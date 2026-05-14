Hivatalos: jön a Nagyfiúk 3.! Visszatér Adam Sandler legendás bandája

Neked is megvan az a filmes pillanat, amikor egyszerre érzed a nosztalgiát és egy kis enyhe hátfájást? Nos, pontosan ilyen hír érkezett most: hivatalosan is készül a Nagyfiúk 3. Igen, Adam Sandler legendás haverbandája visszatér, csak ezúttal nem a moziban futunk össze velük, hanem a Netflix nyitóoldalán, valahol egy true crime dokumentumfilm és egy romantikus káosz között.

Forrás: AFP

Visszatérnek a Nagyfiúk, méghozzá most a streamingre A Nagyfiúk 3 hivatalosan is be lett harangozva, de ezúttal a film nem a mozikban landol.

Adam Sandler visszatérése szinte biztos, a Netflix pedig már rá is tette a kezét a projektre.

Egy kérdés maradt: meddig lehet még valaki „nagyfiú”, mielőtt hivatalosan is nagyfater lesz?

A 2010-es első rész és a 2013-as folytatás után új fejezetet kap a kultikus vígjátéksorozat, ráadásul Sandler nemcsak főszereplőként térhet vissza, hanem most a forgatókönyvön is dolgozik Tim Herlihy oldalán. A rendezői széket Kyle Newacheck kapta, aki már többször bizonyított a Sandler-univerzumban - lásd Gyagyás gyilkosság vagy Happy, a flúgos golfos 2. Szóval a humor valószínűleg továbbra sem fog visszafogottan viselkedni.

Még rengeteg a kérdőjel

Nem tudni, mikor érkezik a film, és azt sem, hogy Kevin James, Chris Rock, David Spade vagy éppen Rob Schneider - aki már a második részben sem szerepelt - újra összeáll-e a teljes nosztalgia-kommandó kedvéért.

De beszéljünk az elefántról a szobában

Már ugye a „nagyfiú” korszakon finoman szólva is túl vannak a Sandler-barátok. Sőt, egy ponton túl már inkább „Nagy-papik” vagy „Nagyfaterok” rebootnak hangzik a projekt. Viszont Kevin James egy interjúban elárulta, hogy az eltelt évek csak megerősítették a kapcsolatukat és ugyan már nem úgy mozognak, mint régen, de a humoruk még mindig makulátlan.

A kérdés már csak az, hogy tud-e még akkorát szólni a banda, mint régen vagy most már tényleg itt az ideje egy tóparti nyaralás helyett egy öregek otthonába költözni a srácoknak?

