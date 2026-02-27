Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Botoxbotrány a teveszépségversenyen: így bukott le 20 „felturbózott” púpos

Amikor a sivatag királynői túl nagy ajkakkal érkeznek a kifutóra, ott bizony nem a genetika dolgozott. Az ománi teveszépségverseny idén is botrányba fulladt.

A sivatagban a szépség nem felszínes kérdés. Az Oman Camel Racing Federation és a Camel Club égisze alatt rendezett 2026-os teveszépségverseny – amelynek központja Al Musanaa volt, de visszhangja egészen Muscat bírói köreiig hallatszott – komoly presztízsű esemény. Itt nem vörös szőnyegen vonulnak a versenyzők, hanem homokon, és a reflektorfényt a perzselő nap adja.

Tevék a teveszépségversenyen.
Botrányba fulladt - idén is - a teveszépségverseny. 
Forrás: AFP

Hialuronsav, szilikon és hormonok – Újabb csalási botrány rázta meg az ománi teveszépségversenyt

  • Húsz tevét zártak ki a 2026-os ománi teve-szépségfesztiválról esztétikai beavatkozások miatt.
  • Botoxot, hialuronsavat, szilikont és hormonokat is használtak a „tökéletes” megjelenésért.
  • A botrány nem egyedi: a szaúdi fesztiválokon is több tucat állat bukott le az elmúlt években.

Idén februárban azonban a tökéletes púp és a bársonyos ajkak mögött tűszúrásnyi titkok rejtőztek. Húsz tevét diszkvalifikáltak, miután állatorvosi ellenőrök esztétikai beavatkozások nyomaira bukkantak. A „feltuningolt” állatok ajkait hialuronsavval dúsították, hogy teltebbek legyenek. Fillerekkel és szilikonnal formálták az orrprofilt, botoxszal lazították az izmokat a nyugodt, fensőbbséges arckifejezés érdekében – amit, amúgy más anyaggal is meg lehetett volna oldani – , míg a púpot szilikonviasszal emelték ki. Egyes esetekben hormoninjekciókkal próbálták izmosabbá, markánsabbá tenni a testfelépítést.

A teveszépségversenyeken négy fő kategóriában pontoznak: szőrzet, nyak, fej és púp. 

A bírák a fényes, határozott színű bundát, a hosszú és elegánsan ívelt nyakat, a nagy fejet, telt, lefelé ívelő ajkakat és hosszú szempillákat, valamint a formás, jó tartású púpot keresik. Itt minden milliméter számít – és úgy tűnik, néhány tenyésztő szerint az injekció is. De valóban, ki ne szeretne jobban és feszesebben kinézni? Emberként. Az állatoknál azért ez már tényleg felér a kegyetlenséggel. 

King Abdul Aziz Camel Festival, Riyadh Province, Rimah, Saudi Arabia on December 27, 2021
Idén 20 tevét zártak ki a versenyből. 
Forrás: GettyImages

A jelenség nem új

A szaúd-arábiai King Abdulaziz Camel Festival – amelyet gyakran a tevevilág Super Bowljaként emlegetnek – 2018-ban már kizárt több versenyzőt töltőanyagok és botulinum toxin használata miatt. 2021-ben pedig több mint negyven tevét távolítottak el ugyanerről az eseményről különféle manipulációk okán. A tét nem aprópénz: a díjalapok elérhetik a 66 millió dollárt, és a győztesek nemcsak pénzt, hanem tenyésztési jogokat és komoly presztízst is nyernek. A botrány túlmutat a hiúságon. 

Az esztétikai beavatkozások komoly egészségügyi kockázatot jelentenek az állatok számára. A botox megbéníthatja az evéshez és iváshoz szükséges izmokat, fertőzések, tályogok, szövetelhalás alakulhat ki az injekciók helyén. A szilikon és a töltőanyagok krónikus gyulladást okozhatnak, a hormonkezelések pedig felboríthatják a természetes élettani egyensúlyt, meddőséget és viselkedési zavarokat idézve elő. Állatvédelmi szervezetek szerint mindez súlyos etikai kérdéseket vet fel egy olyan iparágban, ahol a hagyomány és a modern pénzügyi érdekek találkoznak.

A teveszépségversenyek a beduin örökség ünnepei, a tisztavérű vérvonalak és a generációkon átívelő befektetések bemutatói. Egy díjnyertes teve nem csupán állat, hanem státuszszimbólum és befektetési eszköz. Éppen ezért a csalási botrányok nemcsak a verseny tisztaságát, hanem az egész „autentikus arab kiválóság” márkáját is veszélyeztetik.

Az ománi szervezők szigorú büntetéseket ígértek, és egyértelművé tették: a természet az egyetlen elfogadott „tervező”. A sivatag hajóinak sima arca így akaratlanul is korunk metaforájává vált. Ha még a tevék sem menekülhetnek a szépészeti beavatkozások trendje elől, talán ideje feltenni a kérdést: hol húzódik a határ hagyomány és hiúság között?

