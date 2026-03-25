Hatalmas fordulat: Hollywood legizmosabb sztárjának balhéját önvédelemnek nyilvánították

Lezárult a nyomozás Alan Ritchson balhéjával kapcsolatban. A 191 centiméteres izomkolosszus azután került az újságok címlapjára, miután kiderült, hogy összeverekedett az egyik szomszédjával. Az ügyben nyomozás indult, azonban a rendőrség megállapította, hogy önvédelemből cselekedett a színész. Mutatjuk a megrázó részleteket.

A Reacher sztárja, Alan Ritchson önvédelemből verekedett - derült ki a rendőrség közleményéből

Napokon keresztül úgy tűnt, hogy a sztár kezdte a balhét Az amerikai bulvárlapok kész tényként számoltak be arról, hogy Alan Ritchson a gyerekei szeme láttára megverte az egyik szomszédját

A színész kezdetben nem cáfolta a híreszteléseket, azonban vasárnap este kirakott egy testkamerás felvételt, amelyen láthattuk a konfliktus részleteit

A videójából kiderült, hogy a szomszédja elé ugrott, miközben éppen motorozott a színész, ennek következtében pedig félre kellett rántania a kormányt és a járműve a földre esett

Később az is látható a videóban, hogy a szomszéd többször is meglöki az óriási termetű színészt, aki ennek hatására megütötte őt

A balhé még azután is folytatódott, hogy Alan Ritchson szeretett volna továbbhajtani a gyerekeivel, a balhét indító férfi ugyanis folytatta a szócsatát

Ezután történt az ominózus jelenet, amikor a Reachert játszó színész belerúgott a földön fekvő férfiba. Később emiatt kapott rengeteg támadást a sztár a közösségi médiában.

Alan Ritchson tettét önvédelemnek nyilvánították

Most a Page Six hozta nyilvánosságra, hogy a rendőrség önvédelemnek nyilvánította az esetet és nem indítanak büntetőeljárást a színész ellen. Sőt, bár felajánlották Alan Ritchson számára, hogy gondatlan veszélyeztetés miatt pert indíthat a szomszédja ellen, a sztár nem élt ezzel a lehetőséggel.

„A rendelkezésünkre álló bizonyítékok, köztük a videófelvételek és a tanúvallomások áttekintése után a hatóságok úgy döntöttek, hogy nem emelnek vádat. Ritchson úr cselekedetei önvédelemnek bizonyultak. Bár felmerült egy lehetséges gondatlan veszélyeztetés vádja, Mr. Ritchson elutasította a vádemelést. A kerületi ügyészség beleegyezésével ezt az ügyet lezártuk és további lépéseket nem foganatosítunk" – olvasható a rendőrség közleményében. A Ronnie Taylor nevű szomszéd korábban arról beszélt az újságoknak, hogy azért balhézott a színésszel, mert állítása szerint rendszeresen veszélyesen száguldozott a lakóövezetükben és elege lett belőle, hogy a háza előtt is bőgette a motorját.