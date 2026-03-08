Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 8., vasárnap Zoltán

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
marsh farm

Andrásnak már csak két alkalmazottja maradt: az is kiderült, hogyan szólítják a kegyvesztett volt herceget

marsh farm károly király Andrew Mountbatten-Windsor andrás személyzet
Radikálisan megváltozott András volt yorki herceg élete. A korábban nagy létszámú személyzettel működő királyi háztartás helyett ma már mindössze két alkalmazott segíti Andrew Mountbatten-Windsort új, jóval szerényebb otthonában.

A 66 éves Andrew Mountbatten-Windsor addig a sandringhami birtokon található Wood Farmon él, amíg a közeli Marsh Farmon felújítási munkálatok zajlanak. A változás nemcsak lakhatási körülményeit érinti: az egykori királyi udvartartás is jelentősen lecsökkent.

Andrew Mountbatten-Windsort a születésnapján vették őrizetbe.
Andrew Mountbatten-Windsort a születésnapján vették őrizetbe.
Forrás: Getty Images
  • Andrew Mountbatten-Windsor jelenleg a sandringhami Wood Farmon él.
  • A Marsh Farmra költözése után mindössze két alkalmazott – egy szakács és egy inas – segíti majd.
  • A személyzetet arra utasították, hogy a jövőben egyszerűen Uramnak szólítsák.

Andrew Mountbatten-Windsor megszólítása egyszerűen csak Uram

Andrew Mountbatten-Windsornak teljesen új helyzethez kellett alkalmazkodnia a sandringhami birtokon. A beszámolók szerint a kegyvesztett Andrást, akit korábban nagyszámú személyzet szolgált ki, mostantól mindössze két háztartási alkalmazott támogatja. A személyzet számára az egyik legelső kérdés az volt, hogyan szólítsák meg a korábbi herceget. „Miután hivatalosan is megfosztották címeitől, tehát már nem Ő Királyi Fensége, a személyzet tanácstalan volt. Ezért útmutatót küldtek nekik, amely egyértelművé teszi, hogy egyszerűen Uramként kell rá hivatkozni, tehát semmi olyat nem kell neki mondani, ami tükrözné korábbi rangját. Gyakorlatilag a háztartása létszáma is drámaian lecsökkent. Amikor András a Marsh Farmra költözik, mindössze két alkalmazottja lesz, egy szakács és egy inas. Ez egészen más, mint amit megszokott a Royal Lodge-ban, hatalmas életszínvonalbeli változás, ami a kényelemét és az életét átszövő ceremóniákat illeti” − fogalmazott egy bennfentes. 

Szerényebb élet a személyzetnek is szokatlan 

A királyi birtok dolgozói számára a helyzet új és szokatlan. A jólértesült szerint a személyzetnek, amellyel András egyébként sosem bánt jól, teljesen más működési körülményekhez kell alkalmazkodnia. „Sok alkalmazott számára ez teljesen új terep. Hozzászoktak a kialakult struktúrákhoz, a hagyományos hatalmi vonalakhoz és a jól finanszírozott háztartásokhoz. Most arra kérik őket, hogy támogassanak egy sokkal szerényebb működést, amelyet a Palota szigorúan ellenőriz”  − nyilatkozta a forrás.  „András korábbi személyzetének tagjai közül sokan haboztak, egyáltalán dolgozzanak-e a volt hercegnek. A Palota ezt látva leszögezte, hogy senkit sem fognak kényszeríteni arra, hogy András mellett maradjon a megváltozott helyzetben. Kényessé és feszültté vált a helyzet” − idézi a bennfentest a RadarOnline

András magányos, Erzsébet királynő corgijai a társasága

András a beszámolók szerint egyedül van, állandó társasága a Wood Farmon a rendőrökből, biztonsági őrökből és hét kutyájából áll. A kutyák között két corgi is található. Úgy tudni, a Buckingham-palota nem vette el a kutyákat Andrástól, ugyanis az, hogy nála vannak, a néhai brit uralkodó végakarata. Mindeközben Károly megtiltotta, hogy lovagoljon, ugyanis nem szeretnék, ha paparazzifotók készülnének róla, mint a Royal Lodge környékén

31 January 2026. Andrew Mountbatten-Windsor rides near Windsor Castle. The US justice department has released three million pages relating to Jeffrey Epstein. Credit: GoffPhotos.com Ref: KGC-911
Andrew Mountbatten-Windsor nagy szenvedélye a lovaglás, de most megtiltották neki.
Forrás: Northfoto

A Marsh Farm korszerű, de szerény

A Marsh Farm – amelyet egy bennfentes inkább szerénynek és funkcionálisnak, mint grandiózusnak írt le – alapvető korszerűsítéseken esett át. Biztonsági kerítést építettek, új ajtókat szereltek fel, valamint kábeltévét elepítettek. „Aki egy nagy vidéki rezidenciát képzel el, meg fog lepődni. Az ingatlan használható és biztonságos, de hiányzik belőle az a fényűzés, és nem az a méret, amihez András évtizedekig hozzászokott. Királyi mércével mérve szegényes és egyszerű” – mondta egy forrás.

Károly király fedezi András költségeit

A brit sajtó szerint szerint III. Károly király fedezi András lakhatási költségeit, hogy ne érhesse az a vád a monarchiát, hogy az adófizetők pénzén él a kitaszított családtag. Éppen ezért Andrást nem a királyi család ügyvédei képviselik.

A 66 éves Andrást a múlt hónapban tartóztatták le közhivatali visszaélés gyanújával. Állítólag érzékeny információkat osztott meg Jeffrey Epsteinnel, amikor Nagy-Britannia kereskedelmi nagyköveteként szolgált. Kihallgatása után kiengedék, nyomoznak ellene. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Szégyen a köbön: Beatrix és Eugénia halálra rémültek, Károly kifejezetten kerüli Andrást

András letartóztatása után lányai összeomlottak. Beatrix és Eugénia és attól tartanak, hogy apjuk ellen további súlyos vádak kerülhetnek napvilágra. Károly pedig András felé se néz, hogy ne adjon újabb pletykáknak alapot.

Bedagadt szemmel, monoklival tért haza András herceg: egyik alkalmazottja mosott be neki

Az egykori yorki herceg fiatalkorában és később is rendszeresen konfliktusba keveredett a királyi személyzettel, sőt egy alkalommal olyan durván provokálta a palota alkalmazottait, hogy egyiküknek eljárt a keze. A történetet Andrew Mountbatten-Windsor Epstein-botránya miatt újra előkerült. A brit sajtó arról is ír, hogyan reagált fia incidensére Erzsébet királynő.

Hatalmas botrány van készülőben: András mellett kilenc királyi családtagot kellene kivenni az utódlási sorból

Egy királyi szakértő radikális javaslattal állt elő: Andrew Mountbatten-Windsor eltávolítása mellett más családtagok utódlási helyét is felül kellene vizsgálni a múltbeli botrányok fényében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu