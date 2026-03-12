Keresed a tavaszi formád? Zsírrobbantó retekkrémlevessel újra rátalálhatsz

A bejgli és a mézeskalács már a múlté, vezekeltél is miattuk eleget. Most, hogy már itt a tavasz, feloldozunk vétkeid alól, és még egy retekkrémleves recepttel is kedveskedünk. Tökéletes kiegészítője lehet méregtelenítő diétádnak és a tavaszi böjtnek is, nem mellesleg lerobbantja rólad a téli nassok miatt keletkezett kilókat.
A zsírgyilkos retekkrémleves
- A retek remek tavaszindító szuperzöldség, ugyanis tele van ásványi anyagokkal és C-vitaminnal, sok benne az A-, B1-, B6-vitamin, valamint a kalcium, magnézium és a vas is.
- Egy tányér könnyű retekkrémleves teltségérzetet ad anélkül, hogy túl sok kalóriát vinnél be.
- Íme a zsírrobbantó retekkrémleves-recept, amely májusra megszabadíthat a felesleges kilóktól.
A retek nyers formában talán igen, de krémleves formájában egyáltalán nem terheli meg az emésztést. Tekints rá szezonális szuperzöldségként, hiszen friss, ropogós, tele van értékes tápanyagokkal, ráadásul természetes módon támogatja az anyagcserét.
Alacsony kalóriatartalmú zöldség, jelentős mennyiségű C-vitamint, rostot, A-, B1- és B6-vitamint és antioxidánsokat tartalmaz. Ha mellé még némi plusz vitamint is beviszel kapszula formájában, az immunrendszered rövid idő elteltével újra csúcsformába kerülhet.
A retekben kénes vegyületek is találhatók, amelyek serkenthetik a máj működését és a zsírbontást. Víztartalma magas, így természetes módon segíti a méregtelenítést és a szervezet hidratálását. Egy tányér könnyű retekkrémleves teltségérzetet ad anélkül, hogy túl sok kalóriát vinnél be, ezért remek választás lehet, ha szeretnéd lerobbantani magadról a tél során felszedett felesleges kilókat.
Zsírrobbantó retekkrémleves-recept
Hozzávalók (4 adaghoz)
- 2 csokor piros retek
- 1 kisebb fej vöröshagyma
- 1 gerezd fokhagyma
- 1 közepes édesburgonya vagy karfiol
- 1 evőkanál olívaolaj
- 7 dl zöldségalaplé
- 1 dl főzőtejszín vagy natúr joghurt (diétához joghurt ajánlott)
- só, bors ízlés szerint
- friss petrezselyem vagy snidling a tálaláshoz
Elkészítés
1. A retket alaposan mosd meg, majd szeleteld fel.
2. A vöröshagymát és a fokhagymát aprítsd fel, a burgonyát kockázd fel.
3. Egy lábasban hevítsd fel az olívaolajat, majd párold üvegesre a hagymát és a fokhagymát.
4. Add hozzá az édesburgonyát (vagy a karfiolt) és a retket, majd öntsd fel az alaplével.
5. Főzd közepes lángon körülbelül 15–20 percig, amíg a zöldségek megpuhulnak.
6. Botmixerrel turmixold krémesre, majd keverd hozzá a tejszínt vagy a joghurtot.
7. Sózd, borsozd ízlés szerint, és szórd meg friss zöldfűszerekkel.
Ha szeretnél egészségesebb fogásokat beiktatni a mindennapokba, ez az egyszerű étel remek kiindulópont lehet. Egy tál finoman ízesített retekkrémleves frissít és rostokkal lát el, segíthet könnyebbé tenni a tavaszi böjti időszakot vagy a fogyást. Iktasd be hetente legalább egyszer, vedd rá magad egy kellemes sétára, kerékpározásra, vagy egyszerűen csak végezd el ezt a zsigeri zsírégető edzéstervet, ha úgy érzed, májusra jobb formába szeretnél lendülni.
