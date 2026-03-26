„Őrült egy hét volt ez!" Először szólalt meg Alan Ritchson a szomszédjával történt verekedés óta

Lapunk elsők között számolt be arról, hogy a rendőrség nem indít büntetőeljárást Alan Ritchsonnal szemben, miután a nyomozók önvédelemnek nyilvánították a múlt héten történt verekedését. Mint korábban írtuk, a Reacher sorozat izomkolosszusa szóváltásba keveredett az egyik szomszédjával, majd tettlegességig fajult a vita köztük. Szerencsére a színész testkamerája mindent rögzített, így kiderült, hogy nem ő kezdeményezte a konfliktust.

Alan Ritchson balhéja A színészről a hétvégén több kép is felkerült a netre, amelyeken az látható, ahogy belerúg egy földön fekvő férfiba

Később kiderült, hogy többször megütötte a szomszédját, aki sérelmezte, hogy „túl veszélyesen" motorozik a lakóövezetben

Bár a bulvársajtó sokáig egyoldalúan azt állította, hogy Ritchson megverte a szomszédját, hamar kiderült, hogy a konfliktust a haragosa indította, amikor kiugrott elé az úttestre

Ennek következtében a Reacher sztárja elesett, a motorja pedig a földre került

Ezután a dühös szomszéd többször is meglökte a színészt, aki erre válaszul megütötte a férfit

A konfliktusuk az ütést követően csak még jobban eszkalálódott, annak ellenére, hogy Ritchson mögött ott álltak a gyerekei, akikkel minél hamarabb szerette volna folytatni az útját

Megtörte a csendet Alan Ritchson

A filmsztár szerda este az Instagram-oldalán jelentkezett be egy videóval, amit a Reacher 4. évadának forgatási helyszínén készített. Úgy tűnik, hogy Ritchson nem szeretne különösebben foglalkozni a történtekkel, ugyanis egy rövid helyzetjelentést leszámítva egyáltalán nem beszélt a dulakodásról. Azt viszont boldogan jelentette be, hogy hamarosan érkezik a sorozat legújabb évada!

„Örülök, hogy újra munkába állhattam egy ilyen őrült hét után. Végre haladni tudtunk és befejeztük a Reacher negyedik évadának utómunkálatait. Ez lesz kétségtelenül az eddigi legizgalmasabb szezon. Azt hiszem, hogy most igazán belelendültünk. Teljes gőzzel pörgünk" - hangzik el a videójában.