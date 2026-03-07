A táskád szerint hűséges vagy felszínes barát vagy? Derítsd ki 2 perc alatt

A barátság az egyik legfontosabb érzelmi kötelék az életünkben. Vannak kapcsolatok, amelyek csendesen, évek alatt mélyülnek el, míg mások intenzíven, szinte azonnal alakulnak ki. Egy biztos, mindannyian más szerepet töltünk be a baráti körünkben. Van, aki a támasz, van, aki a szervező, és van, aki hangulatfelelős. Ezeket a szerepeket pedig a legritkább esetben választjuk tudatosan. Most itt a lehetőség, hogy belenézz az önismereti tükrünkbe. Barátságtesztünkkel pillanatok alatt kiderítheted, milyen barát vagy valójában.

Táskás barátságteszt: melyiket választanád?

Forrás: 123.rf.com

Barátságteszt: egy döntés, több réteg A választásod árulkodhat arról, mennyire vagy érzelmileg elérhető.

Kiderülhet, inkább stabil háttérember vagy, netán te hozod a lendületet a barátságaidba.

Arra is választ kaphatsz, hogyan kezeled a felelősséget a kapcsolataidban.

A személyiségtesztek azért annyira izgalmasak, mert játékos formában segítenek ránézni a saját működésünkre. Ez a kétperces barátságteszt most épp a táskaviselési szokásod alapján ad választ a kérdésedre: „Milyen barát vagyok valójában?” Hiszen a fejünkben gyakran a realitástól elszakadva, bizony más, talán kissé idealizált kép él saját magunkról.

Táskás barátságteszt

Az nem titok, hogy nekünk, nőknek több táskánk van. Évszaktól, alkalomtól, programtól és ruhától is függhet, hogy épp melyikkel lépünk ki az ajtón. Lehet, hogy a praktikussága vagy a formája miatt, de mindannyiunknak van egy kedvenc darabja, amit jóval gyakrabban és szívesebben visel. Most nézz magadba, és ez alapján válassz egyet a felsorolt táskatípusok közül:

A: Tote táska

B: Válltáska

C: Hátizsák

D: Kis kézitáska

Rengeteg táskatípus létezik, de neked most csak négyből kell választanod, hogy megtudd a barátságteszt eredményét.

Forrás: 123.rf.com

A személyiségteszt kiértékelése

A: Tote táska – A megbízható barát

Ha a nagy, pakolós táska vonz, valószínűleg te vagy az, aki mindig mindent kézben tart. Praktikus, erős és terhelhető személyiség vagy. A baráti társaságban gyakran te szervezed a találkozókat, és na ná, hogy mindig van nálad sebtapasz, kézfertőtlenítő és power bank. Lojalitásod példaértékű, ugyanakkor hajlamos lehetsz túl sok felelősséget magadra vállalni.

B: Válltáska – A rendszerezett barát

A strukturált kialakítású táska, amiben legalább 4-5 rekesz kap helyet, a rendezettség iránti igényt tükrözi. Szeretsz előre tervezni, naptárt vezetni, emlékeztetni másokat fontos dátumokra. A baráti körödben te vagy a stabil pont, akihez tanácsért fordulnak. Néha kissé komolynak vagy távolságtartónak tűnhetsz, de a háttérben mindig ott a gondoskodás.

C: Hátizsák – A kalandor barát

Ha a hátizsákra esett a választásod, valószínűleg fontos számodra a spontaneitás és a szabadság. Szereted az új élményeket, könnyen mondasz igent egy hirtelen utazásra vagy esti programra. A társaságban te hozod a lendületet és a nevetést. Ugyanakkor erős függetlenséged miatt előfordulhat, hogy néha nehezebb elérni vagy hosszú távú terveket egyeztetni veled.

D: Kis kézitáska – A stílusos barát

Az elegáns, kompakt darab az önkifejezés és az esztétikai érzék jele. Fontos számodra a megjelenés, az inspiráló környezet és az élmények minősége. Barátként motiváló és energikus vagy, aki feldobja a hangulatot és számos új remek ötleteket hoz. Ugyanakkor érdemes figyelned arra, hogy a mélyebb érzelmi kapcsolódás ne szoruljon háttérbe a külsőségekkel szemben.