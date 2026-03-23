Összeverte szomszédját a népszerű sorozatsztár: a csúnya esetet a színész gyerekei is végignézték

balhé Alan Ritchson színész verekedés
Szabados Dániel
2026.03.23.
A Reacher című sorozat főszereplője, Alan Ritchson egy nashville-i lakónegyedben keveredett konfliktusba egyik szomszédjával. Az esetről videófelvétel is készült, a rendőrség pedig vizsgálatot indított.

A beszámolók a színész egy Ronnie Taylor nevű férfival balhézott össze. A történtek idején Alan Ritchson két gyermeke is a közelben volt, végignézték a verekedést.

Alan Ritchson összeverte a szomszédját
Alan Ritchson szomszédja vallott: így verekedett össze a színésszel

Ronnie Taylor elmondása szerint Alan Ritchson egy zöld Kawasaki motorral furikázott a környéken, a zaj pedig zavarta a lakókat. A férfi azt mondta, dühében bemutatott a színésznek, aki hasonlóan reagált. Másnap, a déli órákban ismét találkoztak. Ritchson ekkor a beszámolók szerint újra végigszáguldott az utcán, ám ezúttal a gyerekeivel együtt, akik szintén motoron ültek. Taylor ekkor szóvá tette a dolgot, megkérte őket, hogy ne száguldozzanak, a szóváltás pedig rövid időn belül elfajult. A szomszéd szerint először a színész ütött, majd meg is rúgta őt, később pedig hátulról is fejbe találta. A dulakodás során Ronnie Taylor a földre került, és további ütéseket kapott. A színész a történtek után elhajtott a helyszínről. A férfi ugyan nem kért orvosi ellátást, de feljelentést tett, és több szemtanú is tudja igazolni a történteket - írja a TMZ.

A rendőrség megerősítette, hogy vizsgálják az ügyet, egyelőre azonban nem történt letartóztatás. Több lap is megkereste Alan Ritchson képviselőit, de nem érkezett reakció.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
