Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 25., szerda

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
felmentés

Hatalmas fordulat: Hollywood legizmosabb sztárjának balhéját önvédelemnek nyilvánították

Komáromi Bence
2026.03.25.
Nem vonják büntetőeljárás alá a Reacher című sorozat sztárját - derült ki a rendőrség közleményéből. Alan Ritchson a hétvégén egy verekedés miatt került hatalmas slamasztikában, ám, mint később kiderült, nem minden az, aminek látszik.

Lezárult a nyomozás Alan Ritchson balhéjával kapcsolatban. A 191 centiméteres izomkolosszus azután került az újságok címlapjára, miután kiderült, hogy összeverekedett az egyik szomszédjával. Az ügyben nyomozás indult, azonban a rendőrség megállapította, hogy önvédelemből cselekedett a színész. Mutatjuk a megrázó részleteket.

A Reacher sztárja, Alan Ritchson önvédelemből verekedett - derült ki a rendőrség közleményéből
Forrás: Getty Images

Napokon keresztül úgy tűnt, hogy a sztár kezdte a balhét

  • Az amerikai bulvárlapok kész tényként számoltak be arról, hogy Alan Ritchson a gyerekei szeme láttára megverte az egyik szomszédját
  • A színész kezdetben nem cáfolta a híreszteléseket, azonban vasárnap este kirakott egy testkamerás felvételt, amelyen láthattuk a konfliktus részleteit
  • A videójából kiderült, hogy a szomszédja elé ugrott, miközben éppen motorozott a színész, ennek következtében pedig félre kellett rántania a kormányt és a járműve a földre esett
  • Később az is látható a videóban, hogy a szomszéd többször is meglöki az óriási termetű színészt, aki ennek hatására megütötte őt
  • A balhé még azután is folytatódott, hogy Alan Ritchson szeretett volna továbbhajtani a gyerekeivel, a balhét indító férfi ugyanis folytatta a szócsatát
  • Ezután történt az ominózus jelenet, amikor a Reachert játszó színész belerúgott a földön fekvő férfiba. Később emiatt kapott rengeteg támadást a sztár a közösségi médiában.

Alan Ritchson tettét önvédelemnek nyilvánították

Most a Page Six hozta nyilvánosságra, hogy a rendőrség önvédelemnek nyilvánította az esetet és nem indítanak büntetőeljárást a színész ellen. Sőt, bár felajánlották Alan Ritchson számára, hogy gondatlan veszélyeztetés miatt pert indíthat a szomszédja ellen, a sztár nem élt ezzel a lehetőséggel.

„A rendelkezésünkre álló bizonyítékok, köztük a videófelvételek és a tanúvallomások áttekintése után a hatóságok úgy döntöttek, hogy nem emelnek vádat. Ritchson úr cselekedetei önvédelemnek bizonyultak. Bár felmerült egy lehetséges gondatlan veszélyeztetés vádja, Mr. Ritchson elutasította a vádemelést. A kerületi ügyészség beleegyezésével ezt az ügyet lezártuk és további lépéseket nem foganatosítunk" – olvasható a rendőrség közleményében. A Ronnie Taylor nevű szomszéd korábban arról beszélt az újságoknak, hogy azért balhézott a színésszel, mert állítása szerint rendszeresen veszélyesen száguldozott a lakóövezetükben és elege lett belőle, hogy a háza előtt is bőgette a motorját.

Alan Ritchson testkamerás felvételét itt tudjátok megtekinteni:

A konfliktus előzményeit pedig itt tudjátok elolvasni:

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
