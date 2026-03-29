Britney Spears három hete nem iszik – AA-gyűlésekre jár a botránya után

Úgy tudni, a 44 éves Britney Spears három hete józan, és rendszeresen részt vesz az Anonim Alkoholisták találkozóin. Az énekesnőt március elején vették őrizetbe ittas vezetés gyanújával.
Britney Spearst Ventura megyében állították meg, majd „alkohol és kábítószer együttes hatása alatt történő vezetés gyanújával” vették őrizetbe – derült ki a Kaliforniai Közúti Rendőrség közleményéből. Március 4-én késő este vitték be, ezt követően kórházba szállították véralkoholszint-mérésre, majd a jegyzőkönyv felvétele után másnap reggel szabadon engedték. A bírósági meghallgatását május 4-re tűzték ki.
Britney Spears élete megváltozhat
Britney Spears szóvivője az eset után úgy nyilatkozott: a történtekre nincs mentség, az énekesnő azonban kész megtenni a szükséges lépéseket, és betartani a törvényt. Hozzátette, hogy az eset elhozhatja a régóta vágyott változást az életében. A hozzá közelállók olyan terven dolgoznak, amely segíthet abban, hogy az énekesnő hosszú távon is stabilabb életet éljen.
Egy bennfentes az Us magazinnak azt mondta: az énekesnő közeli ismerősei a függőséggel és a mentális egészséggel kapcsolatos kezelési lehetőségeket is vizsgálják. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az énekesnőt nem lehet rákényszeríteni a változásra, annak belülről kell jönnie. A környezetében most abban bíznak, hogy komolyan veszi a történteket. Lehet, hogy a változás érdekében állította privátra az Instagram-profilját is.
