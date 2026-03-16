Oscar 2026: Barbra Streisand tíz év után lépett a gála színpadára, és rögtön mindenkit megríkatott

Horváth Angéla
2026.03.16.
Barbra Streisand több mint egy évtized után lépett ismét színpadra a 98. Oscar-gálán. Különleges módon emlékezzen meg régi partneréről, Robert Redfordról – szem nem maradt szárazon.

Március 15-én rendezték meg az idei Oscar-gálát. A 83 éves Barbra Streisand a The Way We Were című dalt adta elő, amely az 1973-as azonos című filmjéből ismert. A romantikus dráma magyar címe Ilyenek voltunk, ez Robert Redford és a színésznő egyik legismertebb közös munkája. Redford 2025. szeptember 16-án hunyt el, 89 éves korában. A Conan O’Brien vezette Oscar-gálán az In Memoriam blokkban több hollywoodi legendára is emlékeztek, köztük rá is.

Robert Redfordról egykori partnere, Barbra Streisand emlékezett meg a 2026-os Oscar-gálán
Robert Redfordról egykori partnere, Barbra Streisand emlékezett meg a 2026-os Oscar-gálán
Forrás: Getty Images

Robert Redfordra emlékezett Barbra Streisand az Oscar-gálán

Barbra Streisandot az utóbbi években ritkán káthatjuk a nyilvánosság előtt. Ezt a dalt utoljára 2013-ban, a 85. Oscar-gálán adta elő, amikor Marvin Hamlisch zeneszerző előtt tisztelgett. Mostani előadása előtt személyes emlékeket idézett fel. Elmesélte, hogy amikor először elolvasta az Ilyenek voltunk forgatókönyvét, azonnal tudta, kit választana a férfi főszerepre.

„Hubbell Gardiner szerepére csak egyetlen embert tudtam elképzelni: Robert Redfordot– mondta.

A színész azonban először visszautasította a felkérést, mert úgy érezte, a karakternek nincs elég tartása.

„Azt mondta, a figura nem áll ki semmi mellett, nincs gerince. És igaza volt. Több átírás után Bob végül igent mondott a szerepre” – emlékezett vissza Streisand.

A művésznő szerint Redford kivételes partner volt: „Zseniális, érzékeny színész volt. Az volt a legizgalmasabb a közös munkában, hogy soha nem tudtuk pontosan, mit fog tenni a másik a következő pillanatban.”

Streisand azt is elmondta, mennyire örül annak, hogy a film mára klasszikus szerelmi történetté vált.

A Sydney Pollack rendezte filmben Barbra Streisand és Robert Redford egy politikai és világnézeti különbségekkel küzdő szerelmespárt alakítottak. A produkció hat Oscar-jelölést kapott, és két díjat is elnyert: a legjobb eredeti filmzene és a legjobb eredeti dal kategóriában, utóbbit Streisand előadásában. A film a Golden Globe- és Grammy-díjakon is sikert aratott.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu