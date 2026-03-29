Mohás, olcsó lakókocsiba költözött András, a bukott herceg: teljesen megváltozott az életvitele

A Royal Lodge-ból való kilakoltatása után a korábbihoz képest egészen más életet él Andrew Mountbatten-Windsor. Az egykori herceg még mindig a Wood Farmon várja, hogy elkészüljön új otthona, a Marsh Farm, a kertjében pedig egy lakókocsi is feltűnt.

Andrew Mountbatten-Windsor élete szimbóluma a lepukkant lakókocsi

Alig néhány hónapja még úgy tűnhetett, hogy Andrew Mountbatten-Windsor fel sem fogja, hogy az eddigi életének vége. Epstein akták ide vagy oda, ő úgy lovagolt a windsori birtokon, mintha semmi sem történt volna. Mára azonban mindez megváltozott: egykori otthona, a 30 szobás Royal Lodge üresen áll, azt pedig még nem lehet tudni, ki lesz a új lakója. András nemsokára a sandringhami birtokon található Marsh Farmra költözik, ami azonban még nem készült el teljesen, jelenleg jelentős felújításokat végezne rajta. Andrew Mountbatten-Windsor élete átalakulásának egyik leglátványosabb szimbóluma azonban egy használt, téglákra állított Willerby Meridian Lodge lakókocsi, amelynek külsején már mohanyomok is látszanak, és állítólag 26 000 fontba került.

„Élvezi, hogy ott ül a lakókocsiban”

A Daily Mail információi szerint a lakókocsi nem csupán tárolási célokat szolgál. Egy forrás szerint: „András maga is használja, ami hihetetlen, és ami még ennél is megdöbbentőbb, hogy szereti. Tényleg olyan, mint ha egy másik ember lenne: élvezi, hogy ott ül a lakókocsiban. Ez újszerű számára.” „Az emberek azt hitték, hogy a lakókocsi a személyzetének kell, de valójában nincsen személyzete, állítólag csupán két ember segíti” − fogalmazott egy másik bennfentes, aki hozzátette, hogy már a vásárlásait is ő intézi saját magának, de ha teheti nem mutatkozik. A letartóztatása óta nemrégiben először látták, amikor a Wood Farmon néhai édesanyja corgiit sétáltatta.