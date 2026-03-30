A királyi birtok után egy lepukkant konténerházban találta magát Andrew Mountbatten-Windsor − Videó

Amíg Andrew Mountbatten-Windsor várja, hogy új otthona, a Marsh Farm elkészülön, addig néhai apja, Fülöp herceg kedvemc rezindenciáján, a Wood Farmon lakik, ahol egy ócska guruló konténerház is feltűnt. Ráadásul úgy tudni, nem a holmijait tárolja ott, hanem ő maga üldögél benne, és élvezi.

Forrás: Getty Images Europe

Andrew Mountbatten-Windsor meglepő új szerzeménye

Az Epstein-akták napvilágra kerülésekor letartóztatott volt herceget kilakoltatták az otthonául szolgáló 30 szobás Royal Lodge-ból és egy jóval szerényebb sandringhami házat néztek ki neki. A Marsh Farmban a belső tér nem épp oly fejedelmi, amihez eddig András hozzászokott. Most azonban az otthonánál egy guruló konténerház is megjelent. A lakókocsi mohás, kopott és láthatóan már használt, de bennfentesek szerint Andrew Mountbatten-Windsor szívesen üldögél benne. Úgy tudni, a mobilházat – egy 26 000 fontért vásárolt Willerby Meridian Lodge-ot – testvére, Károly király András „megélhetési költségeire” adott pénzéből vette.

A Marsh Farm nem elég jó neki

Állítólag a volt herceg egy tucat változtatást kért a Marsh Farmon, mivel egyelőre nem érzi megfelelőnek és addig inkább a Wood Farmon marad. „András mindenből a legjobbat akarja, és a folyamat így fájdalmasan lassú” – nyilatkozta egy forrás és hozzátette, a bukott herceg igényei feszültséget okoznak a királyi családban. „A király dühös, mert nem akar még több pénzt költeni András új otthonra. Úgy véli, fizetett már eleget” – állítja egy jólértesült.

