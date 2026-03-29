Ritka családi fotókat mutatott Kristen Bell – így ünnepelték 13 éves lányukat

A 45 éves Kristen Bell március 28-án az Instagramon jelentkezett egy fotóválogatással, amelyben férjével, Dax Sheparddal és két lányukkal közös fotók és videók is helyet kaptak.

Forrás: Instagram

Kristen Bell lánya kamaszkorba lépett

Kristen Bell a bejegyzésében arról írt, milyen sokat jelent számukra Lincoln. Úgy fogalmazott, lánya szellemessége, empátiája és kalandvágya olyan örömöt hozott az életükbe, amit korábban elképzelni sem tudtak. A kislány minden nap emlékezteti őket arra, hogy a család a legfontosabb dolog az életben, és arra is, milyen sokat számítanak az apró, szeretetteljes gesztusok. Kristen Bell azt is megosztotta, hogy számára az anyaság egyszerre a legnehezebb és a legszebb feladat egyszerre. Köszönetet mondott mindazoknak, akik példát mutattak nekik a gyereknevelésben, és segítették őket ezen az úton.

