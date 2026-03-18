Budai Ivett: "Nincs szebb és jobb dolog a világon, mint édesanyának lenni"

Budai Ivett elárulta, hogyan küzd meg az anyaság kihívásaival, és hogyan osztja be az idejét úgy, hogy a munkahelyén is helytálljon és a kislánya se szenvedjen hiányt.

Gulyás Gergely feleségének, Budai Ivettnek az élete tavaly júliusban változott meg, akkor adott életet kislányuknak. A képernyő és a karrier, amely korábban a mindennapjai középpontjában állt, egy kicsit háttérbe szorult, hiszen a kislánya lett a legnagyobb kincse, aki beragyogja a napjait.

Nagyon szerencsések vagyunk, hiszen már két hónapos kora óta végigalussza az éjszakákat, de persze az elején, amikor minden új volt, és egy egészen új élet kezdődött, bennem is voltak kételyek, hogy mindent jól csinálok-e

– idézi Ivett hot! magazinnak adott interjúját a Bors. A kislánya születése után Ivett hosszú időn át a teljes figyelmét az anyaságnak szentelte. Mostanra azonban a munka is visszatért az életébe, igaz, pontosan annyit dolgozik, amennyi a kislányának és neki is a legjobb.

„Közgazdász diplomát szereztem, és már az egyetem első évében jelentkeztem a TV2 Akadémiára, ahol sportriporter szakra vettek fel. Néhány hónap után a tanárom és mentorom, Kolozsi Ildikó ajánlotta, hogy menjek gyakornoknak az akkori Echo TV sportszerkesztőségébe. A tévék későbbi összeolvadása miatt kerültem át a Hír TV-hez, ahol sport­hír­ol­va­só­ként is kipróbálhattam magam, így kerültem először képernyőre” – árulta el Ivett és hozzátette, amikor a Hír TV-hez került, akkor nyílt ki előtte igazán a tévés szakma világa, rengeteget tanult a szerkesztőségben. Az Ikon című műsorban − amely minden csütörtökön 22:30-kor látható a Hír TV képernyőjén − ráadásul olyan emberekkel beszélget, mint például például Kemény Dénes, dr. Merkely Béla és Eperjes Károly vagy Farkas Bertalan akiknek az életútja és a munkássága valódi ösztönzést jelent számára. Ivett már több éve vezeti a Radar című élő ismeretterjesztő műsort is.

Az egyik legmeghatározóbb élményem, amikor végignézhettem egy szív­transz­plan­tá­ciós műtétet. Egy üvegfal mögül forgattunk, és a mai napig élénken él bennem az a pillanat, amikor behozták a donorszívet a műtőbe. Nagyon megható és felemelő élmény volt

− nyilatkozta Ivett, és hozzátette, ha dolgozik, nagyszülői segítségre is számíthat.