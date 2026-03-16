Jessie Buckley könnyek között vette át az Oscar-díját: férjétől még 20.000 gyereket kért

A 98. Oscar-gálát március 15-én rendezték meg Los Angelesben, ahol Jessie Buckley kapta a megjobb színásznőnek járó elismerést. A díj átvételekor először családjának köszönte meg a támogatást, majd férjéhez fordult. „Te, Fred. Szeretlek, haver. Szeretlek. Te vagy a legcsodálatosabb apa. Te vagy a legjobb barátom, és még húszezer gyereket szeretnék veled! Komolyan, komolyan” – mondta nevetve, könnyek között.

Jessie Buckley a legjobb színésznőnek járó Oscar-díjjal

A színésznő a beszédben kislányát is megemlítette. „És Isla, a nyolc hónapos kislányom, akinek fogalma sincs arról, mi történik itt, és valószínűleg épp a tejről álmodik… Ez egy nagy pillanat, és szeretlek. Imádok az anyukád lenni, és alig várom, hogy együtt fedezzük fel az életet.”

Jessie Buckley az idei díjátadók sztárja

Jessie Buckley 2023 óta él házasságban férjével, Freddie-vel. A pár óvja magánéletét: Jessie Buckley több interjúban is elmondta, hogy férje a munkája miatt inkább szeretne névtelen maradni. Kislányuk 2025 őszén született, erről a színésznő korábban egy podcastban beszélt.

A legjobb színésznő kategóriában Jessie Buckley erős mezőnyben nyert. A jelöltek között szerepelt Rose Byrne a Ha tudnék, beléd rúgnék című filmből, Kate Hudson a Song Sung Blue című produkcióból, Renate Reinsve az Érzelmi értékből, valamint Emma Stone a Bugonia című alkotásból. Buckley filmje, a Hamnet Chloé Zhao rendezésében készült, és Maggie O’Farrell 2020-ban megjelent, azonos című regényének adaptációja. A történet a Shakespeare-család életének egy elképzelt fejezetét dolgozza fel. A színésznő Agnes szerepét alakítja, aki a Paul Mescal által megformált William Shakespeare felesége. A történet középpontjában fiuk, Hamnet halála áll, amely mélyen megrázza a családot, és végül arra készteti Shakespeare-t, hogy megírja a világhírű Hamlet című drámát.

A színésznő beszédében a film alkotóinak is köszönetet mondott.

„Chloé és Maggie – megismerni ezt a ragyogó nőt, és megérteni az anyai szeretet erejét – ez életem egyik legnagyobb élménye volt” – mondta.

Jessie Buckley alakítása a díjszezon egyik legnagyobb sikertörténete lett. A Hamnet című filmben nyújtott teljesítményéért elnyerte a Golden Globe-, a BAFTA-, a Critics’ Choice- és az Actor Awards díjakat is. A Hamnet összesen kilenc Oscar-jelölést kapott, többek között a legjobb film, a legjobb rendező, a legjobb adaptált forgatókönyv, a legjobb casting, a legjobb látványtervezés, a legjobb eredeti filmzene és a legjobb jelmeztervezés kategóriában. A produkció végül egyetlen Oscar-díjat nyert: Jessie Buckley alakításáért.