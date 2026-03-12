Oscar-díj rekorder, de egyetlen filmet sem tudnál felidézni tőle – Ő Daniel Day-Lewis

A sztárvilágban ritka az olyan karrier, amely egyszerre ennyire sikeres és ennyire rejtett. Daniel Day-Lewis nemcsak a szerepei miatt különleges, ő az egyetlen férfi színész a filmtörténelemben, aki háromszor nyerte el az Oscar-díjat a legjobb férfi főszereplő kategóriában. Mégsem tartozik azok közé a nevek közé, akiknek filmjeit mindenki gondolkodás nélkül sorolja. Ennek oka részben az, hogy ritkán forgatott, és minden szerepét rendkívül tudatosan választotta ki.

Daniel Day-Lewis a Vérző olajban nyújtott alakításáért kapta meg a második Oscar-díját a legjobb férfi főszereplő kategóriában.

Forrás: Northfoto/UPI Photo / eyevine

Miért számít különlegesnek Daniel Day-Lewis? Ő az egyetlen férfi színész, aki három Oscar-díjat nyert főszereplőként.

Első hiteles alakítását az őt zaklató gyerekeknek köszöneti.

A híres method acting módszer képviselője, minden szerepe a teljes átlényegülésről szól.

Filmográfiájában húsz film sincs, mert gyakran évekre eltűnik két forgatás között.

2017-ben bejelentette visszavonulását, de egy megható ok miatt mégis visszatért.

Sir Daniel Michael Blake Day-Lewis brit-ír kettős állampolgárságú színész, aki 1957-ben született Londonban, művészcsaládban. Édesapja, Cecil Day-Lewis elismert költő volt, míg édesanyja Jill Balcon színésznőként dolgozott. Tehetsége már egészen fiatalon megmutatkozott, de nem egy iskolai színjátszókörben.

Mivel mindig is kitűnt kissé piperkőc stílusával és érzékenyebb lelkével, könnyű céltáblát jelentett a dél-londoni suhancoknak.

Annak érdekében, hogy a zaklatások befejeződjenek, a később három Oscar-díjat, négy BAFTA-díjat és két Golden Globe-díjat nyert Daniel Day-Lewis az egész életét meghatározó döntést hozott. Elsajátította a helyi akcentust, felvette az utcákat uraló gyerekek nyers modorát, és csatlakozott hozzájuk. Saját maga ezt tartja az első meggyőző alakításának.

A színész, aki mindig a saját szabályai szerint dolgozott

Daniel Day-Lewis – akit II. Erzsébet királynő 2014-ben lovaggá ütött – színházi szerepeiben is tündököl, de a világ nagyobb része csak a filmek által élvezheti tehetségét. Híres arról, hogy a forgatások idején szinte teljesen átlényegül a karakterévé. Ha például történelmi figurát alakít, hónapokig tanulmányozza a korszakot, a beszédstílust és az életmódot. Sokak szerint épp ez a megszállottság hitelességének titka. Ez az alapos felkészülés az egyik oka, amiért mi nézők kevés filmben csodálhatjuk meg tehetségét. A másik ok az, hogy bizony igencsak megválogatja szerepeit.