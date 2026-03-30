Szoboszlai Dominiknak semmi sem drága, ha a feleségéről van szó: mindenki Buzsik Borka táskájáról beszél

A Magyarország–Szlovénia felkészülési mérkőzésen a válogatott 1–0-ra nyert. Liverpool középpályása, Szoboszlai Dominik kezdőként lépett pályára a nemzeti tizenegyben, majd a 87. percben lecserélték. Mint mindig, most is remekül játszott, de nemcsak emiatt beszélnek most róla és a feleségéről, Buzsik Borkáról.

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka. a magyar válogatott kapitánya drága kiegészítőkkel halmozza el feleségét

Forrás: Instagram

Szoboszlai Dominiknak semmi sem drága, ha Buzsik Borkáról van szó

Buzsik Borka a közösségi oldalán osztott meg magáról egy képet, amelyen egy elegáns, citromsárga összeállításban látható. A követők figyelme azonban hamar a táskájára terelődött. Sokan azonnal felismerték, hogy egy Hermès Birkin táskát visel, amely a luxusdivat egyik legismertebb és legexkluzívabb darabja. A konkrét modell a Birkin 25, amelynek értéke körülbelül 13 millió forint.

A Birkin táskák különlegessége nemcsak az árukban rejlik. Ezeket a darabokat nem lehet egyszerűen levenni a bolt polcáról. A vásárlás zárt rendszer szerint működik: ha az üzlet piacra dob egy táskát, általában egy konkrét modellt mutatnak be, adott méretben és színben. Aki ilyen táskát akar venni, az nem válogathat, le kell csapni arra, ami van. Ha valaki neki tetsző darabot akar rendelni, arra nagyon sokat kell várni.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: