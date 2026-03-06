Egressy Mátyás eltűnése: megérkezett a toxikológiai jelentés, kiderült, volt-e kábítószer a fiú szervezetében

A Budapesti Rendőr-főkapitányság részletesen feltérképezte, hogyan töltötte utolsó óráit Egressy Mátyás. A nyomozók azt vizsgálták, kikkel találkozott aznap este, és merre vezetett az útja a buli után. Tanúkat hallgattak ki, mobiltelefonos adatokat elemeztek, és átnézték a térfigyelő kamerák felvételeit is. A szórakozóhely biztonsági kameráinak képeit szintén alaposan átvizsgálták, hogy rekonstruálni tudják a történteket: kikkel töltötte az estét, mikor mit fogyasztott. A vizsgálat során azt is megállapították, hogy a fiatal a szórakozóhelyen egyszer sem hagyta felügyelet nélkül az italát.

Nyilvánosságra hozták az Egressy Mátyás ügyében végzett toxikológiai vizsgálat eredményét

Forrás: Bors / olvasói

Egressy Mátyás halála: kiderült, volt-e kábítószer a fiú szervezetében

A térfigyelő kamerák felvételei szerint Egressy Mátyás a Lánchídról a Dunába esett. A Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság hajói szonárral felszerelve napokon át kutattak a jeges folyóban, ám nem jártak sikerrel. A fiú holttestét végül február 21-én adta vissza a Duna, a Rákóczi hídtól mintegy három kilométerrel délre. Az ügyben soron kívüli hatósági boncolást rendeltek el, hiszen a vizsgálatok még ilyen hosszú idő elteltével is fontos válaszokat adhatnak. A boncolás során nem találtak idegenkezűségre utaló sérüléseket. A toxikológiai vizsgálat eredménye pedig kimutatta, hogy a fiatal szervezetében nem volt kábítószer, gyógyszer vagy más pszichoaktív anyag - írja a Borsonline. A rendelkezésre álló adatok alapján a rendőrség arra jutott, hogy a fiatal külső kényszer nélkül került a Dunába. A tragédia pontos körülményei azonban továbbra sem tiszták – a választ arra, mi vezetett a végzetes eseményhez, a fiú magával vitte a folyóba.

