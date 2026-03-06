Igazi nagyágyúval újít be a Fehér Lótusz 4. évada: vajon milyen szerep jutott Vincent Casselnek?

A következő évadot Franciaországban forgatják, és a történet ismét egy luxushotel – a White Lotus – vendégeinek és dolgozóinak életébe enged betekintést egyetlen, eseményekkel teli hét során.

Vincent Cassel szerepet kapott a Fehér Lótusz negyedik évadában

Forrás: Getty Images

Vincent Cassel a Fehér Lótuszban: a világhírű francia színész csak ritkán vállal tévés szerepeket

A beszámolók szerint Vincent Cassel, Fila és Tereszkiewicz feltehetően a szálloda alkalmazottait alakítják, vagy helyi lakosok lesznek. A sorozat korábbi évadaiban is több emlékezetes mellékszereplő jelent meg hasonló szerepkörökben. A most bejelentett színészek egy már korábban ismertetett szereplőgárdához csatlakoznak. A negyedik évadban láthatjuk többek között Helena Bonham Cartert, Steve Coogant, Caleb Jonte Edwardst, Ari Graynort és AJ Michalka is, de a casting még nem zárult le. A Fehér Lótusz alkotója, Mike White ezúttal is maga írja és rendezi az új évad epizódjait - írja a Deadline.

Vincent Casselt csak tirkán vállal televíziós szerepeket, a francia színész elsősorban mozifilmjeiről ismert. A Halálos közellenség - Public Enemy című 2008-as alkotásban nyújtott alakításáért César-díjat is kapott.

