsák.
Andrew Mountbatten-Windsor megszólítása egyszerűen csak Uram
Andrew Mountbatten-Windsornak teljesen új helyzethez kellett alkalmazkodnia a sandringhami birtokon. A beszámolók szerint a kegyvesztett Andrást, akit korábban nagyszámú személyzet szolgált ki, mostantól mindössze két háztartási alkalmazott támogatja. A személyzet számára az egyik legelső kérdés az volt, hogyan szólítsák meg a korábbi herceget. „Miután hivatalosan is megfosztották címeitől, tehát már nem Ő Királyi Fensége, a személyzet tanácstalan volt. Ezért útmutatót küldtek nekik, amely egyértelművé teszi, hogy egyszerűen Uramként kell rá hivatkozni, tehát semmi olyat nem kell neki mondani, ami tükrözné korábbi rangját. Gyakorlatilag a háztartása létszáma is drámaian lecsökkent. Amikor András a Marsh Farmra költözik, mindössze két alkalmazottja lesz, egy szakács és egy inas. Ez egészen más, mint amit megszokott a Royal Lodge-ban, hatalmas életszínvonalbeli változás, ami a kényelemét és az életét átszövő ceremóniákat illeti” − fogalmazott egy bennfentes.
Szerényebb élet a személyzetnek is szokatlan
A királyi birtok dolgozói számára a helyzet új és szokatlan. A jólértesült szerint a személyzetnek, amellyel András egyébként sosem bánt jól, teljesen más működési körülményekhez kell alkalmazkodnia. „Sok alkalmazott számára ez teljesen új terep. Hozzászoktak a kialakult struktúrákhoz, a hagyományos hatalmi vonalakhoz és a jól finanszírozott háztartásokhoz. Most arra kérik őket, hogy támogassanak egy sokkal szerényebb működést, amelyet a Palota szigorúan ellenőriz” − nyilatkozta a forrás. „András korábbi személyzetének tagjai közül sokan haboztak, egyáltalán dolgozzanak-e a volt hercegnek. A Palota ezt látva leszögezte, hogy senkit sem fognak kényszeríteni arra, hogy András mellett maradjon a megváltozott helyzetben. Kényessé és feszültté vált a helyzet” − idézi a bennfentest a RadarOnline.
András magányos, Erzsébet királynő corgijai a társasága
András a beszámolók szerint egyedül van, állandó társasága a Wood Farmon a rendőrökből, biztonsági őrökből és hét kutyájából áll. A kutyák között két corgi is található. Úgy tudni, a Buckingham-palota nem vette el a kutyákat Andrástól, ugyanis az, hogy nála vannak, a néhai brit uralkodó végakarata. Mindeközben Károly megtiltotta, hogy lovagoljon, ugyanis nem szeretnék, ha paparazzifotók készülnének róla, mint a Royal Lodge környékén.
A Marsh Farm korszerű, de szerény
A Marsh Farm – amelyet egy bennfentes inkább szerénynek és funkcionálisnak, mint grandiózusnak írt le – alapvető korszerűsítéseken esett át. Biztonsági kerítést építettek, új ajtókat szereltek fel, valamint kábeltévét elepítettek. „Aki egy nagy vidéki rezidenciát képzel el, meg fog lepődni. Az ingatlan használható és biztonságos, de hiányzik belőle az a fényűzés, és nem az a méret, amihez András évtizedekig hozzászokott. Királyi mércével mérve szegényes és egyszerű” – mondta egy forrás.
Károly király fedezi András költségeit
A brit sajtó szerint szerint III. Károly király fedezi András lakhatási költségeit, hogy ne érhesse az a vád a monarchiát, hogy az adófizetők pénzén él a kitaszított családtag. Éppen ezért Andrást nem a királyi család ügyvédei képviselik.
A 66 éves Andrást a múlt hónapban tartóztatták le közhivatali visszaélés gyanújával. Állítólag érzékeny információkat osztott meg Jeffrey Epsteinnel, amikor Nagy-Britannia kereskedelmi nagyköveteként szolgált. Kihallgatása után kiengedék, nyomoznak ellene.
