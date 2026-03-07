Ryan Gosling és Eva Mendes 13 év után újra együtt jelent meg a nyilvánosság előtt – Fotó

Ryan Gosling és Eva Mendes ritkán mutatkoznak együtt a nyilvánosság előtt, így minden egyes közös megjelenésük különleges esemény a rajongók számára. Március 5-én a sztárpár ismét a reflektorfénybe került, amikor Gosling Jimmy Fallon talkshow-jában népszerűsítette legújabb filmjét, a A Hail Mary küldetést, és közben egy váratlan, meghitt pillanatnak is tanúi lehettünk Mendes születésnapja alkalmából.

Ryan Gosling és Eva Mendes Jimmy Fallon műsorában.

Forrás: NBCUniversal

Ryan Gosling és Eva Mendes több mint 10 év után együtt mutatkoztak: Jimmy Fallon talkshow-jában jelentek meg.

A pár 2011 óta alkot egy párt, gyermekeik: Esmeralda (2014) és Amada (2016).

A szülők féltve őrzik magánéletüket.

A páros legutóbb 2013-ban, a Túl a fenyvesen premierjén jelent meg együtt a vörös szőnyegen.

premierjén jelent meg együtt a vörös szőnyegen. A talkshow-ban egyértelmű volt, mennyire szeretetteljes és erős a kapcsolatuk, több mint tíz év után is.

Ryan Gosling közelgő filmje A Hail Mary küldetés március 19-én kerül a mozikba.

Ryan Gosling és Eva Mendes újra a nyilvánosság előtt

Ryan Gosling Jimmy Fallon műsorában népszerűsítette legújabb filmjét, a A Hail Mary küldetést. A talkshow során azonban egy váratlan pillanat is akadt: a színész megkérte a közönséget, hogy énekeljék el a Boldog szülinapot feleségének, Eva Mendesnek, aki vele érkezett a felvételre. A talkshowban Gosling nemcsak tapsolt, hanem maga is énekelt, Mendes pedig egy puszival köszönte meg a férfi figyelmességét.

Ryan Gosling és Eva Mendes 2011 óta alkotnak egy párt

A sztárpár mindig is igyekezett óvni a magánéletét. Első alkalommal 2011-ben találkoztak a Túl a fenyvesen forgatásán, és 2014-ben született első lányuk, Esmeralda, majd 2016-ban második gyermekük, Amada. A hírességek féltve őrzi gyermekeik magánéletét is, és annak ellenére, hogy a lányok már nyolc–tíz évesek, a szülők soha nem mutatták meg őket a nyilvánosságnak, és képeket, videókat sem osztanak róluk közösségi médiában.

A páros több mint egy évtizede nem jelent meg együtt a nyilvánosság előtt: legutóbb 2013-ban, a Túl a fenyvesen premierjén láthatták őket a vörös szőnyegen, a mostani közös szereplés így különleges pillanatnak számít a rajongók számára.

Bár Eva Mendes és Ryan Gosling ritkán mutatkoznak együtt, a talkshow-ban töltött idő alatt is egyértelmű volt, mennyire rajonganak egymásért. A pillantások és a közös nevetések mind azt mutatták, hogy a kapcsolatuk több mint tíz év után is erős és szeretetteljes, mi pedig szívből reméljük, hogy nem kell újabb 13 évet várnunk egy nyilvános megjelenésre.