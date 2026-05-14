Hihetetlenül cuki, amit ez az olasz kisfiú csinált Katalin hercegné mellett: most mindenki erről beszél − FOTÓ

Tudtad, hogy a brit trónörökös felesége beszél olaszul? Nem ez volt azonban az egyetlen meglepő dolog, ami az olaszországi körútja során sajtóvisszhangot kapott. Kétnapos külföldi útja során Katalin hercegné elképesztő szeretettel fogadta az őt üdvözlő olasz gyerekeket, akik közül egy meghúzta a váratlan.

Reggio Emilia egy gyönyörű, történelmi olasz város Bologna és Párma között. Ide érkezett a 44 éves Katalin hercegné május 13-án, hogy megkezdje kétnapos, a koragyermekkori fejlődésre összpontosító útját. A városháza előtti Piazza Camillo Prampolinin hatalmas tömeg gyűlt össze, hogy éljenzéssel, üdvözlőtáblákkal és egyéb ünnepléssel köszöntsék őt.

Amikor a Diana előtt is gyakran tisztelgő walesi hercegné letérdelt, hogy olaszul beszéljen néhány gyerekkel, egy kissé szemtelen, ám annál aranyosabb kisfiú megragadta az alkalmat, hogy közös képet készíthessen a jövőbeli királynéval. Miközben Katalin hercegné a többi gyerekre figyelt, az olasz kisfiú egyenesen a kamerába nézett, majd az ujját az arcához szorítva pózolt egyet.

A vagány olasz kisfiú, aki szó szerint ellopta Katalin hercegné elől a show-t.

A fotóban semmi sértő nincs, sőt, egyenesen imádnivaló. Ráadásul remekül egybecseng azzal, hogy Katalin hercegnét, a brit királyi család legkedveltebb tagját, a Gyermekek hercegnőjeként is emlegetik− írja a People. Ez a cím pedig nem véletlen, hiszen a háromgyerekes édesanya minden nyilvános szereplésén rendkívül szeretetteljesen bánik a kicsikkel.

