Hangolódj a nőnapra: 3 remek film a nők nagyságáról

A nőnap jó alkalom arra, hogy megálljunk egy pillanatra, és végiggondoljuk, mit is jelent nőnek lenni. Ebben filmajánlónk is nagy segítségedre lesz. Az alkotások három, teljesen különböző műfajon keresztül mesélnek a női bátorságról, önazonosságról és a saját hang megtalálásáról.

A Frida Kahlo életét bemutató alkotáson túl, vár még két meglepetés a nőnapi filmajánlónkban.

Forrás: profimedia

Filmajánló: három történet, háromféle női erő Bátorság és önfeláldozás – amikor kilépsz a megszokott szerepekből.

Önazonosság és önelfogadás – amikor szembenézel azzal, ki is vagy valójában.

Szenvedély és alkotóerő – amikor a fájdalomból is művészet születik.

A női nagyságra nincs recept, hiszen messze nem egyetlen formában létezik. Néha karddal a kézben, néha rózsaszín tűsarkúban, máskor festőecsettel a kézben mutatkozik meg. A hétköznapok sodrása olykor eltávolít attól, amire a nőnap minden évben emlékeztetni próbál minket: a bennünk lakozó végtelen erőre. A következő három alkotás eltérő világokba repít, mégis ugyanarról mesél. Arról, hogy nőként mennyi bátorság, kreativitás és kitartás rejlik bennünk, még akkor is, ha ezt néha elfelejtjük.

Nőnapi filmajánló - Inspiráló filmek nőknek

Mulan (1998)

Mit taníthat nekünk egy mesefilm? Rengeteg mindent! Ez a nagyszerű Disney-alkotás lecsupaszítva egy fiatal lány történetét meséli el, aki apja helyett vonul be a hadseregbe, hogy megvédje családját és hazáját. Mulan férfinak álcázva magát lép be egy olyan világba, ahol a nőknek nincs helyük, legalábbis a hagyományok szerint. A film a női erőt nem külső szépségben vagy megfelelésben méri, hanem kitartásban és leleményességben. Azt üzeni, hogy nem kell másnak lenned ahhoz, hogy értékes legyél. Sőt, olykor pont az kell, hogy merj szembemenni az elvárásokkal. Mulan története különösen inspiráló lehet számodra, ha úgy érzed, nem illesz bele a rád osztott szerepbe.

Barbie (2023)

Az elmúlt évek egyik legmegosztóbb és legszórakoztatóbb filmje első pillantásra csak a gyerekkori példaképünk és kedvenc játékunk élőszereplős mesevilágáról szól. Valójában azonban nagyon is húsba vágó kérdéseket tesz fel a női identitásról. Barbie útja az önismeret és az önelfogadás története. Mit jelent nőnek lenni egy olyan világban, ahol egyszerre várnak el tökéletességet és alkalmazkodást? A film humorral és iróniával mutat rá a társadalmi elvárások ellentmondásaira. Arra biztat, hogy merjünk kilépni a dobozból, még akkor is, ha az rózsaszín és csillogó. A női nagyság itt az önreflexióban és a sebezhetőség felvállalásában rejlik.

Frida (2002)

A mexikói festő, Frida Kahlo életét bemutató film mélyen személyes és szenvedélyes alkotás. A történet középpontjában az a nő áll, aki testi fájdalmai és viharos szerelmei ellenére sem adta fel önmagát és művészetét. Frida története arra emlékeztet, hogy a női erő sokszor csendes, belső küzdelmekből születik, és elképesztően rendíthetetlen tud lenni. A film a kreativitás, a szabadság és az önkifejezés kapcsolatát hangsúlyozza, arra ösztönözve, hogy merjük megtalálni azt, amiben ki tudunk teljesedni.