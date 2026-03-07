Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 7., szombat

5 bizarr dolog, ami tilos a brit királyi család tagjainak − Videó

2026.03.07.
A brit királyi család tagjainak szigorú szabályokat és protokollt kell követniük.

A brit királyi család élete sem fenékig tejfel. Íme, az 5 legbizarrabb dolog, ami szigorúan tilos a Buckingham-palota lakói számára. 

Forrás: Getty Images

A brit királyi család tagjai ezeket soha nem tehetik meg

1. Tiltott az autogram: a királyi család tagjai számára szigorúan tilos az aláírás adása, hacsak nem hivatalos dokumentumot szignóznak.

2. Nem utazhatnak együtt közvetlen örökösök: biztonsági okokból a trónöröklési sorban állók nem repülhetnek egy gépen, hogy egy esetleges baleset ne veszélyeztesse az öröklési rendet. Bizony, itt bizony nincs közös családi kiruccanás.

3. Nem használhatnak nyilvánosan emojikat vagy szlenget, sőt az is meg van szabva, mit posztolhatnak a közösségi oldalaikon: a brit királyi családban nincs helye a lazaságnak.

4. A női családtagok nem ülhetnek keresztbe tett lábakkal hivatalos eseményen: Az etikett szerint a térdeknek szorosan egymás mellett kell maradniuk, vagyis a klasszikus „duchess slant” testtartás az elfogadott.

5. És a talán legmeglepőbb: tilos a tengeri herkentyűk fogyasztása, különösen a hivatalos eseményeken vagy utazások során, mivel a kagylófélék nagyobb ételmérgezési kockázatot hordoznak.

@life.hu_official

5 bizarr dolog, ami tilos a brit királyi család tagjainak A királyi család élete sem fenékig tejfel. A család tagjainak szigorú szabályokat és protokollt kell követniük. #life #royal #britishroyalfamily #rules #buckinghampalace #royalfamily #britkirályicsalád #szabályok #királyicsalád

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

III. Károly király békülne: Harry herceg és Meghan Markle új otthont kaphat Windsorban

Újabb fordulat jöhet a brit királyi család történetében: a hírek szerint III. Károly király azt fontolgatja, hogy a windsori Royal Lodge birtokot ajánlja fel Harry hercegnek és feleségének, Meghan Markle-nek.

Daryl Hannah nekiment a JFK Jr.-ról szóló sorozatnak: hazugságokkal vádolja a készítőket

Éles hangú publicisztikában bírálta Darryl Hannah a Ryan Murphy nevéhez kötődő Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette című minisorozatot. A Csobbanás című film sztárja írásában azt állítja, hogy a produkció félrevezető módon ábrázolja őt.

Új részletek Britney Spears legújabb botrányáról: nyilvánosságra kerültek a segélyhívó központ felvételei

A rendőrségi jelentések és a segélyhívó központ felvételei alapján a popsztár járműve feltűnően veszélyesen közlekedett az autópályán. Az ügyet jelenleg is vizsgálják, Britney Spears képviselője reagált a történtekre.

 

