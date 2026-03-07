Lady Gaga nagy bejelentést tett: "Hamarosan összeházasodunk"

Az énekesnő a Bruno Mars Romantic Radio című iHeartRadio-műsorának élő közvetítésében osztotta meg a hírt. A bejelentés szerint Lady Gaga és Michael Polansky esküvőjére már nem kell sokat várni, és az is kiderült, hogy a pár inkább ceremóniát tervez.

Lady Gaga és Michael Polansky hamarosan összeházasodnak.

Forrás: Getty Images North America

A pár kisebb, meghitt esküvőt szeretne.

Az esküvő időpontja a Mayhem Ball turné alatt vagy után lehet.

Gaga turnéja április 13-án ér véget a Madison Square Garden színpadán.

Polansky eredetileg egy fűszállal kérte meg az énekesnő kezét, később pedig egy 2 millió dolláros gyűrűt adott neki.

Lady Gaga és Michael Polansky meghitt esküvőt terveznek

A rádióműsorban elhangzott üzenetében Lady Gaga egyértelművé tette, hogy kapcsolatuk új szakaszba lép. „A vőlegényemmel egész évben utaztunk, de hamarosan összeházasodunk. Reméltük, hogy választasz nekünk egy különleges dalt” – mondta a 39 éves énekesnő a műsorvezetőnek. Az is kiderült, hogy a pár meghitt, intim ceremóniát szeretne. „Nem akarunk igazán nagy esküvőt, olyat szervezünk, amit élvezünk is. Sok szempontból már most is házasnak érezzük magunkat, szóval sok minden nem változik” – idézi Polanskyt a Page Six. Lady Gaga Mayhem Ball turnéja április 13-án zárul New Yorkban, a legendás Madison Square Garden színpadán, így a ceremónia akár a turné alatt, akár közvetlenül utána is lehet.

Mikor volt Lady Gaga és Michael Polansky eljegyzése?

Azt, hogy menyasszony, Lady Gaga egy kötetlen beszélgetés során árulta el 2024-ben, amikor a francia miniszterelnöknek bemutatta vőlegényét a 2024-es párizsi olimpián. Polansky 38. születésnapján jegyezte el az énekesnőt. Lady Gaga 2025 márciusában a The Howard Stern Show műsorban elárulta, hogy vőlegénye eredetileg egy fűszállal kérte meg a kezét. Később azonban egy 2 millió dollár értékű eljegyzési gyűrűt is ajándékozott neki.

A párt először 2020-ban hozták kapcsolatba egymással, amikor egy szilveszteri partin Las Vegasban csókolózva fotózták le őket. Kapcsolatukat az Instagramra feltöltött, a 2020-as Super Bowlon, Miamiban készült képekkel tették hivatalossá.