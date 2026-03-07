5 bizarr dolog, ami tilos a brit királyi család tagjainak − Videó

A brit királyi család élete sem fenékig tejfel. Íme, az 5 legbizarrabb dolog, ami szigorúan tilos a Buckingham-palota lakói számára.

A brit királyi család tagjainak szigorú szabályokat és protokollt kell követniük.

Forrás: Getty Images

A brit királyi család tagjai ezeket soha nem tehetik meg

1. Tiltott az autogram: a királyi család tagjai számára szigorúan tilos az aláírás adása, hacsak nem hivatalos dokumentumot szignóznak.

2. Nem utazhatnak együtt közvetlen örökösök: biztonsági okokból a trónöröklési sorban állók nem repülhetnek egy gépen, hogy egy esetleges baleset ne veszélyeztesse az öröklési rendet. Bizony, itt bizony nincs közös családi kiruccanás.

3. Nem használhatnak nyilvánosan emojikat vagy szlenget, sőt az is meg van szabva, mit posztolhatnak a közösségi oldalaikon: a brit királyi családban nincs helye a lazaságnak.

4. A női családtagok nem ülhetnek keresztbe tett lábakkal hivatalos eseményen: Az etikett szerint a térdeknek szorosan egymás mellett kell maradniuk, vagyis a klasszikus „duchess slant” testtartás az elfogadott.

5. És a talán legmeglepőbb: tilos a tengeri herkentyűk fogyasztása, különösen a hivatalos eseményeken vagy utazások során, mivel a kagylófélék nagyobb ételmérgezési kockázatot hordoznak.

