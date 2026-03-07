Most mindenki Meghan Markle fast fashion kabátját akarja, és mi megtaláltuk

Meghan Markle és Harry herceg a napokban Jordániába látogatott, hogy a WHO küldöttségével közösen felkeressék a Nemzeti Addiktológiai Rehabilitációs Központot. Meghan az eseményhez egy tőle megszokott, végtelenül letisztult, mégis izgalmas szettet választott, amelyben bravúrosan vegyítette a luxusmárkákat a mindenki számára elérhető darabokkal. Mutatjuk a konkrét kabátot, amit a hercegné is viselt, és öt másik alternatívát, hogy az elsők között tedd magadévá 2026 legnagyobb trendjét!
Meghan Markle új stílusbravúrja trendet teremtett
- A funnel nyakú kabátok az idei év legnagyobb szenzációi lesznek.
- Ez az új, modern szabás tökéletes tavaszra, ha az egyszerű bőrkabát helyett valami sikkesebbre vágysz.
- Te is viselheted ugyanazt a kabátot, mint Meghan Markle!
A hercegné egy taupe színű, tűzött Zara kiskabátot választott, amelyet egy fekete, széles szárú öltönynadrággal és egy klasszikus pamut felsővel tett teljessé. Az öltözék igazi fénypontja azonban a lábbelije volt: egy bársony, lekerekített orrú, hátul arany logóval díszített, alacsony sarkú Chanel körömcipő tette fejedelmivé a megjelenését. Meghan tökéletesen bravúrozik a fast fashion és a luxus divatházak darabjai között, mostani szettje is bizonyítja. Ki gondolta volna, hogy a Chanel ilyen sikkes lehet a hétköznapi márkákkal is?
A kiegészítők terén Meghan a 'csendes luxus' híve maradt – persze ezt az esemény is megkövetelte. Otthon hagyta gyémánt eljegyzési gyűrűjét és a feltűnőbb ékszereket; mindössze ikonikus Cartier Love karkötőjét és walesi aranyból készült karikagyűrűjét viselte. Érdekesség, hogy a meglepetésszerű kétnapos út során ez volt a második alkalom, hogy híresség a spanyol fast fashion óriás, a Zara mellett tette le a voksát. Szerdán, Ammánba érkezésekor egy hófehér Veronica Beard kosztümöt dobott fel egy egyszerűbb Zara szandállal.
Bármilyen meglepő, a fast fashion darabokért a brit királyi család is rajong. Meghan és Katalin hercegné rendszeresen csempésznek be egy-egy olcsóbb kincset a minimalista ruhatárukba, amivel valóságos lavinát indítanak el: az általuk viselt fazonok pillanatok alatt elkapkodott világslágerré válnak. Ha ők felveszik, a készletek percek alatt kimerülnek, hiszen ki ne akarna egy modern hercegné szettjében tündökölni?
2026 legnagyobb trendje a funnel neck
Az angol funnel neck kifejezés egy magas, díszgalléros szabást takarja; kicsit olyan, mint egy tág garbó és a sikkes csónaknyak keveredése. Az idei szezon abszolút kedvence, a finom kötöttektől a strukturált kabátokig minden verzióban hódít. Miután a kifutókat és a street style ikonokat már megigézte, most Meghan Markle is bebizonyította, mennyire elegáns tud lenni ez a fazon. Tökéletes választás, ha felfrissítenéd a ruhatárad még a tavasz előtt.
Megtaláltuk a konkrét kabátot, amit Meghan is viselt, és 5 másik alternatívát, hogy szabadon válogathass ebben a trendben!
Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.
Tekintsd meg további brit királyi családos divatcikkeinket is: