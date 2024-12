Eminem is szerepet kapott Adam Sandler új vígjátékában, de Travis Kelce is feltűnik a filmben

Adam Sandler a The Dan Patrick Show-ban mesélt készülő vígjátékáról, a Happy, a flúgos nyomozó 2-ről. Kiderült, hogy a Netflixen júliustól látható komédiában Eminem is szerepet kapott, aki Sandler szerint nagyon vicces figura, de más hírességek is feltűnnek majd a szereplők között.

A változó színvonalú filmeket készítő Adam Sandler filmjei közül a jobbak közé tartozik a Happy, a flúgos nyomozó, amelynek második részét a Netflix kínálatában találhatja majd meg a közönség, 2025 nyarán. A színészt a The Dan Patrick Show házigazdája, Dan Patrick, aki maga is szerepel majd a filmben, arról kérdezte Sandlert, hogy Eminem-e az a híres rapper, aki játszik a készülő vígjátékban? Adam Sandler elárulta, hogy Eminem is szerepet kapott a készülő új filmjében

Forrás: Getty Images via AFP/2024 Getty Images Adam Sandler szerint Eminem elképesztően vicces figura Dan Patrick kérdésére Adam Sandler így válaszolt: „Nem tudom, de bárhogy is lesz, kiabálni fognak velem, mert megkértek, hogy ne vállaljak sajtómegjelenést. De mondd meg te, hogy miről beszélhetek, és miről nem. Beszélhetek arról, hogy Eminemnek van a filmben egy cameója?” A műsorvezető nevetve azt válaszolta a kérdésre, hogy, igen, Sandler beszélhetsz, mire a színész azt mondta: „Eminem király volt, eljött, nagyszerű volt.” Hogy Eminem pontosan milyen szerepet fog játszani a következő Happy a flúgos nyomozóban, azt Sandler nem árulta el, ahogy azt sem, hogy hogyan győzte meg a rappert, hogy részt vegyen a készülő Netflix-filmben. „Nem mondhatok el mindent, de Eminemet régóta ismerem, nagyszerű srác, és eljött, és pokolian vicces volt. „Azt hiszem, csak egy napot lógtunk együtt, amit ő végig forgatott, és teljesen őrült volt. Millió dolgot mondott, amit felhasználhatunk, és millió dolgot, aminek örülünk, hogy felvettük” — mondta a színész. A bejegyzés megtekintése az Instagramon ePro Team (@eminem.pro) által megosztott bejegyzés A Netflix májusban jelentette be, hogy Sandler elkészíti a Happy, a flúgos nyomozó folytatását, amelyben Sandler, Eminem és Dan Patrick mellett Travis Kelce is feltűnik majd.