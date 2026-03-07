Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Most mindenki Meghan Markle fast fashion kabátját akarja, és mi megtaláltuk

brit királyi család Meghan Markle tavaszi divat
Ragyogj úgy, mint a sussexi hercegné! Meghan Markle tavaszi kabátja hatalmas divatlavinát indított, és mi megtaláltuk a konkrét alapdarabot, illetve 5 másik tökéletes alternatívát. Erre a szabásra minden divatrajongónak szüksége lesz idén tavasszal!

Meghan Markle és Harry herceg a napokban Jordániába látogatott, hogy a WHO küldöttségével közösen felkeressék a Nemzeti Addiktológiai Rehabilitációs Központot. Meghan az eseményhez egy tőle megszokott, végtelenül letisztult, mégis izgalmas szettet választott, amelyben bravúrosan vegyítette a luxusmárkákat a mindenki számára elérhető darabokkal. Mutatjuk a konkrét kabátot, amit a hercegné is viselt, és öt másik alternatívát, hogy az elsők között tedd magadévá 2026 legnagyobb trendjét! 

Meghan Markle és Harry herceg
Harry herceg és Meghan Markle az elmúlt napokban Jordániában.
Meghan Markle új stílusbravúrja trendet teremtett 

  • A funnel nyakú kabátok az idei év legnagyobb szenzációi lesznek.  
  • Ez az új, modern szabás tökéletes tavaszra, ha az egyszerű bőrkabát helyett valami sikkesebbre vágysz.
  • Te is viselheted ugyanazt a kabátot, mint Meghan Markle!  

A hercegné egy taupe színű, tűzött Zara kiskabátot választott, amelyet egy fekete, széles szárú öltönynadrággal és egy klasszikus pamut felsővel tett teljessé. Az öltözék igazi fénypontja azonban a lábbelije volt: egy bársony, lekerekített orrú, hátul arany logóval díszített, alacsony sarkú Chanel körömcipő tette fejedelmivé a megjelenését. Meghan tökéletesen bravúrozik a fast fashion és a luxus divatházak darabjai között, mostani szettje is bizonyítja. Ki gondolta volna, hogy a Chanel ilyen sikkes lehet a hétköznapi márkákkal is? 

Meghan Markle Zara kabát
Meghan Markle új kabátja megalapozta 2026 legnagyobb trendjét.
A kiegészítők terén Meghan a 'csendes luxus' híve maradt – persze ezt az esemény is megkövetelte. Otthon hagyta gyémánt eljegyzési gyűrűjét és a feltűnőbb ékszereket; mindössze ikonikus Cartier Love karkötőjét és walesi aranyból készült karikagyűrűjét viselte. Érdekesség, hogy a meglepetésszerű kétnapos út során ez volt a második alkalom, hogy híresség a spanyol fast fashion óriás, a Zara mellett tette le a voksát. Szerdán, Ammánba érkezésekor egy hófehér Veronica Beard kosztümöt dobott fel egy egyszerűbb Zara szandállal. 

Meghan Markle 2026
Meghan Markle igazi trendteremtő.
Bármilyen meglepő, a fast fashion darabokért a brit királyi család is rajong. Meghan és Katalin hercegné rendszeresen csempésznek be egy-egy olcsóbb kincset a minimalista ruhatárukba, amivel valóságos lavinát indítanak el: az általuk viselt fazonok pillanatok alatt elkapkodott világslágerré válnak. Ha ők felveszik, a készletek percek alatt kimerülnek, hiszen ki ne akarna egy modern hercegné szettjében tündökölni?  

2026 legnagyobb trendje a funnel neck 

Az angol funnel neck kifejezés egy magas, díszgalléros szabást takarja; kicsit olyan, mint egy tág garbó és a sikkes csónaknyak keveredése. Az idei szezon abszolút kedvence, a finom kötöttektől a strukturált kabátokig minden verzióban hódít. Miután a kifutókat és a street style ikonokat már megigézte, most Meghan Markle is bebizonyította, mennyire elegáns tud lenni ez a fazon. Tökéletes választás, ha felfrissítenéd a ruhatárad még a tavasz előtt

Megtaláltuk a konkrét kabátot, amit Meghan is viselt, és 5 másik alternatívát, hogy szabadon válogathass ebben a trendben! 

legjobb funnel neck kabátok
1. Housebrand Kabát állógallérral 8.395 Ft, 2. H&M Rövid, túlméretezett tölcsérnyakú ballonkabát 49.116 Ft, 3. Shop.mango Gyapjú tölcsérnyakú dzseki 39.995 Ft,, 4. Zara ZW COLLECTION WOOL BLEND TOPSTITCHED JACKET 39.995 Ft , 5. Stradivarius Oversize, puha tapintású ballonkabát 20.995 Ft, 6. Zalando Vero Moda VMBABETTEROSA - Köpeny - chocolate brown 19.990 Ft 
