Összeverte szomszédját a népszerű sorozatsztár: a csúnya esetet a színész gyerekei is végignézték

A beszámolók a színész egy Ronnie Taylor nevű férfival balhézott össze. A történtek idején Alan Ritchson két gyermeke is a közelben volt, végignézték a verekedést.

Alan Ritchson összeverte a szomszédját

Forrás: Getty Images

Alan Ritchson szomszédja vallott: így verekedett össze a színésszel

Ronnie Taylor elmondása szerint Alan Ritchson egy zöld Kawasaki motorral furikázott a környéken, a zaj pedig zavarta a lakókat. A férfi azt mondta, dühében bemutatott a színésznek, aki hasonlóan reagált. Másnap, a déli órákban ismét találkoztak. Ritchson ekkor a beszámolók szerint újra végigszáguldott az utcán, ám ezúttal a gyerekeivel együtt, akik szintén motoron ültek. Taylor ekkor szóvá tette a dolgot, megkérte őket, hogy ne száguldozzanak, a szóváltás pedig rövid időn belül elfajult. A szomszéd szerint először a színész ütött, majd meg is rúgta őt, később pedig hátulról is fejbe találta. A dulakodás során Ronnie Taylor a földre került, és további ütéseket kapott. A színész a történtek után elhajtott a helyszínről. A férfi ugyan nem kért orvosi ellátást, de feljelentést tett, és több szemtanú is tudja igazolni a történteket - írja a TMZ.

A rendőrség megerősítette, hogy vizsgálják az ügyet, egyelőre azonban nem történt letartóztatás. Több lap is megkereste Alan Ritchson képviselőit, de nem érkezett reakció.

