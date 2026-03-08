Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 8., vasárnap Zoltán

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
stílusváltás

Demi Moore után Bella Hadid is bob frizurára váltott – vagy mégsem? – Fotó

stílusváltás hajvágás bob Bella Hadid
A szupermodellt néhány nappal ezelőtt Párizsban kapták lencsevégre. Bella Hadid rövidnek tűnő bob frizurával és elegáns, lezser stílusú összeállításban jelent meg.

Bella Hadid ismét elkápráztatta a közönséget Párizsban: a szupermodell rövidnek tűnő bob frizurájával és elegáns, lezser stílusú összeállításával keltett feltűnést a Saint Laurent és a Prada bemutatói között, miközben valójában haját csupán a kabátjába dugta, ezzel keltve az optikai csalódás hatását.

Bella Hadidnak a bob frizura is remekül állna.
Bella Hadidnak a bob frizura is remekül állna.
Forrás: GC Images

Bella Hadid új frizurával jelent meg Párizsban

  • Bella Hadid Párizsban, a Saint Laurent és Prada bemutatói között tűnt fel rövidnek tűnő bob frizurával.
  • A szupermodell valójában a kabátjába dugta a haját, így keltve optikai csalódást.
  • Összeállítását zöld kötött kardigán, fehér trikó, egyenes szárú farmer, barna bőröv és Saint Laurent táska egészítette ki.
  • Másnap hosszú, hullámos tincsekkel fotózták, megerősítve, hogy a bob csak illúzió volt.
  • Demi Moore valóban megvált ikonikus hosszú tincseitől, és bob frizurával hódít.

Bella Hadid ismét bebizonyította, hogy neki minden jól áll

Bella Hadid a héten Párizsban a Saint Laurent és a Prada bemutatói között tűnt fel. Az amerikai modell egy pillanat alatt elhitette a közönséggel, hogy merész vágással újított. A 29 éves Bella szőke fürtjei valójában sikkes, kócos bobnak tűntek: a 60-as évek ihlette frizura lekerekített formát kapott, a fürtök befelé íveltek, hátul rövidebbek, elöl hosszabbak voltak, és a szoborszerű stílust egy új, dús frufru keretezte.

A látszat azonban csalóka volt: Bella valójában a kabátjába dugta a haját, ezzel keltve azt a benyomást, mintha frizurát váltott volna. Az összhatást egy lezser, elegáns összeállítás tette teljessé: zöld kötött kardigánt viselt szőrmével szegélyezett gallérral és mandzsettával, alatta fehér trikót, egyenes szárú farmert, barna bőrövet, a szettet pedig egy barna Saint Laurent táskával tette teljessé – szúrta ki a Hello! magazin.

PARIS, FRANCE - MARCH 03: Bella Hadid is seen on March 03, 2026 in Paris, France. (Photo by Pierre Suu/GC Images)
Bella Hadid stílusos, mégis lezser összeállításban jelent meg.
Forrás: GC Images

A következő napon a szupermodellt már hosszú, leomló tincsekkel fotózták, megerősítve, hogy frizurája csupán optikai csalódás volt. Bella a 90-es évek göndör stílusát idézte, haját cikkcakk formájú hullámokba rendezte. Megjelenését fehér hosszú ujjú felső, bézs bőr midi szoknya és térdig érő barna csizma tette teljessé, kiegészítőként pedig velúr kézitáskát, elegáns karika fülbevalókat és stílusos szemüveget viselt. A fotókat ide kattintva tudod megnézni.

Demi Moore valóban bobra váltott

Demi Moore a topmodellel ellentétben valóban bob frizurával hódít, amely a klasszikus, egyenes vonalakat követi, és kiemeli arcának karakteres vonásait. A rövid, precízen vágott stílus frissességet és lendületet kölcsönöz a színésznő megjelenésének, és merész váltása bizonyítja, hogy a bob frizura időtlen és mindig elegáns választás.

Ezek is érdekelhetnek:

Rózsaszín hajjal pózol Gigi Hadid – a rajongók alig ismertek rá

Stílust váltott Gigi Hadid: a világhírű modell ezúttal nem megszokott, piszkosszőke hajával jelent meg, hanem élénk rózsaszín frizurával lepte meg a rajongóit. A modell által frissen posztolt képek a Love Magazine számára készültek, és a kilencvenes évek kultikus filmje, a Jól áll neki a halál inspirálta őket.

Edd magad Bella Hadidra: 166 kalóriás szupermodellpizza, ami tele van fehérjével

Ha már csak a körméreteid tartanak vissza attól, hogy a Victoria's Secret kifutóján illegesd magad, akkor kapaszkodj meg, mert ez a szerencsenapod! Elhoztuk neked ugyanis a TikTok legtutibb szupermodellpizza receptjét, aminek az ízénél már csak a kalóriatartalma jobb!

Szeretnéd, ha olyan tökéletes lenne a bőröd, mint Bella Hadidnak? — Mutatjuk, hogy érheted el

Bella Hadid ezekkel a lépésekkel éri el a tökéletes bőrt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu