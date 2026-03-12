Oscar-díj rekorder, de egyetlen filmet sem tudnál felidézni tőle – Ő Daniel Day-Lewis

A sztárvilágban ritka az olyan karrier, amely egyszerre ennyire sikeres és ennyire rejtett. Daniel Day-Lewis nemcsak a szerepei miatt különleges, ő az egyetlen férfi színész a filmtörténelemben, aki háromszor nyerte el az Oscar-díjat a legjobb férfi főszereplő kategóriában. Mégsem tartozik azok közé a nevek közé, akiknek filmjeit mindenki gondolkodás nélkül sorolja. Ennek oka részben az, hogy ritkán forgatott, és minden szerepét rendkívül tudatosan választotta ki.
Miért számít különlegesnek Daniel Day-Lewis?
- Ő az egyetlen férfi színész, aki három Oscar-díjat nyert főszereplőként.
- Első hiteles alakítását az őt zaklató gyerekeknek köszöneti.
- A híres method acting módszer képviselője, minden szerepe a teljes átlényegülésről szól.
- Filmográfiájában húsz film sincs, mert gyakran évekre eltűnik két forgatás között.
- 2017-ben bejelentette visszavonulását, de egy megható ok miatt mégis visszatért.
Sir Daniel Michael Blake Day-Lewis brit-ír kettős állampolgárságú színész, aki 1957-ben született Londonban, művészcsaládban. Édesapja, Cecil Day-Lewis elismert költő volt, míg édesanyja Jill Balcon színésznőként dolgozott. Tehetsége már egészen fiatalon megmutatkozott, de nem egy iskolai színjátszókörben.
Mivel mindig is kitűnt kissé piperkőc stílusával és érzékenyebb lelkével, könnyű céltáblát jelentett a dél-londoni suhancoknak.
Annak érdekében, hogy a zaklatások befejeződjenek, a később három Oscar-díjat, négy BAFTA-díjat és két Golden Globe-díjat nyert Daniel Day-Lewis az egész életét meghatározó döntést hozott. Elsajátította a helyi akcentust, felvette az utcákat uraló gyerekek nyers modorát, és csatlakozott hozzájuk. Saját maga ezt tartja az első meggyőző alakításának.
A színész, aki mindig a saját szabályai szerint dolgozott
Daniel Day-Lewis – akit II. Erzsébet királynő 2014-ben lovaggá ütött – színházi szerepeiben is tündököl, de a világ nagyobb része csak a filmek által élvezheti tehetségét. Híres arról, hogy a forgatások idején szinte teljesen átlényegül a karakterévé. Ha például történelmi figurát alakít, hónapokig tanulmányozza a korszakot, a beszédstílust és az életmódot. Sokak szerint épp ez a megszállottság hitelességének titka. Ez az alapos felkészülés az egyik oka, amiért mi nézők kevés filmben csodálhatjuk meg tehetségét. A másik ok az, hogy bizony igencsak megválogatja szerepeit.
Bár a díjak tették igazán legendássá, több remek filmben is emlékezetes alakítást nyújtott. Szerepelt a Milan Kundera regényéből készült A lét elviselhetetlen könnyűsége adaptációban, az Apám nevében, Az ártatlanság korában, de a nagyközönséget Az utolsó mohikánnal vette le a lábáról. Hasonlóan emlékezetes alakítást nyújtott a New York bandái című filmben, amely a káromkodásrekorder Martin Scorsese egyik legmegosztóbb alkotása. A kegyetlen és karizmatikus Hentes Bill szerepében Day-Lewis szinte uralta a vásznat. Nem is csodálkozott senki, hogy ezért az alakításért Oscar-jelölést kapott. Ekkor azonban nem vihette haza az aranyszobrot, de előtte és utána is elnyerte a rangos elismerést – a filmtörténelemben egyedüliként nyerte el a legjobb férfi főszereplőnek járó Oscar-díjat.
Daniel Day-Lewis Oscar-díjas alakításai
A bal lábam – Christy Brown története (1989)
A filmben Christy Brown ír írót és festőt alakítja, aki agyi bénulással született, és csak a bal lábát tudta irányítani. A színész elképesztő fizikai és érzelmi hitelességgel formálta meg a karaktert, olyannyira, hogy a forgatási szünetekben is gyakran kerekesszékben maradt. Az alakításért 1990-ben megkapta első Oscar-díját.
Vérző olaj (2007)
Paul Thomas Anderson filmjében egy kíméletlen olajvállalkozót, Daniel Plainview-t alakította. A karakter ambíciója, kapzsisága és sötét személyisége szinte tapinthatóvá válik a vásznon, köszönhetően a színész elképesztő munkájának. Ezt pedig az akadémiai is látta, Daniel Day-Lewis így 2008-ban újabb Oscar-díjat kapott.
Lincoln (2012)
Steven Spielberg történelmi drámájában az Egyesült Államok 16. elnökét, Abraham Lincolnt formálta meg. Az alakítás annyira hiteles volt, hogy sok kritikus szerint a színész szinte teljesen eggyé olvadt a szerepével. A filmért, amely abban az évben rekord jelölést kapott, 2013-ban nyerte el harmadik Oscar-díját, ezzel történelmet írva a főszereplői kategóriában.
Visszavonulás, majd visszatérés
2017-ben Daniel Day-Lewis az egész filmvilágot meglepte, amikor bejelentette, hogy visszavonul a színészettől. A döntés azonban nem bizonyult véglegesnek. 2025-ben újra a kamerák elé állt az Anemone című alkotás kedvéért, amelyet fia, Ronan Day-Lewis rendezett. A projekt különösen személyes volt, hiszen a forgatókönyvet is közösen írták. A film egy családi történeten keresztül vizsgálja az emberi kapcsolatok és a múlt feldolgozásának kérdését. Daniel Day-Lewis ugyan kevés filmet készített, de szinte mindegyikben maradandót alkotott, ráadásul továbbra is ő az Oscar-díj rekorder.
