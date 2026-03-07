Meghan Markle hátat fordított a Netflixnek – saját kezébe veszi a sorsát

Az As Ever tavaly indult el, és a Netflix akkor még fontos szerepet vállalt a márka bevezetésében. Meghan Markle cégének szóvivője szerint az együttműködés sikeres volt, de a márka most már készen áll arra, hogy önállóan fejlődjön tovább.

Meghan Markle búcsút intett a Netflixnek

Forrás: Getty Images North America

Vége Meghan Markle és a Netflix üzletének

„Az As Ever hálás a Netflixnek a bevezetés során és az első évben nyújtott partnerségéért. Jelentős és gyors növekedést tapasztaltunk, és a márka most már készen áll arra, hogy saját lábára álljon. Izgalmas év előtt állunk, és hamarosan további híreket is megosztunk” – közölte a vállalat.

A Netflix szintén elismerően beszélt az együttműködésről, amikor megerősítették a szakítás hírét. A cég közleményében úgy fogalmazott: Meghan szenvedélye az volt, hogy a mindennapi pillanatokat egyszerre tegye széppé és egyszerűvé, ez inspirálta az As Ever márka létrehozását is.

„Örülünk, hogy részesei lehettünk ennek a víziónak. Ahogyan azt eredetileg is terveztük, Meghan most önállóan viszi tovább a márkát. Alig várjuk, hogy együtt ünnepelhessük a további sikereit” – írták.

A The Sun beszámolója szerint a szakítás mögött az állhat, hogy Meghan Markle attól tartott, a streamingóriás jelenléte már inkább visszafoghatja a gyorsan növekvő vállalkozást. Pedig néhány hónappal ezelőtt még úgy tűnt, hogy az együttműködés hosszabb távon is folytatódik. Augusztusban Meghan arról beszélt, hogy büszke a Netflixszel való partnerségére, és arra, hogy az együttműködés az As Ever márkára is kiterjed.

„Férjemmel együtt inspirálnak bennünket azok a partnereink, akik szorosan együttműködnek velünk és az Archewell Productions csapatával, hogy különböző műfajokban olyan átgondolt tartalmakat hozzunk létre, amelyek világszerte visszhangot keltenek, és közös víziónkat tükrözik” – fogalmazott akkor a hercegné.

A szakítás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy Meghan teljesen hátat fordít a Netflixnek. A sussexi hercegné továbbra is készít majd tartalmakat a streamingplatform számára. Az egyik közelgő projekt például Jasmine Guillory The Wedding Date című regényének televíziós adaptációja. A forgatókönyvet a Girls Trip írója, Tracy Oliver készíti, a produkciót pedig Meghan és Harry producerként jegyzik Tracy Ryersonnal együtt.