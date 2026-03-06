Négy év szünet után tér vissza az Exatlon Hungary – bemutatták az új évad versenyzőit

Az Exatlon Hungary 2026-ban is hasobló felépítéssel jön, mint a korábbi években. Két csapat, a profi sportolókból és ismert személyekből álló Bajnokok – a piros csapat –, valamint a civil jelentkezőkből összeálló Kihívók – a kék csapat – mérik össze erejüket extrém akadálypályákon. A feladatokhoz nemcsak jó fizikumra, hanem komoly mentális állóképességre is szükségük lesz a versenyzőknek.

Az Exatlon Hungary 2026-os évadának műsorait is Palik László és Gelencsér Tímea vezeti

Forrás: TV2

A forgatás ezúttal is a Dominikai Köztársaságban zajlik, ahol új pályákkal és eddig nem látott akadályokkal készülnek a készítők.

Exatlon Hungary 2026: bemutatták a versenyzőket

A piros csapatban több ismert sportoló is pályára lép. A Bajnokok között szerepel Jakabos Zsuzsanna ötszörös olimpikon, huszonhatszoros Európa-bajnoki érmes és többszörös magyar bajnok úszó, valamint Ekler Luca kétszeres paralimpiai bajnok, hétszeres világbajnok és háromszoros Európa-bajnok paraatléta. A csapatot erősíti Halász Jázmin karate junior világbajnok és kilencszeres Európa-bajnok, Vadkerti Adél háromszoros Magyar Kupa-győztes és kétszeres magyar amatőr nyílt bajnok golfozó, valamint Karvalics Eszter INBA abszolút fitnessbajnok, naturál olimpikon és profi naturál testépítő is.

A férfiak mezőnyében szintén komoly sporteredményekkel rendelkező versenyzők indulnak. Köztük van Kenderesi Tamás olimpiai bronzérmes, négyszeres Európa-bajnoki érmes és ifjúsági olimpiai bajnok úszó. Mellette Lencse László kétszeres magyar bajnok labdarúgó, Bacskai Balázs junior világbajnok, felnőtt Európa-bajnok és olimpikon ökölvívó, Filutás Viktor harmincegyszeres magyar bajnok és Európa-bajnok kerékpáros, valamint Valkusz Máté többszörös magyar bajnok és egykori junior világranglista-vezető teniszező is csatlakozik a csapathoz.

A kék csapatot civilek alkotják, akik különböző területekről érkeztek, de mindannyian bizonyítani szeretnének az extrém pályákon. A Kihívók között szerepel Csóri Dorka pilatesedző, Komsa Nikolett kézilabdaedző, Sótonyi Boróka dietetikus, tartalomgyártó és modell, valamint Szabó Anikó koreográfus és táncművész. A csapat tagja még Szabó Réka óvodapedagógus, Hadobás Olivér sportmarketing-szakember, Horváth Roland sportelemző, Koplányi Gábor projektkoordinátor, Máté Balázs hegesztő és Nagy Benedek tartalomgyártó is - írja a Borsonline.