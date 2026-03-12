Keresed a tavaszi formád? Zsírrobbantó retekkrémlevessel újra rátalálhatsz

A bejgli és a mézeskalács már a múlté, vezekeltél is miattuk eleget. Most, hogy már itt a tavasz, feloldozunk vétkeid alól, és még egy retekkrémleves recepttel is kedveskedünk. Tökéletes kiegészítője lehet méregtelenítő diétádnak és a tavaszi böjtnek is, nem mellesleg lerobbantja rólad a téli nassok miatt keletkezett kilókat.

Retek, a télvégi vitaminbomba, a tavaszindító szuperzöldség és a retekkrémleves alapja.

A zsírgyilkos retekkrémleves A retek remek tavaszindító szuperzöldség, ugyanis tele van ásványi anyagokkal és C-vitaminnal, sok benne az A-, B1-, B6-vitamin, valamint a kalcium, magnézium és a vas is.

Egy tányér könnyű retekkrémleves teltségérzetet ad anélkül, hogy túl sok kalóriát vinnél be.

Íme a zsírrobbantó retekkrémleves-recept, amely májusra megszabadíthat a felesleges kilóktól.

A retek nyers formában talán igen, de krémleves formájában egyáltalán nem terheli meg az emésztést. Tekints rá szezonális szuperzöldségként, hiszen friss, ropogós, tele van értékes tápanyagokkal, ráadásul természetes módon támogatja az anyagcserét.

Alacsony kalóriatartalmú zöldség, jelentős mennyiségű C-vitamint, rostot, A-, B1- és B6-vitamint és antioxidánsokat tartalmaz. Ha mellé még némi plusz vitamint is beviszel kapszula formájában, az immunrendszered rövid idő elteltével újra csúcsformába kerülhet.

A retekben kénes vegyületek is találhatók, amelyek serkenthetik a máj működését és a zsírbontást. Víztartalma magas, így természetes módon segíti a méregtelenítést és a szervezet hidratálását. Egy tányér könnyű retekkrémleves teltségérzetet ad anélkül, hogy túl sok kalóriát vinnél be, ezért remek választás lehet, ha szeretnéd lerobbantani magadról a tél során felszedett felesleges kilókat.

A retekkrémleves tele van vitaminokkal és zsírrobbsantó is.

Zsírrobbantó retekkrémleves-recept

Hozzávalók (4 adaghoz)

2 csokor piros retek

1 kisebb fej vöröshagyma

1 gerezd fokhagyma

1 közepes édesburgonya vagy karfiol

1 evőkanál olívaolaj

7 dl zöldségalaplé

1 dl főzőtejszín vagy natúr joghurt (diétához joghurt ajánlott)

só, bors ízlés szerint

friss petrezselyem vagy snidling a tálaláshoz

Elkészítés

1. A retket alaposan mosd meg, majd szeleteld fel.

2. A vöröshagymát és a fokhagymát aprítsd fel, a burgonyát kockázd fel.