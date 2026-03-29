Britney Spears három hete nem iszik – AA-gyűlésekre jár a botránya után

Britney Spears
Horváth Angéla
2026.03.29.
Britney Spears életében fordulópont lehet, hogy a közelmúltban letartóztatták ittas vezetés miatt. Az énekesnő azóta teljesen felhagyott az alkohollal, és segítséget is kért.

Úgy tudni, a 44 éves Britney Spears három hete józan, és rendszeresen részt vesz az Anonim Alkoholisták találkozóin. Az énekesnőt március elején vették őrizetbe ittas vezetés gyanújával.

Britney Spears AA-gyűlésekre jár
Britney Spearst Ventura megyében állították meg, majd „alkohol és kábítószer együttes hatása alatt történő vezetés gyanújával” vették őrizetbe – derült ki a Kaliforniai Közúti Rendőrség közleményéből. Március 4-én késő este vitték be, ezt követően kórházba szállították véralkoholszint-mérésre, majd a jegyzőkönyv felvétele után másnap reggel szabadon engedték. A bírósági meghallgatását május 4-re tűzték ki.

Britney Spears élete megváltozhat

Britney Spears szóvivője az eset után úgy nyilatkozott: a történtekre nincs mentség, az énekesnő azonban kész megtenni a szükséges lépéseket, és betartani a törvényt. Hozzátette, hogy az eset elhozhatja a régóta vágyott változást az életében. A hozzá közelállók olyan terven dolgoznak, amely segíthet abban, hogy az énekesnő hosszú távon is stabilabb életet éljen. 

Egy bennfentes az Us magazinnak azt mondta: az énekesnő közeli ismerősei a függőséggel és a mentális egészséggel kapcsolatos kezelési lehetőségeket is vizsgálják. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az énekesnőt nem lehet rákényszeríteni a változásra, annak belülről kell jönnie. A környezetében most abban bíznak, hogy komolyan veszi a történteket. Lehet, hogy a változás érdekében állította privátra az Instagram-profilját is. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
