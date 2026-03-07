A csillagjegyed elárulta: ide kell elutaznod idén a születési hónapod szerint

Biztosan neked is volt már olyan érzésed, hogy egy-egy hely egyszerűen vonz – mintha a csillagok intézték volna így. Az asztrológia szerint a születési hónapod sok mindent elárul arról, melyik úti cél illik leginkább a személyiségedhez. Most felfedjük az igazságot – te pedig készülhetsz álmaid utazására!

A születési hónapod azt kiabálja, hogy „utazásra fel” – úgyhogy jobb, ha hallgatsz rá!

Forrás: Shutterstock

Vajon mi áll a bakancslista élén? – A születési hónapod elárulja!

Felkészültél már a 2026-os nyárra? Ha nem kedveled a Magyarországra érkező mediterrán éghajlatot, akkor a horoszkópod talán arra fog sarkallni, hogy hidegebb tájra látogass el – de ha forró a véred, akkor meglehet, hogy egzotikus gyönyöröket tartogat számodra a születési hónapod. Reméljük, te nem azok közé tartozol, akik rosszul érzik magukat, ha szabadságot vettek ki! Az álomnyaralásod alatt ugyanis aligha jut idő a bűntudatra!

Felejtsd el a szerelmi horoszkópot, és fókuszálj a belső boldogságod megélésére – amit most, a Tűz Ló évében az utazás fog elhozni!

Hova utazzak el a születési hónapom alapján?

Január – Reykjavík, Izland

A határozott és céltudatos januári születésűeknek izgalmakkal teli, mégis békés táj kell. Reykjavík jeges és fénypompás tája inspirálni fog, a kultúra és az emberek pedig új energiákkal fognak feltölteni.

Február – Kyoto, Japán

Az intuitív és igencsak művészi lelkedhez ez a hely tökéletesen fog passzolni! A csendes templomok és a tavaszi cseresznyevirágzás soha nem látott harmóniával fog eltölteni – úgyhogy érdemes a cseresznyevirágzás idejére időzíteni a váratlan utazást!

Március – Lisszabon, Portugália

A kalandvágyó márciusi ifjaknak valami pezsgő, gyönyörű és kultúrával telített hely kell! Az sem elhanyagolható, hogy Lisszabonnak gyönyörű tengerparti strandjai vannak, ami a természetet és a tengert imádó lelkednek felüdülést fog hozni!

Április – Marrákes, Marokkó

A te energiával teli jegyedhez egy bazárokkal teli, színpompás különlegesség illik! Marrákes pedig ezt egzotikus illatokkal és napfényes terekkel fogja megadni neked.

Május – Provence, Franciaország

A májusiak szeretik a szépet és a nyugalmat. A levendulamezők illata mindent megad, amire vágyhatsz, az ikonikus provence-i táj pedig egész biztosan le fog nyűgözni.