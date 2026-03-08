Demi Moore után Bella Hadid is bob frizurára váltott – vagy mégsem? – Fotó

Bella Hadid ismét elkápráztatta a közönséget Párizsban: a szupermodell rövidnek tűnő bob frizurájával és elegáns, lezser stílusú összeállításával keltett feltűnést a Saint Laurent és a Prada bemutatói között, miközben valójában haját csupán a kabátjába dugta, ezzel keltve az optikai csalódás hatását.

Bella Hadidnak a bob frizura is remekül állna.

Forrás: GC Images

A szupermodell valójában a kabátjába dugta a haját, így keltve optikai csalódást.

Összeállítását zöld kötött kardigán, fehér trikó, egyenes szárú farmer, barna bőröv és Saint Laurent táska egészítette ki.

Másnap hosszú, hullámos tincsekkel fotózták, megerősítve, hogy a bob csak illúzió volt.

Demi Moore valóban megvált ikonikus hosszú tincseitől, és bob frizurával hódít.

Bella Hadid ismét bebizonyította, hogy neki minden jól áll

Bella Hadid a héten Párizsban a Saint Laurent és a Prada bemutatói között tűnt fel. Az amerikai modell egy pillanat alatt elhitette a közönséggel, hogy merész vágással újított. A 29 éves Bella szőke fürtjei valójában sikkes, kócos bobnak tűntek: a 60-as évek ihlette frizura lekerekített formát kapott, a fürtök befelé íveltek, hátul rövidebbek, elöl hosszabbak voltak, és a szoborszerű stílust egy új, dús frufru keretezte.

A látszat azonban csalóka volt: Bella valójában a kabátjába dugta a haját, ezzel keltve azt a benyomást, mintha frizurát váltott volna. Az összhatást egy lezser, elegáns összeállítás tette teljessé: zöld kötött kardigánt viselt szőrmével szegélyezett gallérral és mandzsettával, alatta fehér trikót, egyenes szárú farmert, barna bőrövet, a szettet pedig egy barna Saint Laurent táskával tette teljessé – szúrta ki a Hello! magazin.

Bella Hadid stílusos, mégis lezser összeállításban jelent meg.

Forrás: GC Images

A következő napon a szupermodellt már hosszú, leomló tincsekkel fotózták, megerősítve, hogy frizurája csupán optikai csalódás volt. Bella a 90-es évek göndör stílusát idézte, haját cikkcakk formájú hullámokba rendezte. Megjelenését fehér hosszú ujjú felső, bézs bőr midi szoknya és térdig érő barna csizma tette teljessé, kiegészítőként pedig velúr kézitáskát, elegáns karika fülbevalókat és stílusos szemüveget viselt. A fotókat ide kattintva tudod megnézni.