Most mindenki Meghan Markle fast fashion kabátját akarja, és mi megtaláltuk

Meghan Markle és Harry herceg a napokban Jordániába látogatott, hogy a WHO küldöttségével közösen felkeressék a Nemzeti Addiktológiai Rehabilitációs Központot. Meghan az eseményhez egy tőle megszokott, végtelenül letisztult, mégis izgalmas szettet választott, amelyben bravúrosan vegyítette a luxusmárkákat a mindenki számára elérhető darabokkal. Mutatjuk a konkrét kabátot, amit a hercegné is viselt, és öt másik alternatívát, hogy az elsők között tedd magadévá 2026 legnagyobb trendjét!

Harry herceg és Meghan Markle az elmúlt napokban Jordániában.

Forrás: northfoto

Meghan Markle új stílusbravúrja trendet teremtett A funnel nyakú kabátok az idei év legnagyobb szenzációi lesznek.

Ez az új, modern szabás tökéletes tavaszra, ha az egyszerű bőrkabát helyett valami sikkesebbre vágysz.

Te is viselheted ugyanazt a kabátot, mint Meghan Markle!

A hercegné egy taupe színű, tűzött Zara kiskabátot választott, amelyet egy fekete, széles szárú öltönynadrággal és egy klasszikus pamut felsővel tett teljessé. Az öltözék igazi fénypontja azonban a lábbelije volt: egy bársony, lekerekített orrú, hátul arany logóval díszített, alacsony sarkú Chanel körömcipő tette fejedelmivé a megjelenését. Meghan tökéletesen bravúrozik a fast fashion és a luxus divatházak darabjai között, mostani szettje is bizonyítja. Ki gondolta volna, hogy a Chanel ilyen sikkes lehet a hétköznapi márkákkal is?

Meghan Markle új kabátja megalapozta 2026 legnagyobb trendjét.

Forrás: northfoto

A kiegészítők terén Meghan a 'csendes luxus' híve maradt – persze ezt az esemény is megkövetelte. Otthon hagyta gyémánt eljegyzési gyűrűjét és a feltűnőbb ékszereket; mindössze ikonikus Cartier Love karkötőjét és walesi aranyból készült karikagyűrűjét viselte. Érdekesség, hogy a meglepetésszerű kétnapos út során ez volt a második alkalom, hogy híresség a spanyol fast fashion óriás, a Zara mellett tette le a voksát. Szerdán, Ammánba érkezésekor egy hófehér Veronica Beard kosztümöt dobott fel egy egyszerűbb Zara szandállal.

Meghan Markle igazi trendteremtő.

Forrás: northfoto

Bármilyen meglepő, a fast fashion darabokért a brit királyi család is rajong. Meghan és Katalin hercegné rendszeresen csempésznek be egy-egy olcsóbb kincset a minimalista ruhatárukba, amivel valóságos lavinát indítanak el: az általuk viselt fazonok pillanatok alatt elkapkodott világslágerré válnak. Ha ők felveszik, a készletek percek alatt kimerülnek, hiszen ki ne akarna egy modern hercegné szettjében tündökölni?