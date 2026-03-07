Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 7., szombat Tamás

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
születésnap

Ryan Gosling és Eva Mendes 13 év után újra együtt jelent meg a nyilvánosság előtt – Fotó

születésnap Jimmy Fallon Ryan Gosling Eva Mendes
Rideg Léna
2026.03.07.
Akadnak olyan sztárpárok, akik szívesen szerepelnek együtt a nyilvánosság előtt, mások azonban féltve őrzik a magánéletüket. Ryan Gosling és Eva Mendes egyértelműen az utóbbiak közé tartoznak: a pár több mint tíz év után most Jimmy Fallon műsorában jelent meg együtt.

Ryan Gosling és Eva Mendes ritkán mutatkoznak együtt a nyilvánosság előtt, így minden egyes közös megjelenésük különleges esemény a rajongók számára. Március 5-én a sztárpár ismét a reflektorfénybe került, amikor Gosling Jimmy Fallon talkshow-jában népszerűsítette legújabb filmjét, a A Hail Mary küldetést, és közben egy váratlan, meghitt pillanatnak is tanúi lehettünk Mendes születésnapja alkalmából.

THE TONIGHT SHOW STARRING JIMMY FALLON -- Episode 2261 -- Pictured: (l-r) Host Jimmy Fallon, actress Eva Mendes, and actor Ryan Gosling during a surprise on Thursday, March 5, 2026 -- (Photo by: Todd Owyoung/NBC via Getty Images)
Ryan Gosling és Eva Mendes Jimmy Fallon műsorában.
Forrás: NBCUniversal
  • Ryan Gosling és Eva Mendes több mint 10 év után együtt mutatkoztak: Jimmy Fallon talkshow-jában jelentek meg.
  • A pár 2011 óta alkot egy párt, gyermekeik: Esmeralda (2014) és Amada (2016).
  • A szülők féltve őrzik magánéletüket.
  • A páros legutóbb 2013-ban, a Túl a fenyvesen premierjén jelent meg együtt a vörös szőnyegen.
  • A talkshow-ban egyértelmű volt, mennyire szeretetteljes és erős a kapcsolatuk, több mint tíz év után is.
  • Ryan Gosling közelgő filmje A Hail Mary küldetés március 19-én kerül a mozikba.

Ryan Gosling és Eva Mendes újra a nyilvánosság előtt

Ryan Gosling Jimmy Fallon műsorában népszerűsítette legújabb filmjét, a A Hail Mary küldetést. A talkshow során azonban egy váratlan pillanat is akadt: a színész megkérte a közönséget, hogy énekeljék el a Boldog szülinapot feleségének, Eva Mendesnek, aki vele érkezett a felvételre. A talkshowban Gosling nemcsak tapsolt, hanem maga is énekelt, Mendes pedig egy puszival köszönte meg a férfi figyelmességét.

Ryan Gosling és Eva Mendes 2011 óta alkotnak egy párt

A sztárpár mindig is igyekezett óvni a magánéletét. Első alkalommal 2011-ben találkoztak a Túl a fenyvesen forgatásán, és 2014-ben született első lányuk, Esmeralda, majd 2016-ban második gyermekük, Amada. A hírességek féltve őrzi gyermekeik magánéletét is, és annak ellenére, hogy a lányok már nyolc–tíz évesek, a szülők soha nem mutatták meg őket a nyilvánosságnak, és képeket, videókat sem osztanak róluk közösségi médiában.

A páros több mint egy évtizede nem jelent meg együtt a nyilvánosság előtt: legutóbb 2013-ban, a Túl a fenyvesen premierjén láthatták őket a vörös szőnyegen, a mostani közös szereplés így különleges pillanatnak számít a rajongók számára.

Bár Eva Mendes és Ryan Gosling ritkán mutatkoznak együtt, a talkshow-ban töltött idő alatt is egyértelmű volt, mennyire rajonganak egymásért. A pillantások és a közös nevetések mind azt mutatták, hogy a kapcsolatuk több mint tíz év után is erős és szeretetteljes, mi pedig szívből reméljük, hogy nem kell újabb 13 évet várnunk egy nyilvános megjelenésre.

Ryan Gosling új filmje hamarosan a mozikban

Ryan Gosling nemcsak a magánéletében aktív, hanem karrierjében is izgalmas időszak előtt áll: legközelebb a A Hail Mary küldetés című sci‑fi filmben láthatjuk, amelyben egy asztronautát alakít, aki a Föld megmentéséért küzd, a mozit március 19-én mutatják be.

Ezek is érdekelhetnek:

A világ egyik legszerencsésebb nője, Eva Mendes születésnapot ünnepel

A ma 52 éves Eva Mendez hátat fordított a filmiparnak és ma már inkább a családanya szerepében tündököl. Élete a tudatos választásokról és a belső prioritásokról szól.

Ryan Gosling nem tudja elengedni Ken szerepét: konyhája egy rózsaszín álom − Fotó

Nem tudni, hogy a Barbie-film hatása érződik-e Ryan Gosling konyháján vagy gyermekei anyja, Eva Mendes keze van-e a dologban.

Nem csak a Ryan Goslingokért vannak oda a nők: 10 dolog, ami eszméletlenül vonzó egy férfiban

Tévhit, hogy a nőknek csak a kigyúrt test és a nagy autó jön be. Egyáltalán nem ez jellemzi a számunkra vonzó férfiakat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu