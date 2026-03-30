2026. márc. 30., hétfő

Húsvéti időjárás: már tudjuk, hogy fázunk vagy izzadunk, eddig tart még a márciusi tél

A hét elején még borult, szeles idő várható, többfelé esővel, kedden pedig mindössze 6 és 11 fok között lesz a hőmérséklet. Az időjárás azonban szerdától fordulatot vesz: csökken a csapadék esélye, húsvétvasárnapra pedig már napos, 15–20 fokos meleg érkezhet.

A hét elején még borongós, hűvös és szeles idő határozza meg a mindennapokat, többfelé esővel és záporokkal. A hét közepétől azonban fokozatosan javul a helyzet: csökken a felhőzet, mérséklődik a csapadék, és egyre több helyen kisüt a nap. A hét végén igazi tavaszi fordulat jön, a húsvéti időjárás pedig kifejezetten kellemes, napos lesz.

Húsvéti időjárás: a hét elején még fázni fogunk
Hétfőn jobbára erősen felhős vagy borult marad az időjárás. Az ország keleti kétharmadán többfelé várható eső, zápor, a legtöbb - tartós - csapadék nagyobb eséllyel a déli tájakon hullhat, egyes körzetekben jelentős mennyiség is összegyűlhet, míg nyugatabbra kevesebb helyen eshet. Az északi, északnyugati szél többfelé lesz erős, de viharos lökések már csak a Balatonnál és Sopron térségében valószínűek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 7 és 13 fok között várható, északkeleten, keleten lehet ennél pár fokkal melegebb, míg a tartósan csapadékos helyeken hidegebb idő - írja a Köpönyeg.

Kedden túlnyomóan borult lesz az ég, és több helyen várható eső, zápor, a csapadék esélye az Alpokalján és a Kisalföldön a legkisebb. Az északi, északnyugati szél többfelé megerősödik, a Nyugat-Dunántúlon, a Bakony és a Balaton térségében viharossá fokozódik. A hőmérséklet hajnalban 1 és 6, délután 6 és 11 fok között alakul.

Szerdán is többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd északkelet felől csökken a felhőzet, késő estére a legtöbb helyen már gyengén felhős idő várható. Helyenként eső, zápor is kialakulhat, de délután már minimális a csapadék esélye. Az északkeleti szél többfelé megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 0 és plusz 7, délután 9 és 15 fok között lesz.

Csütörtökön változóan felhős idő valószínű többórás napsütéssel, de néhol előfordulhat záporeső. Az északi, északkeleti szél többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Hajnalban 0 és plusz 7, délután 10 és 16 fok közötti hőmérséklet valószínű.

Húsvéti időjárás: a hét végére melegebbek lesznek a napok

Nagypénteken is változóan felhős időre van kilátás többórás napsütéssel, néhol zápor előfordulhat. Az északi, északnyugati szél időnként megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 1 és 6, délután 12 és 17 fok között valószínű.

Nagyszombaton napos időre van kilátás gomolyfelhőkkel, amelyekből néhol kisebb zápor is előfordulhat. Az északi, északnyugati szél időnként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 7, a legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul.

Húsvétvasárnap napos időre van kilátás gomolyfelhőkkel, de csapadék nem várható. A délnyugati szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 1 és plusz 6, a legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között várható.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
