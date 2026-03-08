Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026.03.08.
Nagy költők, írók nagy szerelmei – vajon mennyit tudsz róluk? Ez a kvíz most próbára teszi az irodalmi tudásodat. Nem lesz nehéz.

A magyar irodalom tele van szenvedéllyel, tragikus és beteljesült szerelmekkel. A múzsák nemcsak inspirálták a költőket, hanem sokszor maguk is legendává váltak. Most egy izgalmas rövid kvíz segítségével tesztelheted, mennyire ismered a versek mögött rejlő női sorsokat és történeteket.

Irodalmi villámkvíz a híres magyar múzsákról – teszteld most a tudásod!
Irodalmi villámkvíz a híres magyar múzsákról – teszteld most a tudásod!
Forrás: Shutterstock

Mennyire ismered költőink, íróink múzsáit – Villámkvíz

A múzsa eredetileg az ókori görög mitológiából ismert fogalom: a múzsák az istenek leányai voltak, a művészetek és tudományok pártfogói. A költők hozzájuk fohászkodtak ihletért, útmutatásért, belső fényért.
Az irodalomban a múzsa már nem feltétlenül mitológiai alak, hanem nagyon is valós személy: egy nő, aki érzelmileg, szellemileg vagy akár puszta jelenlétével inspirálja az alkotót. Nem mindig jelent beteljesült szerelmet, lehet plátói rajongás, elérhetetlen ideál, egy gyors fellángolás, de többnyire harmonikus házasság, szenvedélyes viszony. A múzsa az, aki megmozgatja a költő lelkét, aki szavakat csal elő a csendből, és aki nélkül talán meg sem születnének azok a sorok, amelyeket ma is idézünk. Így válik egy érzésből vers, egy tekintetből költemény, egy emberből pedig irodalomtörténeti fogalom. 
Töltsd ki villámgyorsan ezt a kvízt, és derítsd ki, igazi irodalomrajongó vagy-e!

Jöhetnek a kérdések? Kezdünk!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/7 Ki volt Petőfi Sándor múzsája, felesége, akihez a „Szeptember végén” című verset is írta?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/7 Mi volt Jókai Mór első feleségének, a híres színésznőnek a neve, mielőtt elvette a nagy író?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/7 Ki volt Léda, Ady Endre nagy szerelme?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/7 Ki volt Juhász Gyula plátói szerelme, akit verseiben Annának nevezett?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/7 „Óh mennyire szeretlek téged, ki szóra bírtad egyaránt a szív legmélyebb üregeiben cseleit szövő, fondor magányt s a mindenséget.” Kihez írta József Attila Óda című versében e sorokat?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/7 Ki volt Radnóti Miklós hűséges társa és múzsája, akihez a „Tétova óda” is köthető?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/7 „Már vénülő kezemmel fogom meg a kezedet, már vénülő szememmel őrizem a szemedet.” Kihez írta e sorokat Ady Endre?

 

Olvass tovább!

Múzsák, akik a legnagyobb költőket és írókat csókolták homlokon

Talán nem is léteznének a legmeghatározóbb irodalmi alkotások, ha ők nem lettek volna.

Bálok, botrányok, titkos szerelmek – Így élt a 19. század legnagyobb sztárírója, Jókai Mór

A 19. század ünnepelt írója nem csak könyveivel hódított. Jókai Mór igazi celeb volt: szerelmei, botrányai és sikerei egész Magyarországot lázban tartották.

Megcsalták, hat gyermeket veszített el, mégis örökre szeretett – Gyarmati Fanni története

Hűtlenség, háború és veszteségek formálták egy legendás házasság történetét. Gyarmati Fanni mégis haláláig őrizte Radnóti Miklós és a szerelmük emlékét.

 

