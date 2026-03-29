Mohás, olcsó lakókocsiba költözött András, a bukott herceg: teljesen megváltozott az életvitele

A Royal Lodge-ból való kilakoltatása után a korábbihoz képest egészen más életet él Andrew Mountbatten-Windsor. Az egykori herceg még mindig a Wood Farmon várja, hogy elkészüljön új otthona, a Marsh Farm, a kertjében pedig egy lakókocsi is feltűnt.
- Andrew Mountbatten-Windsor hamarosan a Marsh Farmra költözik.
- A sandringhami birtokon egy használt, 26 000 fontos lakókocsi is megjelent.
- Az ingatlan Károly király magántulajdona, és a költségeit is ő állja.
- András jelenleg a Wood Farmon él, a néhai Fülöp herceg egykori rezidenciáján.
- A Marsh Farm felújítása még folyamatban van, Andrásnak semmi nem elég jó.
Andrew Mountbatten-Windsor élete szimbóluma a lepukkant lakókocsi
Alig néhány hónapja még úgy tűnhetett, hogy Andrew Mountbatten-Windsor fel sem fogja, hogy az eddigi életének vége. Epstein akták ide vagy oda, ő úgy lovagolt a windsori birtokon, mintha semmi sem történt volna. Mára azonban mindez megváltozott: egykori otthona, a 30 szobás Royal Lodge üresen áll, azt pedig még nem lehet tudni, ki lesz a új lakója. András nemsokára a sandringhami birtokon található Marsh Farmra költözik, ami azonban még nem készült el teljesen, jelenleg jelentős felújításokat végezne rajta. Andrew Mountbatten-Windsor élete átalakulásának egyik leglátványosabb szimbóluma azonban egy használt, téglákra állított Willerby Meridian Lodge lakókocsi, amelynek külsején már mohanyomok is látszanak, és állítólag 26 000 fontba került.
„Élvezi, hogy ott ül a lakókocsiban”
A Daily Mail információi szerint a lakókocsi nem csupán tárolási célokat szolgál. Egy forrás szerint: „András maga is használja, ami hihetetlen, és ami még ennél is megdöbbentőbb, hogy szereti. Tényleg olyan, mint ha egy másik ember lenne: élvezi, hogy ott ül a lakókocsiban. Ez újszerű számára.” „Az emberek azt hitték, hogy a lakókocsi a személyzetének kell, de valójában nincsen személyzete, állítólag csupán két ember segíti” − fogalmazott egy másik bennfentes, aki hozzátette, hogy már a vásárlásait is ő intézi saját magának, de ha teheti nem mutatkozik. A letartóztatása óta nemrégiben először látták, amikor a Wood Farmon néhai édesanyja corgiit sétáltatta.
Károly király ideges: elege van a költekezésből
Úgy tudni, a Marsh Farmon még dolgoznak, újra kell vezetékezni a házat és vakolják is. Állítólag András egy tucat dolgot kért még, egyelőre nem érzi megfelelőnek új otthonát és addig inkább a Wood Farmon marad. „András mindenből a legjobbat akarja, és a folyamat így fájdalmasan lassú” – nyilatkozta egy forrás és hozzátette, a a bukott herceg igényei feszültséget okoznak a királyi családban. „A király dühös, mert nem akar még több pénzt költeni András új otthonra. Úgy véli, fizetett már eleget” – állítja egy bennfentes.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: