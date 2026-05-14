Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 14., csütörtök Bonifác

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
brit királyi család

Hihetetlenül cuki, amit ez az olasz kisfiú csinált Katalin hercegné mellett: most mindenki erről beszél − FOTÓ

brit királyi család Olaszország Katalin hercegné
Olaszország a vidámság, felszabadultság és temperamentum hazája. Erről tett tanúbizonyságot az a kisfiú is, aki csupán Katalin hercegnével szeretett volna közös képet. Most mindenki erről a fotóról beszél.

Tudtad, hogy a brit trónörökös felesége beszél olaszul? Nem ez volt azonban az egyetlen meglepő dolog, ami az olaszországi körútja során sajtóvisszhangot kapott. Kétnapos külföldi útja során Katalin hercegné elképesztő szeretettel fogadta az őt üdvözlő olasz gyerekeket, akik közül egy meghúzta a váratlan. 

Katalin hercegné
Kétnapos külföldi útján  útján Katalin hercegné Olaszországba utazott
Forrás: Getty/Pool

Katalin hercegné olaszországi látogatása váratlan fordulatot vett

  • A walesi hercegné két napra érkezett az országba.
  • Ellátogatott Reggio Emiliába is, ahol hatalmas rajongással fogadták.
  • Az ominózus fotó akkor készült, amikor leguggolva üdvözölte a gyerekeket.

Reggio Emilia egy gyönyörű, történelmi olasz város Bologna és Párma között. Ide érkezett a 44 éves Katalin hercegné május 13-án, hogy megkezdje kétnapos, a koragyermekkori fejlődésre összpontosító útját. A városháza előtti Piazza Camillo Prampolinin hatalmas tömeg gyűlt össze, hogy éljenzéssel, üdvözlőtáblákkal és egyéb ünnepléssel köszöntsék őt.

Amikor a Diana előtt is gyakran tisztelgő walesi hercegné letérdelt, hogy olaszul beszéljen néhány gyerekkel, egy kissé szemtelen, ám annál aranyosabb kisfiú megragadta az alkalmat, hogy közös képet készíthessen a jövőbeli királynéval. Miközben Katalin hercegné a többi gyerekre figyelt, az olasz kisfiú egyenesen a kamerába nézett, majd az ujját az arcához szorítva pózolt egyet. 

Katalin hercegné Olaszországban gyerekekkel
A vagány olasz kisfiú, aki szó szerint ellopta Katalin hercegné elől a show-t.
Forrás: Getty/Samir Hussein

A fotóban semmi sértő nincs, sőt, egyenesen imádnivaló. Ráadásul remekül egybecseng azzal, hogy Katalin hercegnét, a brit királyi család legkedveltebb tagját, a Gyermekek hercegnőjeként is emlegetik− írja a People. Ez a cím pedig nem véletlen, hiszen a háromgyerekes édesanya minden nyilvános szereplésén rendkívül szeretetteljesen bánik a kicsikkel. 

Ezek is érdekelhetnek:

Katalin hercegné hatalmas döntést hozott a rákdiagnózisa után – Így van most

A walesi hercegné május 13. és 14. között Olaszországban tartózkodik. Ez Katalin hercegné első hivatalos útja, amióta bejelentette, hogy rákos. Így van most Vilmos herceg felesége!

Csak úgy ragyogott Katalin hercegné a Buckingham-palota idei első kerti partiján − Fotók

Minden szem Katalin hercegnére szegeződött a királyi család májusi rendezvényén. Krémszínű szettje egyszerre volt üde és elegáns.

Katalin hercegné igazi arca: így viselkedik, amikor kialszanak a reflektorok

A walesi hercegnő 2011-ben, Vilmos herceg feleségeként lett a királyi család tagja, és azóta az egyik legnépszerűbb szereplője a brit közéletnek. A 43 éves Katalin hercegné jótékonysági munkájával, visszafogott életmódjával és kifinomult stílusával rendre a címlapokra kerül – de kevesen láthatják, milyen valójában, amikor nincs körülötte kamera.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu